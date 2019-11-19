先簽協議後會晤　特朗普的一種讓步

11月16日，中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）進行了通話，談到了第一階段協議的核心關切。中方說，這次通話是「建設性」的，雙方還將繼續保持密切交流。而就在中美此次通話前1天，也就是11月15日，特朗普政府傳出，美中可能先由部長出面簽署第一階段協議，然後在擇機舉行元首會晤和簽字儀式。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）11月15日接受霍士商業新聞（Fox Business）採訪時提到，美中達成貿易協議的可能性「非常高」，重要的是細節的敲定以及確保該協議符合美國預期，尤其要確保中國致力於兑現購買400億至500億美元美國農產品等承諾。11月14日，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）也提到，美中第一階段貿易談判雖未結束，但已進入最後階段。11月15日，庫德洛對記者又提到，第一階段貿易協議可能先由兩國部長簽署，之後再由兩國領導人舉行一次簽署儀式。

中美在副部級或部長級層面先達成文本協議，習特會之後擇機舉行。這是雙方開啟第一階段協議以來一直存在的一個選項。這樣的選項主要目的還是為了緩解彼此經貿緊張關係，避免貿易戰升級。

雙方部長簽署協議後，有利於彼此兑現取消部分關税的承諾，也可以讓美國取消在12月中旬加徵新關税的計劃。2018年12月，在美國國內進口商的請求下，美國貿易代表辦公室宣布對價值340億美元的中國商品免除2018年7月首次設定的25%的關税。這些商品的關税豁免將於今年12月28日到期。這一豁免期是否延長，也取決於協議文本能否達成。

換句話說，雙方籌備習特會的工作進展不是很順利，短期內很難取得共識。對於中國而言，和美國協調習特會的時間和地點之難度，一點也不亞於彼此的貿易談判。應該說，習特會地點和時間的選擇也是貿易談判的一部分，因為它牽涉雙方是否或如何取消已經加徵的關税。尤其是美國，對中國能夠兑現承諾一直存在疑慮。

10月11日特朗普和劉鶴會面談及最多的話題就是農業購買協議。（VCG）

對於美國而言，特朗普政府非常重視「簽字儀式」，因為這對於面臨選舉壓力的特朗普來說，就是一種「政治秀」。但中國不需要這種政治秀，而是要求美國同步等比取消已經加徵的關税。對此，庫德洛11月7日曾確認和中方達成這種讓步的共識。但之後便被鷹派否認。 11月15日，庫德洛改口說，特朗普總統尚未準備好簽署協議，尚未同意就第一階段協議做出何種承諾。

與此同時，據美國媒體報道，美國還臨時加碼，要求中國做出更多讓步，甚至不惜將一些本該在第一階段協議簽署後再討論的問題拿出來施壓中方。

但美國轉向先簽協議、再舉辦元首會晤，也算是一種讓步。中國答應簽署協議，其中必然包含美國同步等比取消關税的要求。關税共識無法達成，協議就無法簽署，更別談籌劃元首簽署儀式。只有雙方部級層面先簽署協議，並就削減關税達成共識，才會更容易促成元首峰會。

另外，美國面臨的經濟下行壓力，也在促使特朗普政府儘早同中國簽訂階段性貿易協議。

中國目前對美國1,350億美元商品加徵了關税，所涉美國商品涵蓋大豆、豬肉、化粧品和摩托車等。根據美國商務部最新公布的農業數據顯示，截止2019年9月，從佛羅里達州到阿拉斯加州等30多個農業和工業地帶的州對華年度出口額下跌比例均為兩位數。比如在得州，對華出口額下滑39%；汽車出口大州阿拉巴馬州1至9月對華貿易額下降了49%；佛州對華商品出口額下降40%；西弗吉尼亞州和威斯康辛州跌幅也達25%左右。美國全國對華出口同期下滑15%。

另一方面，眾議院民主黨人的彈劾調查也暫時讓特朗普很難向中國做出讓步，促成習特會。從11月18日開始，眾議院本週將舉行5場公開彈劾聽證會，舉證者共有8人。不過，這種彈劾調查也會促使特朗普在外交上有所成果，比如達成第一階段貿易協議，以緩解或轉移民主黨彈劾調查的輿論撻伐。或許是因為習特會短期內無法實現，特朗普又將實現轉向了朝鮮。11月17日，特朗普發Twitter呼籲朝鮮最高領導人金正恩儘快行動、達成協議，並儘早和他見面。