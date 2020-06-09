【美國大選】特朗普民調暴跌　拜登的第一不好做

如果現在美國舉行大選投票，美國總統特朗普（Donald Trump）有可能敗給前副總統、民主黨假定總統候選人拜登（Joe Biden）。這是當前主流輿論和兩黨一些選舉政治戰略分析師普遍持有的觀點。因為在疫情、經濟衰退和抗議示威等多種危機的影響下，特朗普支持率下滑態勢非常明顯。根據美國有線電視新聞網（CNN）6月8日公布的民調數據，特朗普支持率已經降至38%，是2019年1月以來最差水平，基本上降至和前總統卡特（Jimmy Carter）和老布殊（George W. H. Bush）的同期水平線。卡特和老布殊當年均未能連任。

這份民調由CNN委託民意調查公司SSRS舉行，在已登記的選民當中，特朗普支持率落後拜登14個百分點。拜登支持率總體上高達55%。

另外，美國廣播公司（ABC）和《華盛頓郵報》最新聯合民調顯示，拜登支持率為53%，領先特朗普10個百分點；美國全國廣播公司（NBC）與《華爾街日報》於5月28日至6月2日期間舉行的民調顯示，特朗普支持率為42%，落後於拜登7個百分點；保守媒體霍士新聞（Fox News）6月3日公布的民意調查顯示，拜登在全國以48比40的優勢領先，且在特朗普2016年贏得的威斯康辛州、俄亥俄州和亞利桑那州三個關鍵州保持領先地位。

這些民調均顯示，特朗普在應對經濟和疫情方面面臨更多負面評價。另外，根據民意調查公司Civiqs的最新數據，#BlackLivesMatter（黑人的命也是命）運動的支持率也達到了歷史最高點，66%的美國人不認同特朗普對弗洛伊德之死的應對手法。

在這種背景下，特朗普在宗教選民當中支持率變化最為明顯。根據美國公共宗教研究所（PRRI）數據，5月，特朗普在白人福音派中的支持率由3月的77%下降了15個百分點，至62%。白人主流新教徒中的支持率也在同一時間段內下降了11個百分點。在白人天主教徒當中的支持率下跌幅度最大，由3月的60%下降至5月的37%。

白人福音派信徒在美國人口中的佔比約15%，多數是特朗普最堅定的支持者，也是三年來特朗普民意保持在45%左右穩定水平的主要因素。此次因為疫情和種族衝突等因素的影響，特朗普在這類選民當中的支持率也在下滑。

但是，這並不代表特朗普連任機率越來越低。

一方面，美國主流媒體的民意數據可參考性有待商榷，尤其在民粹政治和反全球化勢頭未減之際，這些民意有多少最後會轉變為切實的選票，還是一個未知數。而且，當下選民印象受當前熱點問題的影響較大，也很容易受到今後4個多月變量的左右，關鍵看雙方團隊如何開展選戰，讓當輿情向着有利於自己的方向發展。

另一方面，特朗普目前雖然經歷了經濟、社會和疫情的多重打擊，包括之前的彈劾案影響，但從目前來看，特朗普還有操作的空間。他和他的團隊完全能夠利用「在位總統」的先天優勢，利用龐大的資金運作和嫻熟的政治操作，在短時間內藉機扭轉輿情。

比如，5月份美國的失業率出人意料地下降到13.3％。雖然這仍然是一個很高的數字，但與四月份的14.7％相比已有所下降。特朗普及其團隊很快抓住時機，進行了一次公關。特朗普競選經理帕爾斯凱爾（Brad Parscale）迅速發佈聲明說，經濟被全球疫情短暫人為化中斷後，偉大的美國正在捲土重來。他同時還責罵民主黨「反對重啟美國經濟」。

美國抗議浪潮愈演愈烈撕裂國家，大批示威者包圍白宮（點擊圖集放大觀看）：

+ 4 + 3 + 2

這種數字變動在今後還會有很多，特朗普團隊免不了會進行各種政治包裝。只要能夠利用好「亂」局，特朗普很容易得利。

對於拜登而言，像初選那樣逆襲，或者反超對手似乎很容易，但要在大選前保持這種「第一」的輿情優勢卻非易事。因為有些力量也是不可控的，包括當下的疫情和抗議示威都是雙方團隊未曾預料到的變量。這就要看雙方競選團隊如何運作，將自己的優勢最大化，劣勢最小化。

也就是說，當下特朗普民調大跌、拜登民調上升，很大程度上和拜登本人競選策略無直接關係，而是疫情和抗議示威等不可控力以及特朗普應對失誤導致的。而且，喜歡「亂」的特朗普能在「亂局」中失分，但政治操作得當，反而會加分，而拜登作為傳統「穩重」的候選人，要在亂局中得分容易，但若把握不好平衡，失分也快。

所以，拜登面臨的壓力很大。要想保持民調輿情上的優勢，他進行「正常選戰」的前提下需要付出更多努力，不能坐等各種圍繞特朗普的危機出現，否則很容易陷入被動。這就要看拜登能否利用好未來4個多月的時間，在經濟和社會議題上提出能夠擴大黨內外選民基本盤的政策倡議，以及能否利用好特朗普遭遇的危機，鞏固和擴大自己的選前優勢。