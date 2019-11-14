2019年封殺50多億賬號　Facebook極力掃除把柄

為了解決虛假賬號和個人隱私泄露等問題，美國科技巨頭企業Facebook加大了信息審查力度。11月13日，Facebook宣布，2019年1月至今，該企業已經關閉了54億個虛假賬號。而2018年全年封殺或關閉的賬號有33億左右。Facebook創始人兼首席執行官朱克伯格（Mark Zuckerberg）這樣做無非是想應對來自美國政府的監管與審查，凸顯Facebook的「透明度」，同時施壓其競爭對手也採取類似的舉措。

根據Facebook13日公布的報告，Facebook的24.5億用戶中的虛假賬號大概佔5%。今年4月至9月，Facebook刪除了近300萬條有關銷售毒品的信息、1,850萬條和兒童色情及性剝削有關的信息以及1,140萬條仇恨言論。刪除力度比前6個月都有所強化，按照Facebook的說法，均得益於監測和識別技術的提升。比如，之前6個月Facebook刪除的仇恨言論為700多萬條，刪除的兒童色情內容為1,300萬條。Facebook強調，移除仇恨言論信息依然是Facebook審查工作的重點。之前Facebook主要刪除和恐怖主義宣傳有關的數據。

在旗下影像分享社交軟件Instagram，Facebook刪除近10萬條關於兜售槍支的內容，其他的打擊內容還包括兒童剝削、自殺、自殘以及恐怖主義宣傳等數據，但不包含在Facebook主平台所針對的凌辱和仇恨言論。在Facebook主平台，從4月至9月，已經有700多萬條仇恨言論被刪除。

Facebook這樣做主要目的還是為了應對美國政府的審查。

+ 7 + 6 + 5

Facebook和Twitter等社交平台改變了美國政治競選方式以及美國人同選舉官員的互動方式。根據2019年4月皮尤研究中心（Pew Research Center）的民調，美國成年人當中Twitter的使用率為22%，和Snapchat（24%）、WhatsApp（20%）等平台的使用率相當。而YouTube和Facebook的使用率最高，分別為73%和69%。

但是，隨着科技的應用，美國公眾逐漸看到了科技企業更黑暗的一面，除了工人利益保護的缺失、效益低下和薪水調低以外，最重要的就是用戶照片、郵件記錄、習慣愛好等個人隱私數據的泄露。轉折點便是2016年大選，導火索就是所謂的俄羅斯干涉美國大選指控。

美國政治精英逐漸意識到，科技巨頭對政治的影響力已經到了不得不查、不得不限制的地步。虛假賬號和假新聞是最大的兩個靶子，包括這些平台上體現出的政治輿論兩極化趨勢，都讓美國政客擔心。左派呼籲對Facebook、Twitter和Google「假新聞」或虛假賬號展開調查。2020大選左翼參選人桑德斯（Bernie Sanders）和沃倫（Elizabeth Warren）就主張拆解亞馬遜（Amazon）、Facebook和Google等科技巨頭企業。

當然，這裏假新聞或虛假信息的定位標準也不確定。

朱克伯格面臨美國國會兩黨議員的監管施壓。（VCG）

2019年8月，就在美國政客就中國香港抗議示威活動密集表達關切的時候，Twitter和Facebook接連協調宣布，封鎖其平台上散播有關香港示威的「假信息」。其中，Twitter關閉963個被認為是「協調性的國家支持的行動」的賬號。Facebook關閉了7個頁面、3個群組和5個賬號。它們懷疑這些賬號背後由中國政府主導，是中國官方組織或支持的信息戰的一部分。

這是Facebook迎合國內政客或利益集團的一種方式。而且，同一時期，朱克伯格也多次公開從價值觀層面批評中國，也能說明這一點。這樣做有助於他緩解自己企業面臨的各種批評。

Facebook加大監測與識別力度並移除「虛假」賬號的行為算是一種遲到的自救。在這一方面，歐洲起步較早。歐洲一些國家通過了一些國內法，限制Facebook等平台的濫用，歐盟甚至對Facebook開出了近20億美元的罰單。在亞洲，中國這一最大的市場是關閉的，主要原因還是和Facebook的一些政策有關，包括現在的虛假賬號問題。朱克伯格四年來的公關努力付諸東流，而且還疲於應對來自中國企業抖音國際版TikTok的競爭。所以，朱克伯格和Facebook目前腹背受敵。

但他當前最大的挑戰在國內，也就是應對國內兩黨力挺的安全審查。Facebook上的虛假新聞、暴力和仇恨言論，尤其是虛假賬號，都被指對美國民主選舉帶來了負面影響。為此，Facebook必然會加大在國內的遊說力度。2018年，Facebook對美國政府部門的遊說金額再次打破歷史紀錄，高達1,262萬美元。

2020年大選還剩下整整一年的時間，Facebook必然會在這一年間大力做好網絡審查，避免被國內政客抓住把柄。Facebook高管辯解認為，他們可以利用Facebook的資源和規模使其更好地打擊假新聞，為用戶提供一個安全的社交環境。

但是，無論Facebook如何自我審查，如何創新，都離不開和美國政客的相互影響和配合。畢竟它不是單純的社交工具，而是一個具備政治動員與傳播功能的政府宣傳工具。