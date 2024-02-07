前列腺癌｜研究揭簡單鍛鍊可減少患癌風險３成！預防留意８件事

前列腺癌在香港男性中並不罕見，由於病發初期難以發現，令其成為許多男性心生擔憂的疾病。不過，近日就有研究指出，只要通過簡單的心肺鍛鍊，就能減少35%罹患前列腺癌的機率。



一項發表在學術期刊《英國運動醫學雜誌》（British Journal Of Sports Medicine）的瑞典研究指出，心肺健康狀況在五年內平均每年提高 3% 或以上的男性，比心肺健康狀況下降 3% 的男性患前列腺癌的風險降低 35% ，無論男性剛開始鍛造時的健康程度如何，情況都是如此。換句話說，即是「無論你什麼年齡，無論你處於人生的哪個階段，也無論你的相對健康狀況如何，如果你改善你的健康狀況，即使是相對較小的幅度，你也能顯著降低患前列腺癌的風險。」

在這項研究中，瑞典體育與健康科學學院的研究人員分析了 57,652 名男性的體力活動水平、身高、體重指數 (BMI) 數據、生活方式、健康狀況資訊以及至少兩項心肺健康測試的結果。研究人員會根據數據，將其按心肺功能增強、維持穩定或下降進行分組，以了解身體狀況的變化會如何影響參與者們患上及死於前列腺癌的機會。

在平均七年的追蹤期間，研究人員發現 592 名男性被診斷出罹患攝護腺癌，其中 46 人死於該疾病。

研究結果指出，在考慮了潛在的影響因素（包括年齡、教育程度、測試年份、體重（BMI）和吸菸狀況）後，心肺功能的增加與前列腺癌風險降低有關，心肺功能每年增強3%或以上的人罹患攝護腺癌的幾率比心肺功能下降的人低35%。但由於研究組的死亡人數太少，未能發現心肺健康的變化與死於前列腺癌的風險之間的關聯。

研究人員表示，這項研究結果「強調了支持公眾提高 CRF（心肺健康）或旨在達到中等健康水平的重要作用」。

該研究的共同作者、瑞典運動與健康科學學院的研究員 Kate Bolam 亦表示，研究結果表明，男性可以透過提高心率的活動來改善心肺健康，從而降低罹患攝護腺癌的風險，慢跑、健行或游泳也都是不錯的選擇。

早期的前列腺癌症狀（按圖看清）

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罹患前列腺癌的危險因子

前列腺癌的發病原因尚未完全明確，但已經確定了一些可能增加前列腺癌風險的因素：

1. 年齡：年齡是攝護腺癌最主要的危險因素，罹病風險隨年齡增加而增加。 大多數前列腺癌患者年齡超過65歲。



2. 家族史：有家族中有攝護腺癌的人，罹患攝護腺癌的風險較高。 如果一級親屬（父母、兄弟）患有前列腺癌，個人患病風險會增加。



3. 種族：非裔男性的攝護腺癌發生率較高，而亞裔男性的發生率較低。 種族因素可能與遺傳和環境因素有關。



4. 飲食因素：高飽和脂肪飲食（如紅肉和高脂肪乳製品）與攝護腺癌的風險增加有關。 相較之下，攝取大量蔬菜、水果和高纖維食物的人可能有較低的攝護腺癌風險。



5. 肥胖：肥胖與攝護腺癌的發生有關。 具有較高的體重指數（BMI）的人可能罹患攝護腺癌的風險較高。



改善心率、預防前列腺癌要做８件事！

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想改善心率、預防前列腺癌可以從日常生活習慣開始做起，以下是一些日常生活中可以採取的措施，有助於改善心率：

1. 規律的運動：進行適量的有氧運動，如快走、跑步、游泳或騎自行車等，可以提高心率並增強心血管健康。建議每週至少150分鐘的中等強度有氧運動，或75分鐘的高強度有氧運動。



2. 控制體重：維持健康的體重範圍有助於降低心臟負擔，並改善心率。透過均衡飲食和適度運動來實現健康的體重。



3. 健康飲食：採用均衡的飲食，包括多種水果、蔬菜、全穀物、瘦肉、魚類、豆類和健康脂肪。減少攝取高鹽、高糖和高飽和脂肪的食物。



4. 控制血壓：保持正常血壓範圍對心率和心血管健康至關重要。遵循健康的飲食習慣、限制鈉攝取、減少飲酒和規律監測血壓，有助於控制血壓。



5. 控制血脂：高膽固醇和高三酸甘油酯水平可能增加心血管疾病的風險。透過健康的飲食和適當的藥物治療，控制血脂水平。



6. 戒菸：吸菸對心臟健康有害，可以增加心跳和心血管疾病的風險。盡量避免吸菸，或尋求戒菸支持。



7. 控制壓力：長期的壓力和情緒問題可能對心臟健康產生負面影響。透過有效的應對技巧，如放鬆練習、冥想、良好的睡眠和尋求支持，來管理和減輕壓力。



8. 限制咖啡因攝取：過量的咖啡因攝取可能導致心率加快。適度飲用咖啡和茶，避免過量攝取。

