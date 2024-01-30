情緒健康｜食奇異果快速改善心情？４天見效比維他命補充劑快！

食奇異果可以令你重拾好心情？最近發表在國際期刊《英國營養學雜誌》（British Journal of Nutrition）上的一份研究就指出，只要將奇異果納入飲食中，就可以在短短四天內改善情緒和增添活力，並在大約兩週內達到最佳效果。



食奇異果能快速改善心情？

該研究由奧塔哥大學的研究團隊主導，研究人員對 155 名維他命 C 水平較低的成年人進行為期 8 週的飲食幹預。然後，參與者會透過手提電話匯報自己的活力、情緒和幸福感、睡眠品質、睡眠次數及身體活動等日常變化。這些參與者分別被分為３組：

每天服用維他命 C補充劑；



安慰劑；



2個奇異果。



結果發現，每日進食奇異果的組別，活力和情緒在研究開始的第四天就出現了改善，並在 14 到 16 天左右達致最佳效果。相較之下，維他命 C補充劑則需要更長時間才能見效，要到第12 天先能見到顯著的表現。研究人員指，這種情緒和幸福感的快速改善，突顯了奇異果等天然食品在提供協同健康益處方面的潛力，已超越了單獨的補充劑。

研究人員指，「我們的研究表明，食用奇異果以及在較小程度上補充維他命C，可以在相對較短的時間內（4 至16 天）帶來與情緒相關的改善，即使對於心理健康狀況良好的相對健康人群也是如此。隨著時間的推移，天然食物來源（奇異果）比單獨使用維他命C 表現出更大、更一致的改善，對於維他命C 水平持續較低的人而言，改善更為顯著，」

研究的主要作者 Ben Fletcher博士表示，「這令我們看到，進食可以對我們的感覺產生相對較快的影響。研究的參與者一開始的心理健康狀況相對較好，因此幾乎沒有改善的空間，但仍能發現奇異果實或維他命C 幹預措施的好處。」

研究人員表示，雖然早有研究證實，富含水果和蔬菜的健康飲食有助改善心理健康，水果中的營養成份，尤其是維他命 C，有助於改善心理健康，但迄今為止，尚未廣泛探討富含維他命 C 的食物和補充劑對情緒提升的迅速影響。而本次的研究則反映了引入維他命 C 補充劑或天然食物來源後情緒改善的速度有多快。

Fletcher博士補充指，雖然維他命 C 補充劑亦顯示出一些改善，但本研究強調了食用奇異果等天然食品的潛在協同效應，他建議「人們鼓勵採取全面的營養和健康方法，將各種營養豐富的食物納入您的飲食中。」

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食奇異果帶來的 4 種健康益處

1. 有益植物化合物的極佳來源



除了含有抗氧化營養素維他命 C 和維他命 E 之外，奇異果還是植物化合物的極佳來源，這些化合物在體內具有抗氧化和抗發炎作用。

例如，奇異果含有類胡蘿蔔素，具有促進健康的特性。這些化合物包括：葉黃素、玉米黃質、β-胡蘿蔔素。

研究表明，富含類胡蘿蔔素的飲食可能有助於預防某些健康狀況，包括心臟病。

2. 有益心臟健康



食用如奇異果是支持心臟健康的明智方法！

研究表明，吃奇異果可以幫助減少心臟病風險因素，包括高血壓。曾有一項研究調查了 118 名患有正常高血壓或一級高血壓的人吃奇異果或蘋果的影響。與每天吃一個蘋果的人相比，連續 8 週每天吃三個奇異果的人在幹預結束時的血壓較低。

2012 年對 102 名吸菸男性進行的一項研究讓參與者每天吃三個奇異果，持續 8 週。與對照組相比，這樣做的人的血壓和血小板聚集或血液中血小板聚集的情況有所降低。

此外，亦有研究表明，吃奇異果可能有助於降低總膽固醇和三酸甘油酯，並提高保護心臟的高密度脂蛋白（好）膽固醇。

3. 幫助消化



奇異果同時含有水溶和非水溶性纖維，兩者比例大約1：3，可溶性纖維有益於支持腸道的健康細菌；而不溶性纖維則可以有助腸道蠕動。

與其他類型的纖維相比，奇異果中的纖維可以保留水分並膨脹更多，這意味著它是改善糞便稠度和減少食物通過消化系統所需時間的好選擇。由於這些功效，因此對於便秘患者來說，奇異果亦是個不錯的水果選擇。

4. 維他命C的極佳來源



奇異果的維他命 C 含量特別高，除了有助於改善心情，這種營養素有助於保護細胞免受氧化損傷，並在體內發揮許多其他重要作用。

一項研究表明，每天吃2個奇異果，持續 4 週，便可以提高維他命 C 水平，並且還可以改善維他命 C 水平較低的年輕男性中性粒細胞（白血球）的免疫細胞的功能，這有助於抵抗病原體和感染。

因此，吃奇異果等富含維他命C的食物有助於促進最佳的免疫功能。

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４類人士慎食！

奇異果好處眾多，不過並非人人也可以大量食用。以下４類人在進食前應先詢問醫生專業意見：

1. 慢性腎臟病患者



奇異果富含鉀，對於患有慢性腎臟病的人來說，可能需要限制攝取高鉀食物。 飲食中過多攝取鉀可能對腎臟功能產生負面影響。

2. 使用抗凝血藥物的人



奇異果含有維生素K，而維生素K會影響血液凝塊的形成。 如果一個人正在服用抗凝血藥物，如華法林或其他血液稀釋藥物，那麼他們可能需要限制攝取富含維生素K的食物，包括奇異果。

3. 正在接受化療或口腔潰瘍的人



奇異果的酸度可能會刺激口腔潰瘍或口腔發炎。 對於正在接受化療或已經有口腔潰瘍的人來說，食用奇異果可能會導致不適感或加重症狀。

4. 奇異果過敏者



對於已經確定對奇異果過敏的人來說，他們應該避免食用奇異果或與之相關的食物。 過敏反應可能包括口腔搔癢、喉嚨腫脹、呼吸困難、皮膚疹等。