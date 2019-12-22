金正恩主持軍委會議　為棄核談判破裂有「兩手準備」？

朝鮮與美國的無核化談判陷入僵局，平壤方面以2019年底為談判期限，距離新年只有不足十日時間，朝鮮傳媒朝中社在12月22日公布領袖金正恩主持勞動黨第七屆中央軍事委員會（下稱軍委會）第三次擴大會議的消息。考慮到期限迫近，舉行該次會議的消息令人不其然聯想到一個問題：朝鮮在棄核談判「打定輸數」，重回武力抗爭的路線嗎？

金正恩正式上位，與軍委會不無關係。根據《朝鮮勞動黨章程》第27條規定，「朝鮮勞動黨中央軍事委員會討論、決定、貫徹黨的軍事政策的措施，組織、領導、加強人民軍等所有武裝力量，發展軍需生產的有關工作，統率朝鮮軍事力量。」

軍委會地位重新舉足輕重

以最新一次的會議為例，朝中社的報道提到「順應形勢變化潮流和朝鮮革命發展的關鍵時期的要求，從軍事政治上進一步加強人民軍等國家全盤武裝力量的組織政治和軍事上的重要措施，還討論組織問題。」、「討論並決定了新設或擴編部隊、更改部分部隊編制、部署部隊等重要軍事問題及其對策」等，簡單而言，軍委員就是當地的最高軍事領導機構。

朝鮮領袖金正恩主持勞動黨第七屆中央軍事委員會第三次擴大會議，討論加強自衛國防力量事宜。（Reuters）

金正恩在父親金正日執政時，在2010年獲任命為副委員會長，定下他是金正日接班人的地位。事實上，在金正日執政時代，即使《朝鮮勞動黨章程》規定軍委會是最高軍事領導機構，但金由正日出任國防委員會委員長，軍委會地位不及國防委員會，因此當地中央傳媒甚少（甚至沒有）報導會議消息。不過金正日於2011年上台後，情況就有所改變，他除了「坐正」成為委員會長外，最高軍事領導機構由國防委員會轉到軍委會之中，論次序僅次於勞動黨中央委員會。

金正恩多次召開軍委會議

韓聯社22日報道，金正恩執政以來頻頻召開軍委會擴大會議討論重大決策，連同今次在內，2015及2019年分別召開了兩次，2013、2014、2018年都分別舉行過一次，而且他從不缺席。可見軍委會的重要性，另外以朝中社報道軍委會會議為例，朝鮮傳媒以「勞動黨委員長、勞動黨中央軍事委員會委員長金正恩」稱呼，同時突顯「先黨後軍」的管治模式。

美朝對話後，朝鮮領袖金正恩曾表示帶領國家發展經濟，但隨著平壤提出的談判期限臨近，有分析認為當地或走回軍事發展之路。（Reuters）

起伏不斷的對外關係

剛才提到，這次軍委會談及「新設或擴編部隊」，即使當局並沒有公布詳細內容，但與朝鮮近來對外釋出的訊號作比較，不難推斷是應對棄核談判破裂後的情況。事實上，朝鮮與美國的無核化談判在2月不歡而散後，兩國緊係隨即變得較為緊張，金正恩其後分別與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及中國國家主席習近平會面，並接受美國總統特朗普（Donald Trump）邀請在板門店會面（以及兩人的書信往來），氣氛似乎再次緩和。

不過朝鮮接連傳出試射「超大型火箭炮」及「重大測試」的消息，以及官方揚言向美國派「聖誕禮物」的言論，再加上在軍官的陪同下在被奉為革命聖地白頭山騎馬奔馳的場面，外界普遍解讀為平壤展示實力，象徵當地很有可能再次走上軍事化路線。聖誕臨近，到底金正恩的「聖誕禮物」是否一如預期，還是與特朗普齊齊大玩「驚喜」，數日後自有分曉。