支原體感染｜女童咳到「白肺」 母親仍拒入院治療：會耽誤功課

內地疫情持續，在多種呼吸道疾病大流行的同時，內地家長對患病子女的態度亦引起社會關注。近日，就有一名患病女童接受檢查後發現「白肺」，但其母親仍拒絕讓她住院，只因害怕會耽誤功課。



患病女童接受檢查後發現「白肺」（圖片來源：截圖自微博）

據內媒報道，由於疫情持續，寧波大學附屬第一醫院外灘院區收治了大量呼吸道病童，該院主任李志飛醫生感嘆，「許多家長，尤其是媽媽把孩子的學習看得實在太重了，就算孩子肺炎嚴重到需要住院，也不捨得請假。 」

他分享了一宗個案指，當日他接診了一名中一女學童，女童自一周前開始出現低燒，體溫始終維持在38℃。女童的母親自行購入了阿奇黴素（抗生素的一種），然而，女童服用了 3天仍未見效，發燒仍然持續，咳嗽的症狀更是日漸嚴重，就連學校的老師都也建議女童應就診接受治療。

就醫後檢查，女童最終確診為支原體感染，當時李醫生指著女童的電腦斷層掃描（CT）影像表示，「這是典型的大片狀肺炎，這裏的肺葉都白了，肺部感染很嚴重，我建議住院治療。」女童母親猶豫了一下，「醫生，我們再回去吃兩天阿奇黴素看看吧，可能再吃兩天就好了。不行到時候再看吧。」

李醫生指，「我建議先住院。孩子咳得這麼厲害，不能再耽擱下去了。住院評估是否阿奇黴素耐藥，再決定下一步的治療方案。」但女童母親仍未能下定決心，「醫生，住院會耽誤很多功課。」

幸好，在聯絡到女童父親後，決定聽醫生的建議，接受住院治療。但由始至終媽媽仍在糾結，住院會耽誤女兒的學習。

李醫生表示，「在門診中，我們遇到過很多這樣的家長，特別是小學高年級和初中的家長，就怕孩子功課落下了。有的孩子發燒39℃多了，媽媽仍舊表示吃點退燒藥就回去上課。」他提醒，孩子帶病上課或沒有徹底痊癒就去上課，一方面可能傳染其他同學；另一方面，在自身免疫力較差時候去學校，很容易出現二次感染、混合感染。 二次感染或混合感染，往往意味著病情更嚴重，更難退燒，需要更長的時間才能康復。 因此，急著復課或帶病上學，很可能得不償失。

肺炎支原體外，大家還要提防多種易在冬日染上的疾病！（按圖了解）

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什麼是肺炎支原體？

支原體肺炎是一種名為肺炎支原體的細菌所引起的傳染病，在全年任何時間皆會發生，約每 3 至 7年便可能出現一次社區性爆發。

支原體肺炎的症狀通常包括：

1. 咳嗽：常常是乾咳或有黏液。



2. 喉嚨痛：喉嚨可能會感到疼痛或不適。



3. 發燒：輕度至中度發燒。



4. 疲倦：感到疲倦或虛弱。



5. 呼吸困難：在嚴重情況下可能會出現呼吸困難或胸部不適。



相較於其他類型的肺炎，支原體肺炎通常較輕微，只有5 至 10 %的患者會患上非典型肺炎。在健康及較年輕（少於40歲）的社區感染肺炎患者中，肺炎支原體為最常見的病原體之一。然而，對於一些特殊人群，如免疫功能低下的個體或患有其他慢性疾病的人，仍可能會出現出現肺炎、腦炎、腎功能受損和溶血性貧血等嚴重併發症。

預防感染衛生署建議留意２點

根據衛生署資料，現時並沒有疫苗可預防肺炎支原體感染，市民應採取一般預防呼吸道感染的措施：

1. 保持良好的個人衞生



- 經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前；進食前；如廁後；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。

- 洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。

- 打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，然後徹底清潔雙手。

- 當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠迫的地方，及盡快求醫。

- 保持均衡飲食、恆常運動、充足休息，避免過度緊張、不要吸煙和避免飲酒，以建立良好身體抵抗力。

- 患者應避免接觸兒童、長者或抵抗力較弱的人士。

2. 保持良好的環境衞生



- 經常清潔和消毒常接觸的表面，如傢俬、玩具和共用物件。使用1比99稀釋家用漂白水（以 10 毫升25% 次氯酸鈉家用漂白水混和於 990 毫升清水內）消毒，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%酒精清潔消毒。

- 用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物，然後用1比49稀釋家用漂白水（以 10 毫升含25% 次氯酸鈉家用漂白水混和於 490 毫升清水內）消毒受污染及其附近地方，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%酒精清潔消毒。

- 保持室內空氣流通。

- 避免前往人多擠迫或空氣流通欠佳的公眾地方；高風險人士在這些地方逗留時可考慮佩戴外科口罩。