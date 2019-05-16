美國針對華為升級　成中美繼貿易戰後一個重大矛盾

特朗普周三（15日）簽署行政命令，宣布進入「全國緊急狀態」，禁止美國企業使用對國家構成安全風險的電訊設備商所製造的設備。商務部亦在同日，宣布把華為及70家子公司納入相當於貿易黑名單的「實體清單」，阻止華為進入美國。

在新措施下華為在美國的立足將變得更少，並可能影響各國同時使用華為及美國設備或軟件的公司。（路透社）

特朗普簽署的行政命令，未有明確註明哪間公司「對美國構成安全風險」，但外界均認為這是針對華為及另一間電訊商中興。前者被指產品可能存有間諜系統讓中國政府監視，後者過去曾被指違反美國禁令，售賣通訊設備予伊朗。

這行動被視為是中美貿易戰升級的一個延續，儘管特朗普政府針對華為的攻擊與貿易戰同時發生。美國官員亦表示兩者沒有關係，但在最近談判破局下，加強制裁華為可被視為進一步向中國發出訊息：美國不單會在言語上，亦會在行政及法律上，拒絕華為的參與。

華為多次否認在裝置上設置後門或監控程式，亦邀請外國傳媒參觀製造工場。（路透社）

或影響同時與華為及美國合作的公司

行政命令並未完全禁止華為在美國的銷售，但會給予商務部更大權力，以審查「對美國構成安全風險」的公司產品和採購。且亦有機會影響世界其他各國，特別是同時使用華為及美國提供設備的公司。有擔憂指出美國下一步會干預這些公司，如拒絕更新合約、提供協助服務或更換設備配件等。

華為周二（14日）表示，願意與包括英美各國的政府，簽訂「無監控協議」，以協議的法律效用，向各國作出承諾和保證。華為董事長梁華表示，華為不論在全球何處營運，都致力遵守所在國適用的法律和規範。現時未知各國將如何回應華為的承諾保證。

支持一派：「安息吧華為」

美國現時針對中國一方的氣焰非常大，美國共和黨參議員科頓（Tom Cotton）在社交網站上，對新限制表示鼓舞。並貼文：「安息吧華為」，直言中國的電訊產品「有如特洛伊木馬威脅全球」，「徹底趕絕」是對付華為的最好方法。

中美繼貿易磨擦、南海與台灣問題後，華為將成為兩國關係發展中一個絆腳石。