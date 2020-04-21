【新冠肺炎】美國鷹派倡議「向中國索賠」的三個目的

隨着新冠病毒肺炎（COVID-19）疫情給美國經濟及民眾生命安全帶來愈來愈大的挑戰，有關是否或如何「向中國索賠」的輿論愈發受到討論。

針對這一問題，特朗普4月18日在白宮疫情簡報會上提到，如果中國對新冠肺炎疫情的爆發「明知故犯」（knowingly responsible），中國將面臨後果。但特朗普同時提到，失控導致的失誤和故意為之兩者之間有很大的區別。

這是特朗普較為「平衡」的回答，言外之意就是等待相關調查結束後再做論斷，而不是一味地要求中國負責並做出賠償。但是，他背後的美國極端保守派，尤其是對華鷹派議員和幕僚，則在背後為這種討論推波助瀾。

這也是繼「中國病毒」、「世衛掩蓋真相」、「武漢實驗室病毒」之後，美國鷹派集中助推的又一波針對中國的輿論攻擊。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4月14日接受德國《圖片報》（Bild）在線採訪時，再次強調中國的「責任不可推卸」，必須在全球層面進行討論。美國國會兩院已經有多項議案涉及要求「中國賠償」。在霍士新聞和美國企業研究所（AEI）為代表的保守媒體和智庫的配合下，他們近來加大了對「向中國索賠」的輿論宣傳，甚至希望其他國家也效仿，形成針對中國的強大輿論壓力。

截止目前，已經有多個國家似乎在有意附和美國保守派的節拍。澳洲國家黨眾議議員克利斯坦森（George Christensen）和自由黨參議員安提克（Alex Antic）要求「收回達爾文港和中國公司租用的農地」，作為對澳洲疫情的賠償。印度律師協會甚至想通過聯合國人權理事會向中國「索賠」20萬億美元。英國智庫亨利・傑克遜學會（Henry-Jackson Society）的一份研究報告甚至指出，中國應為新冠疫情造成的經濟後果承擔法律責任。

其實，美國鷹派或極端保守派在全球範圍營造「向中國索賠」輿論，目的主要有三個。

其一，繼續掩蓋美國等國內疫情防控的不力，轉移矛盾，緩解內部壓力。

這是美國政客的初衷。從製造「武漢病毒」或「中國病毒」話題，到否定世貿組織(WHO）防疫努力，指控其被中國收買，和中國一道「隱瞞」疫情，再到如今營造向中國「索賠」的輿論氛圍，特朗普政府的首要目的，就是為了轉移國內外對美國疫情防控失敗的關注度。

其二，在疫情輿論戰中爭搶「道德」高地，以此否定中國抗疫模式及成績，避免中國藉此時機提升國際地位。

自疫情在全球傳播開來，中國積極向一些疫情嚴重的國家提供物資援助，並向意大利、塞爾維亞、委內瑞拉和巴基斯坦等疫情國家派遣醫療救助隊，促使西方保守派認為中國這是借疫情將中國的治理模式推廣到其他國家，並提升自己的國際形象和地位。

隨着疫情對一些國家經濟造成的損失愈發明顯，美國右派呼籲「向中國索賠」，恰好可以壓過有關中國模式討論的聲音。

2020年4月19日，在華盛頓州國會大廈前，一名男子舉着標語抗議華盛頓州為了疫情防控而發布的「居家令」等限制措施。（AP）

通過對「為何中國索賠」原因的解析，他們將疫情爆發和惡化的原因和源頭都指向中國，並從道德上指控中國。一些經濟上不堪重負的國家當中的極端派難免隨聲附和。這樣的話，在輿論宣傳與造勢上，美國就佔得先機。

其三，借疫情重洗「中國牌」，重拾之前未見實效的遏華策略，比如遊說重啟對中國企業的禁令。

經過一段時間對中國的「有罪推論」後，蓬佩奧4月17日向霍士新聞表示，他希望中國處理新冠病毒危機的方式，能促使各國排除華為參與各國5G網絡的發展。他提到，希望當華為向各國出售電信設備時，各國能從另一個角度考慮做出決定。

雖然蓬佩奧未點名國家，但有分析認為，他首個希望改變態度的國家就是英國。不排除英國保守派藉機施壓此前感染肺炎的首相約翰遜（Boris Johnson）改變對華為「部分接受」的現有態度。英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）此前已表示，此次新冠病毒危機結束後，不會「好像什麼都沒發生」，英中關係不可能迴歸「一切照常」，事後有必要研究相關教訓。

目前，第三個方面的原因更為明顯。美國國務院和美國國會明顯加大了對盟國的遊說。

當然，他們心裏也很明白，中國不可能賠償，他們索賠成功率不高。更何況，他們的指控沒有任何證據支撐。那些所謂的情報機構的判斷，很多都是捕風捉影。就連特朗普也說，一些所謂的「消息人士」根本就是假的。世衛「親華」或被中國「收買」的指控無法成立。譬如，《華盛頓郵報》4月20日報道稱，有10多位參與過世衛決策的美國官員、醫學專家和研究員實時向美國傳達過疫情信息。

全球大流行性疾病絕無追責索賠的先例，因為這是全人類面臨的共同挑戰，也需要全球各國合作應對。美國保守派這種轉移矛盾和視線的做法，只會讓疫情的全球防控「失焦」，這反而不利於那些疫情失控的國家。