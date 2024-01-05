拔罐｜婦人頭暈、氣短揭患嚴重貧血 元兇竟是「拔血罐」治療！

拔罐具有溫通經脈、行氣活血、祛風化濕等功效，許多人都定期採用，然而，大部份醫療措施都帶有一定風險，胡亂接受療程只會令身體受損。早前，內地就有一名婦人，因過於頻繁到養生館進行「拔血罐」治療，結果導致嚴重貧血。



據內媒報道，溫州一名金姓婦人因臉色發白、頭暈、疲倦、心慌、氣短等症狀，便到醫院接受檢查，結果發現婦人的血色素低得驚人，已經達到了重度貧血的程度。

在問診之下醫生得知，婦人平日注重養生，認為溫州人體熱濕氣重，拔罐可以祛濕、瀉熱。於２年前開始在養生館接受拔罐放血治療，最近半年更增加了頻次，每週拔罐技師都會給她放200毫升左右的血。

醫生指，婦人在持續拔血罐已有２年，而且近半年放血的頻率更是提高到一周兩次，因此才形成慢性失血，導致重度貧血的情況出現。幸好，在經過治療後，婦人的貧血症狀得到明顯改善，目前已康復出院。

拔罐功效好處（按圖看清👇👇👇）

+ 2

拔罐有溫經通絡、去濕驅寒功效，能促進血液循環及止痛。針對身體不同痛症都有療效，包括風濕關節痛、急性肌肉扭傷、慢性痛症及肌肉勞損。好處是治療後患者一般會感到身體稍為放鬆及痛症得以減輕。拔罐亦可調理氣血，提高和調節人體免疫力，能治療各種內科疾病例如胃痛、腹痛、咳嗽、哮喘等。

並非人人都可以拔罐！哪類人不適合拔罐？（按圖看清👇👇👇）

+ 1

拔罐是一種歷史悠久的中醫療法，安全性高又能改善症不適狀，深受大眾歡迎，但仍具有一定風險，並非每個人都適合。因此，建議以下幾種疾病或狀況者拔罐前最好先諮詢醫師意見：

1. 出血傾向或正在服用抗凝血劑



拔罐可能會導致皮膚受損或出血，對於出血傾向或正在服用抗凝血劑（如阿士匹靈或華法林）的人來說，拔罐可能會增加出血風險。

2. 皮膚受損或有皮膚病變



如果你有損傷的皮膚區域、瘡疤、痤瘡、皮疹或其他皮膚病變，拔罐可能會加重症狀或導致感染。

3. 孕婦或哺乳期婦女



孕婦和哺乳期婦女應該謹慎使用拔罐。在這些時期，身體特別敏感和易受傷害，所以最好避免使用拔罐，以免對胎兒或嬰兒造成潛在風險。

4. 發燒或感染



如果你正在發燒或患有感染性疾病，拔罐可能會加重症狀或導致感染進一步擴散。

5. 其他特定健康狀況



某些特定的健康狀況，如心臟病、高血壓、糖尿病、癌症等，可能需要在醫生的指導下才能使用拔罐。

在考慮使用拔罐之前，最好諮詢訓練有素的中醫師或醫生的意見。他們可以根據你的個人情況和健康狀況，提供相應的專業建議。

相關閲讀：【拔罐顏色】罐印淺紅血氣好、偏黑有瘀血 皮膚5種反應看健康👇👇👇