【華為風波】英美立場分歧　美媒：五眼聯盟恐分裂

美國多次呼籲盟友棄用華為5G設備，但英國多間傳媒周日（17日）報道，英國國家網絡安全中心（National Cyber Security Centre，簡稱NCSC）即將發表的一份報告中，將提及如何降低使用華為5G通訊網絡時風險，意味英國有意不拒絕華為繼續參與該國5G通訊事業。 美國有線新聞網絡（CNN）周一（18日）分析指出，英美之間的分歧不但會造成兩國關係緊張，更可能導致西方情報共享網絡「五眼聯盟」（Five Eyes）分裂。

以美國為首的一些西方國家擔心，現為全球最大電訊設備生產商的華為與中國政府有聯繫，它的產品有可能被北京政府用於間諜活動。然而迄今為止，沒有任何政府提出實質證據，華為則一再否認有關指控。

英國NCSC的報告認為，有方法控制使用華為設備所帶來的風險，意味英國有意不拒絕華為繼續參與5G通訊事業。CNN指出，若英國政府決定華為能參與當地5G通訊，不但會動搖歐洲各國，更可能導致西方情報共享網絡「五眼聯盟」（Five Eyes）分裂。《德國之聲》形容，英國此舉是與美國的抵制行動唱反調。

「五眼聯盟」（Five Eyes）由美國、英國、加拿大、澳洲及新西蘭五國組成，繼英國後，另一成員國新西蘭亦對華為立場軟化。

新西蘭當局2018年11月曾以對國家安全構成重大風險為由，禁止當地電訊公司Spark New Zealand使用華為5G設備的提議。不過當局昨日改口，表示未排除讓華為參與網絡建設。總理阿德恩（Jacinda Ardern）周一（18日）指，預期該國通訊安全局（GCSB）將應用國家法律，自行對華為5G網絡設備的風險做評估，強調「目前仍然未有最終決定」。

（綜合報道）