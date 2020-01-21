【昂山素姬的轉向】向習控訴美國　「民主女神」給西方的莫大諷刺

時隔19年，中國國家主席首次於1月17日和18日訪問緬甸。緬甸國務資政昂山素姬在接待期間表示，「中國的支持不是出於私利，而是為了捍衛公平正義」，「希望中方繼續在國際場合為緬甸等中小國家主持公道」，「希望中國能夠更多同緬甸等發展中國家分享治國理政經驗」，「感謝中方在若開邦等問題上給予的理解和支持」，「讚賞中方為緬甸國內和平進程發揮的建設性作用」……緬甸此次宣布與中國建立命運共同體，此前中國周邊明確決定要和中國構建立共同體的只有老撾，這是緬甸打算與中國全面對接國家發展路線，是緬甸對中國的全面認可。 回望數年前，昂山素姬在西方世界一面倒的歡呼聲中以「民主女神」之姿上台，兜兜轉轉數年後，卻飽受西方世界批評，乃至尋求由中國主持公道，這樣的轉變究竟是如何發生的？緬甸對華姿態的大轉變，是否經得起考驗？《香港01》將用五篇文章對以上話題予以評述，此為第三篇。

【昂山素姬的轉向】系列

第一篇：這就是習近平迴避馬克龍、拒絕特朗普的原因

第二篇：中緬建交70周年互訪 為什麼是習不是李

第三篇：向習控訴美國 「民主女神」給西方的莫大諷刺

中國國家主席習近平1月17日至18日對緬甸進行國事訪問，意義很不同尋常。這是習近平2020年的首次出訪，並且在中美第一階段貿易協議簽署、達沃斯經濟論壇即將開幕之際，習近平選擇訪問緬甸，具有中國外交上的深意。

對此，緬甸實權人物、國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）似乎頗有感觸。根據中國官方信息，在1月18日和習近平的會談中，昂山素姬大讚中國在近年來緬甸內政的波折上給予的支持，稱「中國的支持不是出於私利，而是為了捍衛公平正義，對於像緬甸這樣的小國格外彌足珍貴」。

不僅如此，昂山素姬還暗批美國，稱「有的國家以人權、民族、宗教問題為藉口粗暴干涉別國內政，但緬甸決不接受這種施壓和干涉。」她希望「中方繼續在國際場合為緬甸等中小國家主持公道」。對此習近平回應道「路遙知馬力，患難見真情」。

從「民主女神」到「種族滅絕」辯護者

昂山素姬稱習近平的國事訪問有里程碑式的意義，從以上對話看來的確如此。要知道昂山素姬是在美國前總統奧巴馬（Barack Obama）時代被捧上神壇的民主鬥士，彼時緬甸軍政府對她多年軟禁的釋放、緬甸文職政府的產生、昂山素姬的最終掌權，無不得到美國鼎力支持。2014年緬甸大選之前，奧巴馬訪問仰光和昂山素姬行親吻禮的一幕，可見她和美國的親密程度。

彼時，昂山素姬和中國之間也存在天然的距離。被釋放之後，昂山素姬曾經多次敦促釋放當時還在世的中國異見人士劉曉波，鼓勵他「堅持信念」，這讓中國對她的態度一直有所警惕。2015年已經當權的昂山素姬把對大國的首訪選擇在中國北京，習近平還曾警告稱「望你引導民眾公正理性看中國和中緬合作」。

然而這種局面在2017年緬甸若開邦的羅興亞人危機之後，徹底改變了。由於昂山素姬沒有像西方期待的那樣譴責政府軍的鎮壓行動，她從「民主女神」一夜墜下神壇，被斥為「種族滅絕」的辯護者，被褫奪包括諾貝爾和平獎在內的多個榮譽頭銜。不止如此，美國帶領歐盟、加拿大等國對緬甸軍方實施了多番制裁，去年10月將包括緬甸國防軍總司令敏昂來在內的4位軍事領袖列入黑名單。

2014年奧巴馬訪問緬甸會晤昂山素姬，一張親吻禮的照片引起過很大轟動。（AFP）

隨着中緬關係的走近，「一帶一路」倡議下的中緬經濟走廊項目不斷推進，昂山素姬還面臨西方「倒向專制中國」的批評。包括此次習近平訪緬見證了一系列大型基礎設施合作協議，但是這些務實合作也再遭西方質疑。昔日「民主女神」，真如西方所說的一樣「墮落」了嗎？

非神非鬼 昂山素姬底色未變

昂山素姬不再「支持民主」了嗎？上世紀90年代，她領導「全國民主聯盟」長期進行政治活動，斷斷續續被緬甸軍政府軟禁、監視長達20年。即便遠在英國的丈夫身患癌症，昂山素姬也為了留在國內繼續抗爭而沒有選擇出境探望。她對改革國家政治的決心，恐怕大多數西方政客都望塵莫及。

昂山素姬成為了「種族清洗」的幫兇了嗎？她確在國際場合為軍方有所辯護，在2019年年底還在荷蘭海牙國際法庭參加聽證會，為緬甸進行抗辯。她表示，不能排除緬甸軍方可能存在的針對羅興亞人的罪行，但這些可能的虐待行為，正在緬甸國內被調查，若開邦已有政府軍的軍人被開除並被定罪。

可見，無論緬甸軍方的行為究竟如何，昂山素姬所做的是作為執政者，最能平息國內暴力事態、防止局勢升級的選擇。對於犯罪行為，她所要求的是讓「緬甸國內司法系統履行其職責」。

昂山素姬從來不是「女神」，亦不是袒護軍方踐踏人權的「魔鬼」，而是一個務實的政治人物。

2015年上任之後，她對外採取「先睦鄰、後大國」的原則，出訪多個東盟國家，先後6次訪問中國，用她自己的話說「鄰居不能選擇」，她沒有因為美國的扶持掉入在大國之間「選邊站」的陷阱，而是謀求地區局勢穩定。

羅興亞危機之後，數十萬難民逃向孟加拉國。圖為一個羅興亞難民在屋頂曬柴。（VCG）

至於中緬之間的合作，最終被昂山素姬季肯定的原因，也是其務實的作用。「一帶一路」旨在通過基礎設施建設促進地區繁榮，從而逐步解決因發展落後產生的諸多問題。昂山素姬在2016年要求美國撤銷對緬甸長達20年的制裁，就曾講出「團結也需要繁榮，當人民不得不為有限的資源而爭鬥的時候，就會忘記團結的重要性。」這一點本來就和「一帶一路」不謀而合。

「造神者」的尷尬境地

無論西方怎麼說，昂山素姬的國家主義和民族主義的底色未變，這也是她至今在緬甸保持七成支持率的原因。西方毫無顧忌為羅興亞危機「群起攻之」，正因為她的務實無法讓美國乃至西方加強對緬甸的影響力。

從反對派到執政黨，昂山素姬深知，不可能靠民主自由的理想主義解決緬甸錯綜複雜的民族、宗教、武裝叛亂的問題。

在2016年她作為領導人首次訪美時，美方只承諾撤銷一部分制裁，並稱「一些制裁仍然存在，只要美方認為它們有用，我們將一直保留繼續這些制裁的權利」。其實彼時昂山素姬就知道她在美國眼中只是一個棋子。或許唯一讓她始料未及的，是當她採取平衡戰略之後，美國揪住羅興亞危機，不僅未給予幫助，還徹徹底底把她當成了「靶子」。對困難之中中國未放棄對緬甸的投資合作，一句「彌足珍貴」也不足為奇。

經歷多次大起大落的昂山素姬，並不是最尷尬的人。西方非常善於在全球製造人權鬥士的偶像，前有推行民主改革的昂山素姬，後有爭取穆斯林女權的馬拉拉（Malala Yousafzai），這些巨大輿論噱頭的背後，無不是利用民主問題推進地緣政治的佈局。

然而西方誤判的是，民主和選舉並非一切問題的解藥，就像昂山素姬對美國副總統彭斯（Mike Pence）所說「我比你更了解我的國家」，造神並不能改變很多發展中國家的現狀。昔日「民主女神」對美國的批評，給了西方莫大的諷刺。