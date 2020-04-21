中國病毒、實驗室洩漏、瘟疫：誰能承擔滔天罪責？

自各國尤其是歐美新冠病毒確診人數大爆發以來，「病毒緣起論」就一直受到討論。近日，該話題再次受到美國輿論界熱議。

混亂的輿論場

最先引發這一輪討論的是《華盛頓郵報》4月14日的一篇報道「國務院曾收穫武漢實驗室蝙蝠冠狀病毒研究存在安全隱患的報告」（State Department cables warned of safety issues at Wuhan lab studying bat coronaviruses），其中稱美國大使館官員在參觀武漢病毒研究所的P4實驗室後，於2018年1月發電文警告美國國務院，認為武漢病毒研究所實驗室的安全度不足，且該研究所在進行的有關蝙蝠冠狀病毒的實驗存在風險。

4月15日，霍士新聞網援引《華盛頓郵報》該篇報道及「多個政府消息源」表示，白宮現在「更為相信」新冠病毒來自武漢的一個實驗室，但乃自然產生而非生化武器，是中國希望顯示其識別與抗擊病毒的能力可與美國持平，或超過後者。「更為相信」的態度是來自加密和公開的文檔和證據，消息源拒絕了霍士新聞直接看到證據的請求。

《華盛頓郵報》4月14日一文引發了這一輪「武漢實驗室」的討論。（《華郵》網站截圖）

媒體之餘，白宮方面美國總統特朗普（Donald Trump）4月15日在例行記者會上表示，其政府正在試圖確定新型冠狀病毒是否是從武漢一個實驗室開始傳播的。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則表示，「中國政府需要自我澄清。」

4月17日，特朗普在白宮記者會上再次提及中國，在發表一系列蝙蝠相關的表態後，他說病毒的源起相當古怪，美國正在展開調查，「我能說的是，它（病毒）來自中國。無論如何，184個國家正在因此而受難」。

20日，特朗普再次於記者會上提及中國，先稱讚兩國在貿易方面所達成的進展，隨後表示「但隨後與中國相關的事便是瘟疫臨到了美國，沒錯，瘟疫」。

相較於白宮和國務院，美國其他官員則更為嚴謹。

美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）4月14日表示，美國情報部門的初步評估是，新型冠狀病毒可能是自然產生的，並非在中國一家實驗室人工製造，兩種說法都不能完全確定。

4月17日，在特朗普表示「184個國家因來自中國的病毒而受難」之後，記者隨後轉問白宮疫情工作組成員、美國國家過敏症與傳染病研究所（NIAID）主任福奇（Anthony Fauci），「關於新冠病毒或是出自人為、可能是從中國實驗室來的指控、猜測，你的觀點是什麼？」福奇對此表示，「最近有一份研究可以和你分享，一組資深的病毒進化學家研究了新冠病毒序列，以及蝙蝠所攜帶病毒在演變過程中的序列，研究發現，（新冠病毒）演變到當下所經歷的變異次數，與病毒從動物傳染到人類所需要的變異次數相符」。

美國以外，過去一段時間受到爭議的世界衛生組織（WHO）則繼續秉持嚴謹態度，由西太平洋地區主管葛西健（Takeshi Kasai）表示，如今無法確認新冠病毒的確切源頭。

另一邊廂，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在日前表示不要天真地覺得中國在處理疫情上比西方國家好得多，「顯然有些事情發生過（但）我們不知道」之同時，亦由其辦公室在4月17日表示，迄今為止沒有事實證據證實近期在美國新聞界流傳的資訊，即新型冠狀病毒的起源與中國武漢P4實驗室有關。

因此，綜述而言，在美國國內，當下圍繞「病毒源頭」和「實驗室洩漏」等說法，以特朗普和蓬佩奧為代表的美國政府時而拋出爭議性言論，時而有所收斂，頗有投機的嫌疑；諸如米利和福奇等官員及專家則言辭甚為謹慎；美國媒體則立場各異，《華盛頓郵報》通過議題甄選更多地報道「病毒洩漏」或「生化病毒」，霍士新聞在親特朗普的同時卻措辭更為嚴謹，至於CNN等媒體則一貫通過議題甄選更多地批評美國政府當下防疫措施。

在美國之外，以世衛為代表的聯合國方面繼續以科研報告為基準，表態嚴謹，既拒絕「親華」的質疑，也不做過多表態；以法國為代表等西方國家政府在對中國頗有怨氣的同時，也依舊保持嚴謹措辭。

↓↓↓想看世界各地民眾在疫情持續期間日常生活情況，請點擊放大觀看：

+ 3 + 2

病毒源頭自有科學家查實

如今各方都有各方的盤算，或是爭功，或是諉過，或是迫於身份和壓力，乃至處於對操守及良心的秉持。不過各方都知道的是，造成此次肺炎疫情（COVID-19）的新冠病毒（SARS-CoV-2）的來源，着實還無法確認，尚有待進一步科研結果。

因此，在如今人人都可自己上網查詢訊息的時代，在病毒來源尚未得到科學界證實的檔口，無論是「病毒乃武漢實驗室洩漏」、「病毒乃中國或美國製造的生化武器」、「病毒其實來源於美國」等說法，在得不到證實前，都皆是陰謀論。

那麼，做政府的此時頻繁提及「實驗室洩漏」、「病毒源頭」這些說辭，真的就能夠讓國民滿意嗎？與其在輿論領域耗費這諸般功夫，將精力更多地用在國內抗疫，並為了國內抗疫而加強國際合作，難道不是更好嗎？

以頻頻試圖炒作「中國病毒」的特朗普和蓬佩奧為例，他們在表示「因中國政府隱瞞疫情，所以病毒才傳播到全球」的時候，有沒有想過，為什麼澳門、香港、台灣的疫情沒有那麼嚴重？為什麼韓國、德國的死亡率可以保持在低位？為什麼北邊的鄰居加拿大疫情都遠不如美國嚴重？

相關閱讀：

【新冠肺炎】美國保守派正重新包裝「武漢實驗室」

【新冠肺炎】事實當中自有公論 世衛沒做錯

【新冠肺炎】美國鷹派倡議「向中國索賠」的三個目的

【新冠肺炎】中國承認遲報漏報誤報 這不是美國想要的答案

疫情之下政治領袖的職責究竟是什麼？

事到如今，人們對SARS-CoV-2這個病毒依舊不甚了解。人們知道的是，武漢方面於2019年11月、12月注意到未知肺炎，1月中旬確認「人傳人」，而後世界各地先後確診大量病例。但人們依舊不知道病毒究竟從何而來，疫情究竟從何時爆發。

因此，從一開始，封關就只能減緩疫情。愈早封關就能愈早經歷疫情高峰。但無論封關與否，都已經大概率被傳染，尤其是人流往來頻繁的大都市。現在很多疫情嚴重的國家所犯下的大錯，都是一開始只採取封關，卻不在境內採取嚴厲社區管制措施。

仔細想想吧！就如今已確診的情況來看，截至4月21日，湖南累計確診1,019例，河南累計確診1,276例，安徽累計確診991例，江西累計確診937例，陝西累計確診277例，重慶累計確診579例。那為什麼中國這些與湖北接壤的省份，疫情情況反而比動輒確診數萬乃至數十萬人的各國好得多？

論人口，這些省份各個堪比一個歐洲大國，論這些省份與湖北的人流往來程度，也皆遠高於各國，而且相較於湖北與其他國家之間憑靠空中交通的人流往來，更易管控，湖北與周邊省份可是有大量自己騎摩托車就回鄉的人啊！「因中國政府隱瞞疫情，所以病毒才傳播到全球」這種說法，如何解釋這種情況？而如果非有人認為「中國其他省份疫情看似不嚴重，是因為政府隱瞞」，那麼為何湖北的疫情就能讓人發現？

歸根結柢，處於當今全球化之世，面臨這種傳染性極強的未知病毒，人們在一發現病毒的當下，就應該迅速採取措施，一方面以封關等形式限制人流往來，另一方面立刻落實強制社區管制措施。「封關」、「社會管制」這是必須雙管齊下的。

現實些講，多國政治領袖「爭功諉過」也是可以理解的。人命關天。面臨這種百年不遇、成千上萬國民病逝、全國經濟停擺的大疫情，即便是再專制的政府也難以承受這滔天罪責，都需要對國民有個交待。

誠然，愈是心虛的人愈急於撇清責任，可時至今日，倘若仍未認清固中之理，還在嘗試為自身失職尋找藉口，就或是恬不知恥，或是當人民皆為白癡了。