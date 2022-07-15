咖啡因｜網民憂同事狂飲能量飲品致手震 過量攝取顯8種副作用

能量飲品確實可以快速提神，令工作效率大增，但有網民近日分享同事在辦公室狂灌能量飲品，每日喝足4罐，攝取過多咖啡因令網民感到愕然，「一到4點個個手都震哂係咪好型？」據本港食安中心指出，咖啡因是一種中樞神經興奮劑，攝取過量可令人產生焦慮、心跳加速、手震等問題。



連登討論區近日有網民以《好心你哋cut吓咖啡因》為題分享，表示辦公室免費提供能量飲品，結果「個個當水飲」，由日飲2罐到現時加至4罐。去年公司的能量飲品變大裝，以每罐140毫克咖啡因計，每日已過量攝取560毫克，「攝取咁多 taurine（牛磺酸） 都面不改容。能量飲品當補品係咪想英年早逝 ？」

帖文引來網民熱議，其中樓主再解釋，習慣喝能量飲品的同事都是以90後或00後為主，公司工作氣氛悠閒，只是同事習慣睡得少：「瞓4至5個鐘立即返工，根本當energy drink係stimulant（興奮劑）。」

據食安中心資料指，能量飲品不含酒精，一般添加了咖啡因、牛磺酸、葡萄糖醛酸內酯以及多種維他命B，聲稱能透過刺激神經系統而起提神作用。

台灣營養師鄭文怡指出，咖啡因雖有提振精神、增加專注力的效果，但若過量攝取，可能會產生心悸、睡眠障礙、心律不整等症狀。

根據台灣衛福部建議，成人每日咖啡因攝取量不應超過300毫克，而懷孕的婦女及有心血管相關疾病病友則較不適合飲用。除此之外，青少年對咖啡因的耐受度不及成年人高，可能影響腦神經的發展，因此不建議飲用。

▼除了增加心臟病風險，攝入過量咖啡因還有不少副作用（按圖）：

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▼同場加映，運動飲品、能量飲品大不同！（按圖👇👇👇）