胃癌｜後頸泛黑竟是患癌徵兆？醫生：這３部位最常出現黑色棘皮症

如果某天發現脖子、腋下或胯下的皮膚無故變黑就要小心，因為這可能是患癌的徵兆。台灣就有一名30多歲男子在醫院照顧患病的家人時，被發現頸部皮膚泛黑，醫生隨即建議男子接受檢查，沒想到他竟真的罹患胃癌。



台灣腸胃肝膽科錢政弘醫生錢政弘在當地節目《健康2.0》中分享案例指，在他還是內科住院醫師的時候，當時就任醫院的胃腸科主治醫生帶他查房，無意中發現一名病患家屬頸後出現一圈黑色，當下立即轉過頭來對他說，「這個有問題，這個叫做黑色棘皮症。」

主治醫生接著詢問家屬會胃痛，男子亦表示最近一個月來胃都不太舒服，可能是由於照顧住院家人，三餐都不定時及疲勞所致。本著教學熱忱的主治醫生又說明「這可能是胃癌」，接著便請該名男子盡早接受胃鏡檢查，結果果不其然男子真的罹患了胃癌。

胃癌是香港常見的癌症，為癌症中的第六大殺手，每年新症逾 1,000 宗。胃癌發病率隨年齡增長而升高，胃癌的初期症狀並不明顯，不少患者只當成胃部不適而掉以輕心，延誤診治，因此過半患者到察覺患病接受治療時，通常已擴散到其他組織。

▼當癌細胞開始成長和擴散，胃癌早期症狀會持續，有以下症狀要注意：（按圖👇👇👇）

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＊胃癌初期腹痛的位置可能會在上半腹部、胸骨後部，或位置模糊不清。

錢醫生解釋，黑色棘皮症通常都會長在後頸、腋下和鼠蹊部等部位，約八成患病成因都與胰島素阻抗、肥胖和糖尿病有關。然而，患癌後會影響身體的影響新陳代謝，令色素在身體內積聚，而在其中，以下８種疾病與棘皮症的關聯最高：

1. 甲狀腺機能低下

2.糖尿病

3. 多囊卵巢症侯群

4. 胃癌（60%）

5. 大腸癌

6. 肝癌

7. 卵巢癌

8. 子宮內膜癌



容易發生胃癌的五大原因（按圖看清👇👇👇）

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出現黑色棘皮症就一定是患癌？

外科醫生江坤俊在節目中又補充，其實黑色棘皮症的成因主要都是胰島素阻抗，導致皮質及黑色素細胞增生，因此身體上摩擦較激烈的部位，才會較容易出現黑色棘皮症。而癌症則是因為會分泌一些生長因子，又剛好也刺激了角質和黑色素細胞增生。江醫生提醒，若真的發現自己出現黑色棘皮症先不用太緊張，因為大部份患者都是糖尿病居多。

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預防胃癌６重點

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1. 健康飲食：採用均衡的飲食，多攝取新鮮水果、蔬菜、全穀類和高纖維食物。 限制攝取加工食品、高鹽食物、醃製食品和高脂肪食物。 適量攝取富含抗氧化劑的食物，如維生素C和維生素E。



2. 避免食用過熱食物：過熱的食物和飲料可能增加胃癌的風險。 盡量避免過度加熱食物和飲料。



3. 戒菸和限制飲酒：吸菸和過量飲酒與胃癌的發病風險增加有關。 如果您吸煙，盡量戒菸，並避免二手煙暴露。 減少飲酒量，男性每天不超過兩個標準飲酒量，女性每天不超過一個標準飲酒量。（*男性：每天不超過20 克酒精.；女性：每天不超過10克酒精）



4. 適度運動：維持適度的身體活動量有助於維持健康體重，減少胃癌的風險。 每週至少150分鐘的中等強度有氧運動，如快走、跑步或游泳。



5. 預防幽門螺旋桿菌感染：幽門螺旋桿菌感染與胃癌的發生風險增加有關。 如果您有幽門螺旋桿菌感染的風險或已經感染，接受適當的治療以預防並控制感染。



6. 定期身體檢查和篩檢：定期接受身體檢查和胃癌篩檢，特別是有胃癌家族史或其他高風險族群的人。 篩檢方法包括胃鏡檢查、血液檢測和呼氣測試等。

