【華為風波】英紐德齊齊開綠燈　美國打壓攻勢緣何受阻？

當地時間2月18日，英國《金融時報》引述政府消息稱，政府認為華為5G設備的安全風險可被管控，等同向華為設備大開綠燈。一天后，新西蘭也發文稱「將自行評估華為5G設備的安全風險」，為轉變立場做好準備；而德國更改變口風，稱在5G網絡建設上，政府未排除任何科技企業。 同美國共享「特殊性關係」的英國都已在此事轉軚，對其他美國盟友來說，自然卸下不少壓力。但「聞風而動」終究是導火索，眾多國家「叛變」的終級原因仍是經濟利益，及美國粗疏的施壓手段。

對華為產品「安全風險可控」的報告源於英國國家網絡安全中心（NCSC）；作為政府情報體系的一部分，NCSC的報告將被呈交至該國政府文化、媒體和體育部，在今後作為華為安全評估的一部分。事實上，如果作為軍情體系一部分，在安全問題上最為嚴謹的NSCS已做出如此評估，華為通過安全審查應不是問題。

華為「太子女」孟晚舟去年12月於加拿大被捕，歐美多國其後宣布抵制華為5G設備。（視覺中國）

英國開綠燈後，同其關係密切的新西蘭隨即改變立場。早前，新西蘭政府通訊安全局（GCSB）曾以「嚴重安全風險」為由，禁止最大電信公司Spark使用華為提供的5G通訊設備。而2月19日，新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）卻對外表示：「政府正同Spark討論如何消除風險，華為從來沒有被排除」。

從英國，到新西蘭，反對華為最為強硬的「五眼聯盟」中已有兩員倒戈。而原本在此事上同美國有所芥蒂的德國當然也轉變立場。畢竟，若英國能製定出「管控安全風險的措施」，其他國家照做便是。而美國的「施壓戰略」可謂遭受前所未有挫折。

德國總理默克爾（Angela Merkel）周二（5日）在日本出席一場討論會時提到，華為參與5G網絡建設前，需向德國保證不會把相關數據轉交中國政府。（路透社）

接納華為：商業大於政治

對大部分歐洲及大洋洲國家而言，電訊商選擇設備大多出於純商業考慮，政府只有出於國安考慮的「禁制權」，並無「決定權」，而大部分企業也將基於商業利益做出最優考慮。在此基礎上，發出禁令一方面令這些國家同中國關係受損；另一方面也違背了通訊公司的利益。

以處於風口浪尖的英國為例：其三家主要電訊企業O2、EE及沃達丰不僅已採購，甚至開始測試華為通訊設備；而李嘉誠旗下的3UK也已和華為達成20億英鎊的採購協議。若無法獲得政府發出準照，勢必遭遇經濟損失。

美國多次呼籲盟友棄用華為5G設備，但英國有意不拒絕華為繼續參與該國5G通訊事業。英美之間的分歧不但會造成兩國關係緊張，更可能導致西方情報共享網絡「五眼聯盟」（Five Eyes）分裂。（路透社）

而在尚未佈建5G網絡的國家，華為也具備強大吸引力。由於同樣制定5G標準的高通並不生產通訊設備，華為是當下唯一提供設備的標準制定者，不需要付出授權費，華為已擁有價格優勢。與此同時，其競爭者諾基亞、愛立信雖已完成商用研究，但在可靠性測試等領域仍落後華為。

而最為商界讚譽的，則是華為高效的售後服務。這一名聲最早在中亞、非洲等發展中國家打響：華為以其龐大的外派工程師網絡，在非洲各地駐點，保證設備出現問題時可「隨叫隨到」；而競爭產商則需要多於一周的應變期。進入發達國家市場後，華為亦以高薪招募當地工程師，維繫類似服務效率，從而樹立口碑。

慎海雄（圖）在與梁華的會面中，表示將繼續加強與華為在5G技術研發應用等方面的合作。（中國之聲）

2018年，華為在歐洲通訊設備市佔率已接近40%，甩開「土生土長」的愛立信及諾基亞，證明其商業價值。與此同時，華為每年投入研發資金高達150億美元，超過國內BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）三大互聯網巨頭總和，也超越諾基亞及愛立信兩大對手之和。對西方通訊商來說，儘早選購華為也是對其未來商業前景的認可。

簡而言之，如今各國轉向接納華為，與其說是「對中國釋放善意」，不如說是「回歸商業邏輯」的正常決定。

任正非表示，「任何困難都阻止不了我們前進，也許極端困難的外部條件，把我們逼得更團結，把我們逼得更先進，更受客戶喜歡」。（資料圖片）

粗疏施壓惹各國反感

2018年7月，中國最大通訊企業中國移動，宣布同諾基亞達成10億歐元的5G框架協議，在工業領域提供設備和技術支持。消息一出，國內輿論便傳來批評聲浪：「當歐美國家打壓華為時，為何作為國企的中移動卻將訂單給了諾基亞？

這樣的決定自有商業考慮:諾基亞在5G工業網上具技術優勢，且早前中移動4G網絡由諾基亞主導，由其提供升級服務亦符成本效益。不過，身為國企的中移動此番決定，也具政治考量：既然中國並無對歐洲企業關上大門，歐洲自然也不該打壓華為。事實上，如今華為及中興只占國內55%通訊設備市場，餘下45%仍由外商共享。

蓬佩奧在匈牙利訪問期間警告，若盟友繼續使用華為設備，將會影響與美國的合作關係。（資料圖片）

北京的善意，某種程度上也放大了西方國家對美國施壓的反感。一直以來，美國都踐行「胡蘿蔔+大棒」的策略：早年為減少歐洲國家對蘇聯的依賴，美國不惜出動重金落實馬歇爾計劃；為支持歐洲國家配合美國全球戰略，美國長期默許盟友維持低軍費，「搭便車」維護國家安全。不過，無論是早前透過外交和情報體系施壓，或是如今蓬佩奧走訪各國，都未見美國能給出實在的補償措施。這樣粗疏的施壓手段，自然難以成事。

或許在特朗普及其國安團隊看來，過去數年奧巴馬政府太過「縱容盟友」；憑藉美國強大的國力，單有棍棒已足以令一眾國家屈服。而今次的華為風波，也該會令他了解奧巴馬和早前一眾總統的「難處」，不再為自己幼稚的外交理念沾沾自喜。