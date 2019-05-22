任正非的心裏話：華為不是國企

任正非誇讚Apple的同時，強調不要將華為與愛國捆綁，是要告訴外界：華為不是國企，它代表的不是中國政府。希望外界不要誤會。

華為接連上頭條。

以往異常低調的華為創始人任正非在華為遇到大事情的時候也終於出面了。先是年初頻繁接受各媒體採訪，再是於5月21日召開了媒體圓桌會，回應近來的熱點問題。

對於特朗普（Donald Trump）政府先是將華為列入「實體名單」後讓Google限制華為使用Android系統，任正非很看得開：「大家要罵就罵美國政客，這件事不關美國企業什麼事情。」意思是：是政客在耍把戲，不怪美國企業。

任正非出現在公眾面前的次數越來越多。（視覺中國）

任正非還給美國的Apple產品做了個廣告：「我們家人現在還在用Apple手機，Apple的生態很好，家人出國我還送他們Apple電腦。」意思是：別看美國在華為問題上動作不斷，一碼歸一碼，他個人不排斥Apple。

看看這些表態，任正非給人的感覺是他對美國、對Apple沒有什麼成見。美國來勢洶洶，華為水來土掩、兵來將擋。Apple的產品該用就用，華為也推薦。

任正非的淡定，與內地民眾對華為的激動情緒對比很鮮明。

在華為被特朗普政府瞄準之後，內地有不少輿論為華為感到「不公」，甚至出現了「用華為就是愛國」「棄Apple支持華為」的聲音。

任正非的看法是：「不能說用華為產品就愛國，不用就是不愛國。華為產品只是商品，如果喜歡就用，不喜歡就不用，不要和政治掛鈎。華為畢竟是商業公司，我們在廣告牌上從來沒有『為國爭光』這類話。」

在内地，有一些人已經將用華為手機和蘋果手機上升到愛國的層面，這是非常激進的。（視覺中國）

商家促銷手段萬萬條，華為偏偏繞開「民眾熱愛」這一條。任正非希望民眾以一種平常心來看待華為。

這是為何？

因為這種熱愛既是甜蜜，也是負擔。

華為的受眾不只是國內，也包括國外。就以5G為例，4月16日的華為2019全球分析師大會上，華為輪值董事長胡厚崑稱，華為已經簽訂了40張5G商用合同，沒有一份合同來自內地。

華為面對如此之廣的海外用戶，如何打動人心、讓人接受？技術過硬？物美價廉？這些都是賣點，但在一個問題上，如果華為跨不過去，產品再好，很可能就被拒之門外。這就是它與中國政府的關係。

在過去一段時間裏，任正非在接受西媒採訪時幾乎都會被問到這樣一個問題：華為如何處理與政府的關係？而西方政府與華為的合作也常常因為「國家安全」的理由陷入僵局。

現在，華為需要的是力證自己與政府之間的「清白」關係。可如果内地民眾將華為看成是他們愛國的表現，非要將華為看成是代表民族的希望的話，背負如此沉重民意的華為，又該如何推進海外業務呢？

任正非如此強調華為與愛國沒有關係、如此誇讚蘋果，是要告訴外界：華為不是國企，它代表的不是政府。希望外界不要誤會。