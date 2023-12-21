猝死｜青衣長康邨中年漢疑猝死在床 冬天猝死風險特別高？

上週日（17日）下午一時許，一名53歲男子在青衣長康邨的寓所內暈倒，昏迷不醒。事主妹夫發現後報案，救護人員接報到場後，發現姓嚴的男事主倒臥床上，當場證實死亡。據了解，死者有患病記錄，警方將案件列作「屍體發現」處理，稍後會安排驗屍確定死因。冬天是猝死的高峰期，到底為何冬天猝死的風險會增加？



冬天猝死風險提高４大原因

1. 低溫和寒冷的環境



冬季的氣溫通常較低，這可能對心血管系統造成壓力。寒冷的環境可以收縮血管，增加心臟的負擔，尤其是對於已有心臟疾病或高血壓的人而言。這種情況下，心臟需要更多的努力來保持身體的正常功能，這可能增加心臟病發作的風險。

2. 假日壓力和不良飲食習慣



冬季是許多節慶和假期的季節，這可能使人們在飲食和生活方式上放縱。過度飲食、食用高熱量和高脂肪的食物，以及飲酒過量都可能對心臟健康產生負面影響。此外，假日期間人們可能面臨較高的壓力，例如旅行、購物和準備節日活動等，這些壓力可能導致心臟負荷增加。

3. 呼吸道感染和流感季節性增加



冬季是呼吸道感染和流感的高發季節，這些疾病可能對心臟健康產生負面影響。呼吸道感染和流感可以引起發炎反應，增加心臟病發作風險。

4. 減少體力活動



在寒冷的天氣裡，人們可能傾向於減少戶外活動，並且可能減少體力活動的頻率和強度。這可能導致體重增加、心血管健康狀況惡化，並增加冠心病和中風等心血管事件的風險。

▼ 同場加映：猝死來得都很突然，但在發作前，身體可能已經發出警號。若早發現，盡快自救及求救，或可挽回性命。究竟猝死有什麼前兆？下面就為大家整理出有關猝死的7大須知（按圖👇👇👇）：

+ 26

預防猝死做足４點

要預防在冬季猝死，最重要是做好保暖措施，重症醫學專家黃軒醫師就曾在社交平台facebook上分享保暖４重點：

1. 利用不同工具保暖



如果室內溫度超過20度，可以考慮不開暖氣。只有部分區域需要提高室溫時，建議在房間使用電暖器，但如果需要提溫的範圍較大時，則建議使用「熱空調」，因電暖器的耗電程度比熱空調高出3倍以上。

2. 選正確位置放熱



很多人都習慣開暖器時，會將釋熱部位對著自己。然而，這樣只能獲得短暫的溫暖。若想快速的令室內溫度提升，可以將電暖爐放到窗戶旁邊，通過把「冷空氣變暖」，改善房間整體的溫度

3. 選擇正確運轉模式



當打開熱空調時，許多民眾為了想要節省電費，而轉到「微風模式」。其實這樣的運轉模式反而會讓電費增加。要達到設定房內18度左右的溫度，建議轉到「自動模式」，讓室溫上升到理想溫度，也能節省電費。

4. 用風扇做輔助



由於暖器釋放出的熱空氣會向上升，這樣的物理特性會導致暖房效果不彰。如果開啟熱空調或電暖爐後，房間溫度仍然沒有改善，建議透過「風扇」做輔助。只要將電風扇「對著天花板吹」，讓堆積的熱空氣散開，房間的溫度便能得到均衡暖和

相關文章：養生茶療｜天氣凍不想喝水？中醫推薦3種暖飲助驅除寒意滋潤肌膚👇👇👇