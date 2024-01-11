肝癌｜40歲台男長期打嗝 檢查驚揭晚期肝癌 打嗝成因竟是「這」！

許多人都以為打嗝只是小兒科，但原來亦可能是患癌症狀！台灣就有一名男子持續打嗝長達3個月，先後求醫兩名醫生仍未能找出病因，最終在第三位醫生檢查後，確診患上末期肝癌。醫生看到超聲波檢查後更忍不住指，「整個肝臟全部都是腫瘤！」



台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威在在當地健康節目《醫師好辣》分享過往病人的案例表示，過往曾收治一名40多歲的男患者。該名患者深受打嗝困擾長達3個月，曾兩度求醫不同的醫生，期間依足醫生叮囑服藥，亦曾做過胃鏡檢查，但這不單無法改善問題，就連打嗝成因都找不到。

葉醫生指，根據前兩位醫生的檢查結果，初步排除了病人患腸胃道相關的疾病，同時，由於該名病人身形肥胖，患有嚴重脂肪肝，便懷疑是否肝臟相關的問題。

有了上面的推測，葉醫生便反覆檢查患者的胃鏡超聲波影像，葉醫生續指，超聲波畫面模糊，在判讀上有一定困難，在他再三仔細檢查後，竟發現其肝臟靠近橫膈膜的位置，有一區域「暗暗的」，便馬上安排電腦掃描，最終確診為「浸潤性肝癌」，癌症甚至已蔓延至整個肝臟。

（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

葉醫生解釋，由於腫瘤長在肝臟最上方、靠近橫膈膜的位置，部分腫瘤更壓迫到橫膈膜，不斷刺激到膈神經，導致不停打嗝的情況。他看到超聲波檢查後更忍不住道，「整個肝臟全部都是腫瘤」，已蔓延然得非常嚴重，然而患者的表徵就只有打嗝而已，諸如胃口不好或體重減輕等較常見的症狀一概沒有出現。

（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

肝癌知多啲！

肝癌(Liver Cancer)是香港第三號癌症殺手，僅次於肺癌及大腸癌。每年新症數目約有一千八百宗，死亡人數約一千五百多人。新症個案當中有7成半是男性，平均發病年齡為六十三至六十九歲。

肝癌的治療相對困難，主要因為當病人發現患上此病時已屆癌症的中晚期，以下是一些關於肝癌早期難以發現的原因：

1. 難察覺：在早期階段，肝癌通常不會引起明顯的症狀，因此患者可能不會察覺到任何異常。這使得早期的肝癌容易被忽視或誤診。



2. 隱藏的位置：肝臟位於身體深處，對於體檢或日常觸摸很難感受到。這使得肝癌的腫瘤在早期往往無法被發現。



3. 無特定症狀：即使肝癌在發展過程中出現症狀，這些症狀也往往是非特定的，例如腹痛、腹部脹氣、食慾不振、體重減輕等，這使得肝癌與其他常見的胃腸道問題混淆。



當發現肝癌時，它通常已經進展到晚期階段。預防勝於治療，對於具有肝癌風險的人群定期進行肝功能檢查和超聲波檢查是非常重要的，以早期發現肝癌的跡象。

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肝癌６大常見成因

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1. 乙肝病毒



全世界有55%的肝癌是由乙肝病毒傳染引致。慢性乙肝病毒攜帶者患肝癌的機會比非乙肝病毒攜帶者大約高出100倍。乙型肝炎在香港十分普遍，據估計全港有十分之一的人口是帶病毒者，或曾經感染乙型肝炎。在這群長期帶病毒者中，有四分之一人會演變成肝硬化, 因此而導致肝癌；

2. 肝硬化



感染到乙型肝炎的人約在10年後才會出現慢性肝炎；大概再到21年後才會演變成肝硬化；肝硬化之後約29年才會變成肝癌。病情的實際進展因人而異，視乎肝炎病毒的活躍程度。研究發現病毒的活躍性越高時，肝細胞被破壞的速度會越快，所以病人很快便有肝硬化或慢性肝炎.。由感染到乙型肝炎病毒至演變成肝癌約需50至60年的時間；

3. 丙型肝炎



慢性乙型和丙型肝炎攜帶病毒者患肝癌的機會大約高150倍；因丙型肝炎而患肝癌者於西方國家較常見；

4. 酗酒



長期飲酒過量會引起與酒精有關的肝硬化，而肝硬化可演變為肝癌。濫用酒精的乙型肝炎帶病毒者患肝癌的機會比一般的帶病毒者高2倍；

5. 非酒精性脂肪性肝病及非酒精性脂肪肝



肥胖, 糖尿病, 及其他代謝紊亂疾病均會使到肝臟損害, 從而導致肝硬化及肝癌；

6. 進食有毒素的食物



花生及穀類果實中所發現的黃曲霉毒，在動物實驗中已被証實可導致肝癌。