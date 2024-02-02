健康飲食｜飲能量飲品或致失眠？每月只飲用一次都會增加風險！

不論是熬夜趕工、抑或通宵打機，許多人都喜歡飲能量飲品來提神，但你又了解其中的風險嗎？最近，挪威的一項大型研究表明，能量飲品與失眠和睡眠品質差有關，每月只喝一罐就會增加睡眠障礙的風險。



由於能量飲品中添加了咖啡因、糖、維生素、礦物質、胺基酸及多種維他命B，能透過刺激人體的神經系統而起提神作用，因而深受年輕的歡迎。然而，不斷有研究表明，能量飲品可能會降低睡眠品質。

最近發表在學術期刊《BMJ Open》上的挪威研究中，研究人員評估了能量飲品對睡眠不同方面的影響。結果發現，隨著能量飲品的攝取量提高，與睡眠問題有關的風險亦會因應增加，而其中最明顯的就是睡眠時間縮短。

研究團隊採納了 53,266 名18 到 35歲的挪威大學生健康與福祉研究（SHOT22研究）項目參與者的數據，並詢問了他們飲用能量飲品的頻率及有關睡眠模式的詳細問題，根據每晚總睡眠時間與臥床時間計算睡眠效率。

在本次研究中，失眠被定義為：一星期內至少有3個晚上難以入睡或早起，加上一星期內至少3天的白天嗜睡和疲倦，並且情況持續至少3個月。

據研究結果顯示，能量飲品的消費模式有明顯的性別差異。例如，女性比男性更少或從不飲用能量飲品；而在那些喝能量飲品的人中，男性的頻繁飲用人數亦比女性高。

報告指出，無論任何性別每天飲用能量飲品的人，睡眠時間都比那些只報告偶爾或不飲酒的人少睡半個小時。研究亦觀察到，能量飲品的消耗量愈多，那些人半夜醒來機率及入睡所需的時間都會相應增加，亦即是他們的睡眠效率較差。

研究又指出，與沒有或偶爾攝取能量飲品的男性相比，每天攝取能量飲品的男性每晚睡眠時間少於6小時的可能性高出一倍以上。同時，每天攝取能量飲品的女性睡眠不足的可能性高出 87%。即使是每月只喝 1 到 3 次能量飲品的人出現睡眠問題的風險仍然很高。

▼飲用能量飲品後身體24小時變化：（按圖了解👇👇👇）

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食安中心給出４大飲用建議

1. 能量飲品不適宜兒童、孕婦及對咖啡因敏感的人飲用。



2. 飲用能量飲品時，不應同時服用可影響中樞神經系統的物質(例如含酒精飲料或中樞神經系統藥物) 。



3. 不可過量飲用能量飲品，例如應按照標籤上列載由製造商建議的攝入量(如有)。



4. 能量飲品不宜用於止渴或在運動時補充身體水分。從事劇烈體能活動或做劇烈運動期間，應飲用足夠的清水補充身體水分。



▼過量攝入咖啡因副作用你不可不知！（按圖）：

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４款可取代能量飲品的健康選擇

當你需要一個能提神的飲品時，其實能量飲品並非你唯一的選擇。以下是４款飲品同樣能達到提神的功效：

1. 綠茶



綠茶含有咖啡因，但咖啡因含量相對較低，比咖啡和能量飲品溫和許多。 綠茶還含有豐富的抗氧化物質，如茶多酚，可以提供持久的能量和提神效果，同時有助於減輕壓力和焦慮。

2. 椰子水



椰子水與高糖和人工成份的能量飲品相比，椰子水富含電解質、鉀和鎂，可支持肌肉功能並維持體內液體平衡。除外，椰子水熱量低（每 8 盎司含有 45 至 60 卡路里）、不含添加糖且味道鮮美，可提供強大的營養成份。

3. 咖啡



如果你不介意咖啡因的刺激作用，適量的咖啡也可以具有提神效果。 咖啡因能夠促進警覺性和注意力，並提高身體的能量水平。 然而，要注意適量飲用，避免過量攝取咖啡因。

這些飲品都是相對健康的選擇，但仍需要適度飲用。 每個人對咖啡因和其他成份的反應可能有所不同，所以最好根據自己的身體狀況和需求來選擇適合的飲品。