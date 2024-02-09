糖尿病｜飲咖啡能預防糖尿病？ 一文了解咖啡因功效、建議攝取量

早上喝一杯咖啡是不少上班族的首選，皆因咖啡內含有的咖啡因具有醒腦提神的功效。不過，有研究就指出，原來咖啡因的功效不只提神這麼簡單。



糖尿病是一種慢性疾病，據醫管局資料顯示，全球約有超過四億二千萬人口為糖尿病患者，預計至2040年，患病數目將會增至六億四千萬。目前，本港約有七十萬名糖尿病患者，佔總人口約一成，即每十名港人便有一名糖尿病患者，數目明顯正急劇上升。發病率方面，年齡35歲以下人士當中有2%患上糖尿病。而年齡65歲以上的人士當中，更有超過20%患上糖尿病。

飲咖啡因有助預防糖尿病？

一項於去年由卡羅林斯卡學院、布里斯托大學和倫敦帝國學院共同在醫學期刊《BMJ Medicine》上發表的研究指出，若血液中的咖啡因含量高於一定水平或有助會降低體內脂肪含量，並降低罹患糖尿病的風險，反映咖啡在預防肥胖和第二型糖尿病風險具有潛在作用。

研究人員在參與了6項長期研究中的9,876參與者中，使用孟德爾隨機化分析了血液中較高的咖啡因水平對身體脂肪的影響，以及糖尿病和主要心血管疾病的影響。他們重點分析了兩種常見的基因變異，CYP1A2 和 AHR 基因，由於擁有這兩種基因變異的人，咖啡因在體內的代謝速度較慢，血液中的咖啡因含量較高。

研究發現，血液中較高濃度的咖啡因水平與較低的BMI及體脂有關，較高濃度的咖啡因水平也與較低的第2型糖尿病風險有關。研究人員又進一步分析血液中咖啡因濃度對糖尿病風險的影響，結果顯示，咖啡因對第 2 型糖尿病風險的正面影響有43%是由減重所推動的。

研究小組認為，這可能歸因於咖啡因裡有脂肪分解酵素，能提升我們體內的脂肪轉換成能量的效率，有助於讓更多消耗更多熱量與體脂肪。目前已有不少研究証明，攝取咖啡因可以促進新陳代謝、增加脂肪燃燒和降低食慾。據估計，每天攝取 100 毫克可以增加約 100 卡路里的能量消耗，從而降低肥胖的風險。

然而，研究人員亦指出，未來仍需要更多的研究來確認「咖啡與糖尿病的風險下降」的因果關係。雖然這項研究採納了大量樣本，但孟德爾隨機化並非萬無一失，仍有可能存在未考慮到的其他因素在起作用。

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咖啡因是什麼？又有何功效？

以下是咖啡因的一些主要作用：

1. 提神醒腦：咖啡因可以減輕疲勞和增加警覺性。 它能夠抵消腺苷的抑製作用，使人感到更加清醒和有活力。



2. 增加專注力和專注力：咖啡因可以改善注意力、專注力和反應速度，幫助提升認知功能和思考能力。



3. 抗睡意：咖啡因可以抑制睡眠荷爾蒙的產生，延遲睡意的發生。



4. 改善運動表現：咖啡因被廣泛用於提高運動表現。 它可以增加肌肉收縮的力量和耐力，減少疼痛感知，並促進脂肪酸的利用。



吃咖啡因香口膠有助提升運動表現？（按圖👇👇👇）

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5. 刺激代謝：咖啡因可以增加基礎代謝率，促進身體能量消耗及脂肪氧化，有助於體重管理。



6. 利尿作用：咖啡因有輕微的利尿作用，可能導致頻尿。



一天建議攝取多少咖啡因？

1. 成人



一般來說，對於大多數健康成年人，每天攝取300-400毫克的咖啡因是安全的。這相當於大約2-4杯咖啡（每杯含有約80-100毫克咖啡因）。然而，個體對咖啡因的敏感度不同，某些人可能對較低劑量的咖啡因有明顯反應。在飲用含咖啡因飲料時，適度的攝取量是關鍵。

2. 孕婦和哺乳期婦女



咖啡因可以透過胎盤傳遞給胎兒或乳汁傳遞給嬰兒。建議孕婦和哺乳期婦女限制咖啡因攝取。一般而言，每天攝取200毫克以下的咖啡因可能是安全的。然而，最好諮詢醫生的建議，因為每個人的情況可能不同。

3. 青少年和兒童



由於青少年和兒童對咖啡因的敏感度較高，他們的攝取量應該更加謹慎。兒童和青少年每天攝取咖啡因應該限制在最多2.5毫克/公斤體重。

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請注意，咖啡因對每個人的影響可能有所不同，因為每個人對咖啡因的敏感度不同。此外，對於某些族群，如心臟病患者、高血壓患者、焦慮症患者、失眠患者等，對咖啡因的耐受性可能較低，對咖啡因過敏或過量攝取可能導致不良反應，如焦慮、失眠、心悸、消化不良等，因此需要更謹慎地控制咖啡因攝取。

建議在攝取咖啡因時要適度，並根據個人的敏感程度和健康狀況來決定攝取量。如果您有任何健康問題或對咖啡因的反應不確定，請諮詢醫生的建議。