智利宣布取消APEC　對中美第一階段協議影響幾何

當地時間10月30日晚些時候，智利總統皮涅拉（Sebastián Piñera）在電視講話中宣布，由於國內日漸暴力的示威遊行，決定取消將於該國舉行的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議和氣候大會。皮涅拉提到，在決定公布前已與多位外國領導人通話，提前將取消決定告知。

但值得注意的是美國媒體引述白宮官員的話說，「我們剛剛聽說。」他們是從記者和新聞機構的Twitter上聽說峰會被取消的，這表明在皮涅拉在聖地亞哥做出宣布之前，取消峰會的決定並沒有在白宮高級官員內部傳達。

此次APEC峰會之所以備受關注，原因在於特朗普（Donald Trump）一再表示，他預計會用APEC峰會的場合來與習近平簽訂「第一階段」的雙邊貿易協議。

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APEC峰會取消，中美第一階段貿易協議需要另擇時間地點簽署。白宮新聞發言人吉德利（Hogan Gidley）當天向媒體發佈郵件聲明稱，雖然「APEC目前沒有（智利外的）備用舉辦地」，「我們期待與中國在同一時間框架內，完成這份具有歷史意義的貿易協議的第一階段。」

美國霍士商業新聞10月30日報道，目前中方已向美方提議在中國澳門舉行兩國元首會晤。

三位美中貿易談判知情人士對美國彭博社透露稱，從智利時局動盪開始，團隊已經用數週時間尋找其他場地。第35屆東盟峰會及相關會議將於10月31日至11月4日在泰國曼谷舉行。美國前貿易官員肖恩·金（Sean King）稱：「在曼谷舉行是習近平與特朗普會晤地的備選方案。他們需要安排一場會晤，彰顯貿易協議成功簽署的儀式感。」

在觀察人士看來，特朗普前往澳門同習近平會晤雙方順便籤署貿易協議的可能性並不大。澳門是中國的特別行政區，習近平如果前往澳門有內部考察之任務，從邏輯上說得通。特朗普如果專門前往澳門簽署美中協議可能會受到國內強硬派的指責，在大選前希望保持對華強硬姿態的特朗普不太可能在姿態上表現得過於急迫。

而東盟系列峰會的確將於近期在泰國舉行，中國日前已宣布將由中國總理李克強前往出席相關會議並訪問泰國。在李克強出訪的情況下，習近平作為中國國家主席不太可能會同期前往泰國。

特朗普擔任美國總統以來2017年出席過東盟系列峰會，其餘年份的峰會均由幕僚前往參會。白宮10月29日發佈聲明稱，特朗普任命國安顧問奧布萊恩（Robert C. O'Brien）作為他的特使，出席峰會。也就是說兩天前美國剛剛決定派出特朗普特使出席東盟峰會，因此，特朗普為了同中國簽署貿易協議而改變決定前往泰國參會的可能性較低。

中國外交部10月30日稱中美兩國代表很快將再次通話。在分析人士看來通話無疑是要就簽署相關協議進行協調。

事實上，智利宣布取消APEC峰會對中美貿易協議的影響僅僅是地點和簽署時機的影響。中美能否簽署協議歸根結底在於中美是否已經達成了完全的共識。中美之間的問題絕非是簽署時間和地點的問題，何時何地簽署協議只是技術性問題。

此前10月25日中美貿易代表通話，通話通稿稱「雙方同意妥善解決各自核心關切，確認部分文本的技術性磋商基本完成。雙方確認就美方進口中國自產熟制禽肉、鮎魚產品監管體系等效以及中方解除美國禽肉對華出口禁令、應用肉類產品公共衛生信息系統等達成共識。雙方牽頭人將於近期再次通話，在此期間工作層將持續抓緊磋商」。

也就是說，中美有一部分共識已經完成文本的技術性磋商，有一部分只是達成了共識，但還未確認最後的文本。中美工作層面抓緊磋商的本質是討論具體文本問題。

中美之間的磋商仍然是第一階段共識的文本確認問題。細節在魔鬼，越是最後的措辭磋商，越是雙方立場衝突最為激烈的時候。這項工作的難度不亞於達成共識。

中美貿易談判一年多來，中美之間無法彌合的是談判內容分歧，這是最難克服的困難。

如果中美之間就第一階段協議的磋商已經完成，簽署協議的時間和地點波折就不是問題，中美絕對有足夠的政治智慧做出恰當的安排。