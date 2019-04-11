脫歐三年困途　見證英國政黨政治的失敗

文翠珊保守黨領導下的英國脫歐，可算是已進入絕路：脫歐協議3次遭否決、脫歐日期再延長至10月31日萬聖節、二次公投的賭博和提前大選難得國會支持、與工黨的軟脫歐談判也停滯不前。 除了無協議脫歐，或者英國國會自行收回脫歐決定的政治自殺外，英國除了拖延時間，似乎已無任何出路。 從脫歐之始，到今日如斯田地，我們看到的是英國政黨政治一次又一次的衰敗。

英國以國會主權為尚，長久以來由政見不同的兩黨結構主導，政府由多數黨組成，以落實自身的政策。這種行政與立法合一的結構，一直被認為是國會制優於美國總統制的地方。

保守黨疑歐派大員弗朗索瓦（Mark Francois）提議對文翠珊發動「不信任指示性投票」；由於文翠珊在去年12月已捱過黨內不信任票，因此有12個月的豁免期，弗朗索瓦此舉無疑是想借政治壓力去迫文翠珊自行辭職。（路透社）

任何政治體制的理想，皆是要為國為民作出「集體且有根據」的政策決定。英國的民選機制體現其「集體」，其專業的政治人物及公務員體制則體現其決定是「有根據的」，由國會多數黨領導政府則能保證「決定」能夠達成。

脫歐下的英國政治，似乎與此等理想愈走愈遠。

脫歐公投 破壞「國會主權」

英國政黨政治今日之衰敗，至少可追溯至2016年的脫歐公投。

2015年大選之際，時任保守黨黨魁卡梅倫（David Cameron），為阻止疑歐民眾支持流向英國獨立黨（UKIP），並希望一舉解決黨內疑歐、親歐兩派30年來的爭鬥，承諾舉行英國脫歐公投。

他原想脫歐必定失敗，當可借民意壓服黨內疑歐派。豈料疑歐派以近52%得票勝出，促成今日脫歐之禍。

2016年「脫歐公投」豪賭失敗的卡梅倫，拍拍屁股便去，今日正在忙着寫回憶錄。（路透社）

利用公投去解決黨爭，本來就極不合政治倫理。而且，公投雖然能顯出民眾的集體意願，卻打破了英國「主權在國會」和「由國會作政策決定」的傳統；而且，民眾對複雜的脫歐問題欠缺理解，也只能作出「沒有根據」的決定。因此，脫歐公投可算是卡梅倫誤打誤撞引致英國政黨政治衰敗的首步。

政黨內部分裂 多數黨政府幾成絕響

不過，責任也非全然落在卡梅倫一人身上。畢竟在今日媒體發達的新世代中，要維持一個能統一政見、能奪得國會多數的執政黨已愈來愈難──英國自二次大戰以來，國會只有3次沒有多數黨的局面，其中兩次都發生在2010年之後。卡梅倫的錯，只在於他用了錯的方法，去試圖逆轉一個不可逆轉的趨勢。

脫歐公投，不止沒有團結保守黨，更為疑歐派壯膽，使繼任的文翠珊長期夾在黨內疑歐、親歐兩派之間，左右逢迎，卻變得左右不是人。

同時，英國的兩黨體制，也因保守黨和工黨漸失取得國會多數的能力，而逐漸崩壞。

英國國會的兩大黨，目前似乎都難以再次奪得國會多數。（路透社）

工黨早在2014年蘇格蘭獨立公投後，幾乎盡失當地議席，如今再無獨得國會多數之能。

保守黨雖在2015年幸獲12席多數，卻於2017年的提前大選中落敗，失去多數黨地位，被迫與政見極端的北愛爾蘭民主統一黨（DUP）組成聯合政府，破壞了英國由國會多數黨管治的格局，使國會要達成政策決定愈加困難。

文翠珊脫歐協議經歷3次大敗，其中一大原因正是DUP對協議的死硬反對。

脫歐危機 一舉反轉英國政黨政治

政黨黨內分裂、失去組成多數黨政府的能力，本來已是對英國政黨政治的嚴重衝擊。「英國脫歐」這個百年難遇的危機，更讓英國政治敗象紛呈。

在正常的情況下，國會不能運行，國家最多只會原地踏步。然而，在脫歐問題上，由於有兩年的限期，如果國會下不了決定，其結果卻不是原地踏步，而是墜落懸崖。

在歐盟各國領袖中，以法國總統馬克龍對英國的取態最為強硬。他似乎希望英國「早走早着」，好讓他更有空間進行其整合歐盟的大業。（路透社）

眼見懸崖逐漸迫近，英國政黨政治也愈發亂成一團。保守黨內有疑歐派團體「歐洲研究組織」（ERG）的黨中黨，自行拉票，架空黨鞭的傳統權力；工黨也因脫歐兩派之爭而陷入分裂局面。

兩黨黨內政見矛盾不斷，無論是普通議員，還是內閣成員，也開始不聽命令、自由投票──此等情況在保守黨內尤為嚴重：例如上月的一次由文翠珊政府提出的延後脫歐動議中，連脫歐大臣柏建熙（Stephen Barclay）也投下了反對票，而文翠珊至今也沒有對他作出任何懲處。

國會亂成一片，議員們就奇謀盡出，不斷試圖在國會慣例全書《Erskine May: Parliamentary Practice》中尋找幾百年前的慣例，希望用國會程序繞過投票制勝；部份疑歐議員甚至提出「出動英女皇」去單方面中止國會會期，以阻止親歐派的國會操作。

《Erskine May》在1844年出版，綜述英國數百年來的議會慣例，以供參考，第25版即將推出。根據英國國會網站，第24版長達1097頁，售價為439.99英鎊（折合約4,600港元）。（英國國會網站）

一些心繫「國會主權」的議員，眼見文翠珊政府領導脫歐停滯不前，更促成「國會奪權」，由國會搶奪政府制定國會議程的權力。然而，權力在手的國會，本身也是分裂成風，因而在兩次「指示性投票」中將為數眾多的脫歐選項一一否決。

由此可見，在英國政黨政治的格局下，權力無論是在政府，還是在國會，脫歐困局也是解決不了。

失敗的政治 卻是變革之機

正如文首所言，任何政治體制的理想，皆是要為國為民作出「集體且有根據」的政策決定。今日的英國國會，在表達英國民眾「集體」意願上，可謂是成功之極──英國民眾在脫歐議題上的分裂局面，完全反映在國會議員的投票取向上──不過，此等「過度的成功」卻以「任何決定都不可能」為代價。

4月1日的愚人節，有環保團體在下議院觀眾席上脫衣示威。（路透社）

其實，表達民眾集體意願、政策有所根據，以及為政策的執行作決定，本來就是互有取捨的平衡。能有根有據的作政策決定，就不能夠完美體現民眾集體意願；要作能體現民眾集體意願的決定，就難以確保這決定是有根據的（正如脫歐公投的結果一般）；要民眾集體理解、制定有根有據的政策，更只會封絕達成決定的可能。

當下的脫歐困境，證明英國傳統的政黨政治已是不合時宜，再難調和政治體制理想之中的衝突。此時此刻，也許正是英國政治興起革命的時機。