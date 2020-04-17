【新冠肺炎】美國保守派正重新包裝「武漢實驗室」

在《香港01》數日前的報道中，曾評論美國特朗普（Donald Trump）政府對世界衛生組織（WHO）的批評及質疑，實則是白宮「中國病毒」策略的故技重施。

而今，在特朗普政府否定世衛組織的抗疫工作、宣布暫停對它的經費支持後，白宮和美國保守勢力再次舊調重提，將疫情和病毒矛頭對準了「武漢實驗室」。

4月15日，美國霍士新聞引述「多位消息人士」的信息報道稱，新冠病毒源自中國武漢病毒研究所，美國政府懷疑新冠病毒是因為該研究所安全措施鬆懈而意外泄漏。同日，特朗普在記者會上表態說，美國政府正在進行徹查。

顯然，在同霍士新聞等保守媒體的配合下，特朗普共和黨政府再次將輿論攻勢繞回到「病毒源於武漢實驗室」這一陰謀論上，目的還是為了轉移國內對他疫情防控不力的指控，緩解國內外輿論壓力。畢竟截至4月16日，美國新冠肺炎累計確診病例已超過60萬例，死亡病例超過3萬，疫情嚴重程度遠遠超過了其餘國家，並將在數日內十倍於中國。

保守媒體同政府的配合

特朗普記者會後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）接受了霍士新聞的採訪，再次強調，美國知道新冠肺炎病毒「源自」中國武漢，也知道病毒研究所離海鮮市場不遠，中國需要做出澄清。他說：「我們真的需要中國政府開誠佈公」，幫助解釋「這個病毒究竟是如何傳播的」。

這也是蓬佩奧和中國國務委員楊潔篪4月15日通話時向後者所表達的內容。根據中國官方公布的消息，楊潔篪向蓬佩奧提到，中方願繼續同美方分享疫情防控信息和經驗，開展抗疫合作。

由於美國輿論最早稱新冠肺炎病毒為「武漢病毒」，世衛組織後來將其正式命名為SARS-CoV-2，但以蓬佩奧為代表的政府官員，以及以柯頓（Tom Cotton）為代表的保守派議員，至今仍然堅稱病毒「發源地」是武漢。

既然現在特朗普接受他們的建議，認定世衛組織隱瞞了疫情數據，說：「世衛組織在很多事情上都是錯的」，那麼世衛組織有關武漢疫情、病毒源頭及傳播模式的判斷，他們也會選擇不接受。

加上近來美國情報機構有關「中國隱瞞」的判斷、白宮幕僚納瓦羅（Peter Navarro）1月份的一份提醒備忘錄，霍士新聞宣傳的「陰謀論」看上去似乎就有了更多「證據」支撐。

所以，這是美國保守陣營對病毒起源陰謀論的又一次包裝，這與其對世衛組織的指控是一脈相承的。

大選投票前「中國牌」只多不少

霍士新聞引述的消息源目前是一個謎。一貫斥左翼自由派媒體為「假新聞」的特朗普，此次卻說消息源是真實存在的。不過，特朗普的態度也不是很肯定，強調要「等等看」。

美國軍方的參謀長聯席會議主席米利（Mark A. Milley）4月14日提到美國情報顯示，新冠肺炎病毒很可能是「自然發生」，而非由中國實驗室製造，但他同時表示目前尚難確定。

其實，這些消息源是否存在對特朗普而言並不重要。重要的是這種「陰謀論」的傳播效力。諸如英國《每日郵報》等媒體就認為，特朗普「暗示」自己相信病毒來自武漢；諸如《華盛頓郵報》等媒體則言，特朗普「迴避」了有關病毒來自武漢實驗室的言論，也拒絕回答自己是否和中國領導人習近平討論過「武漢實驗室」這一問題。

有了這樣的新聞操作，中國在疫情防控取得階段性進展後「重開經濟、恢復生產」，必然會引發西方輿論的質疑和批評。比如，除了美國外，澳洲政府也開始亦步亦趨地對中國的海鮮市場重新開放表達質疑。

最重要的是，針對「病毒源於武漢實驗室」這種陰謀論，27名各國科學家2月底就曾發佈聯合聲明，反對病毒起源於實驗室的陰謀論。他們相信病毒是來自自然。相較而言，特朗普似乎更信陰謀，而非科學。這一點從特朗普對待疫情防控專家的態度就可以看出。新冠肺炎導致的死亡率越高，疫情越難控制，特朗普「反科學」的政治栽贓就會越多。

現在距離美國大選投票日只剩下6個多月的時間。民主黨總統對手基本已經確定為前副總統拜登（Joe Biden）。而拜登早已被特朗普及其競選團隊包裝為「親華」的候選人。從競選策略上講，在疫情尚難有效控制的情況下，無論事實如何，特朗普都要更多地將矛頭對準中國，難免重複包裝「武漢實驗室」。