【一分鐘看世界】智利APEC峰會告吹、泰王再炒人、變種萬聖節

早晨，今天是10月31日，星期四。 萬聖節的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

智利APEC峰會告吹

智利的反政府示威愈演愈烈，總統皮涅拉（Sebastian Pinera）10月30日發表電視講話，宣布取消舉辦原定在11月的亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議，以及12月舉行的氣候大會（COP25），形容是一個「非常困難的決定」。美國白宮官員表示，對於峰會的取消，美國政府感到驚訝。不過白宮也指，目標仍然是於11月簽署中美首階段貿易協議。美國傳媒報道，北京有意移師澳門簽署協議……（按此閱讀更多）

智利示威浪潮持續，總統被迫取消原定11月舉行的亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議，以及12月舉行的氣候大會（COP25）。（路透社）

泰王再炒人

泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）宣布將四名官員解職，其中有人涉「極其邪惡的行為不端」和「通姦」等。至於因為「不忠」遭到廢黜的王妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）消失於公眾視野，媒體報道，外界擔心她可能遭到流放。哇集拉隆功自掌權以來，都較父親更直接地行使權力。究竟泰王權力有多大？（按此閱讀更多）

哇集拉隆功自掌權以來，都較父親更直接地行使權力。（美聯社）

變種萬聖節

一年之中最有趣的節日莫過於萬聖節。向來喜歡熱鬧過節的日本每到萬聖節這天總會舉辦大型活動，各種妖魔鬼怪齊聚街道歡慶。在同一時間舉行的墨西哥亡靈節（Day of the Dead），近年來開始受到世界注目。不少商家趁着萬聖節，加入亡靈節的元素，打造出新的節日題材推出商品。亡靈節在全世界，尤其是歐美國家，成為萬聖節以外，派對節日的另類選擇……（按此閱讀更多）

波音「死亡客機」

波音公司行政總裁米倫伯格（Dennis Muilenburg）現身美國國會，就公司旗下737 MAX 8客機問題作供。他承認公司在處理導致兩宗嚴重空難的系統上有不當之處，強調會汲取教訓，但有議員揚言「寧願步行都不會再乘坐該款飛機」。涉事的737 MAX解禁之路在美國都遙遙無期，更枉論全球範圍慘況。波音如今放軟態度，恐怕只是為了「做姿態」保命而已……（按此閱讀更多）

中美談判談不攏

報道指，美國總統特朗普（Donald Trump）要求中國承諾大量採購美國農產品，但北京拒絕給出明確承諾，成為中美貿易談判中的主要癥結。白宮官員透露，目前尚未準備好協議文件，或未能趕及於原定時間簽署。中方稱，兩國代表很快將再次通話。駐美大使崔天凱形容，中美關係在新十字路口，希望華府不要誤入歧途。持續多個月的貿易戰下，想不到《哈利波特》系列小說也是「受害者」……（按此閱讀更多）

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