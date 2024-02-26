罕見病｜連掂水都唔得！陸婦無名指痛足10年 醫生揭患罕見腫瘤

手部是人類日常精細活動的中樞，若因疾病影響而無法運用，真的會令人困擾。內地就有一名婦人，忍受手部無故疼痛足足10年之久，就連碰到水都會感到異常劇痛，近日終於發現病因原來是手指間竟藏了一顆「血管球瘤」。



據內媒報道，這名謝姓婦人今年45歲，早在10年前開始右手無名指就出現了莫名疼痛，她形容自己的症狀是「右指摸不得；冷熱水碰不得；冷風吹不得」，然而，即使她四出求醫卻始終未能找出病因，只能默默忍受痛楚的折磨。直至近日，謝婦到武漢醫院外科求診後，才終於找出原來病因是「血管球瘤」。

手肘痛6大常見原因（按圖👇👇👇）

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什麼是血管球瘤？

（圖片來源：截圖自《極目新聞》）

醫生透過超聲波檢查，發現謝婦人的手指末節指腹的指尖藏有1顆「血管球瘤」。謝婦人的主治醫生任東指，血管球瘤是一種罕見的毛細血管疾病，常見於四肢末端，如手指、腳趾的甲床下，好發於中青年，且女性多於男性，「血管球瘤會產生自發性間歇性劇痛，難以忍受的觸痛和在低溫刺激時引發劇烈疼痛」。

任醫生指出，由於血管球瘤早期不易被發現，病程較長，疼痛劇烈，會嚴重影響患者日常生活，臨床上可透過超聲、放射檢查等輔助診斷。謝婦在住院接受手術治療後，醫生將指尖的瘤體剝離並切除，目前病情正逐漸好轉。

他又提醒，血管球瘤常會引起劇烈的疼痛，對患者而言，手術切除最為有效，「民眾們在日常生活中，若有手指、腳指持續莫名劇烈疼痛」，從外觀上看又無發現異常，應及時到專科就診。

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