中印衝突傷亡增加　為何中方仍不公佈死亡人數？

中印邊境6月15日發生的衝突，因為自1975年以來首次出現人員傷亡而成為焦點。印度軍方在16日披露印方有3名軍人死亡，當時當天晚些時候，軍方又發表聲明稱，死亡人數增加了17人，共死亡20人。6月17日，印媒又有消息稱4位士兵情況危殆。而中方無論是解放軍還是外交部，都沒有說明中方人員傷亡的具體情況。

死傷情況引猜測

雙方在披露人員傷亡上的差異，也成為輿論猜測的焦點。主要有幾則消息被國際輿論廣泛傳播和討論。

第一是6月16日《環球時報》記者王雯雯在Twitter上轉發一則《今日印度》的消息，該消息稱解放軍在衝突中有5人死亡，11人受傷。而後該記者表示這並非中國官方消息。

I cited an Indian source of @NewsLineIFE about a physical clash at LAC China-India border yesterday. No confirmation from the official Chinese source regarding casualties yet. It is unprofessional for Indian media to say this is official news from the Chinese side. @IndiaToday pic.twitter.com/OIGBKq61Gn — Wang Wenwen (@WenwenWang1127) June 16, 2020

第二是在印度披露更多傷亡之後，印度亞洲國際新聞社（ANI）6月16日援引消息人士稱，解放軍有43名士兵在衝突中死亡或嚴重受傷。這一消息被大量轉發之後，印媒「Altnews.in」6月17日則稱該消息有誤導性。

43 Chinese soldiers killed? DD News, ABP News, India TV, Rajat Sharma, Sushant Sinha, Sumit Awasthi, Major Gaurav Arya, Shehzad Poonawalla mislead on India-China border tensions. #AltNewsFactCheck | @Pooja_Chaudhuri https://t.co/fMA4vSsNxC — Alt News (@AltNews) June 16, 2020

第三則是《環球時報》總編輯胡錫進就此事發表的三條推文。胡錫進在6月16日表示，中方沒有公布解放軍的傷亡人數，是因為中方不希望兩國人民對傷亡人數進行比較，以免引發公眾情緒。他稱這是北京的「善意」。

除中印媒體之外，《美國新聞與世界報道》6月16日稱，美國情報機構估算解放軍死亡35人，英國《每日電訊報》報道稱印度還有34名士兵失蹤，社交網絡上大量的照片、視頻傳播，眾說紛紜。

Chinese side didn』t release number of PLA casualties in clash with Indian soldiers. My understanding is the Chinese side doesn』t want people of the two countries to compare the casualties number so to avoid stoking public mood. This is goodwill from Beijing. — Hu Xijin 胡錫進 (@HuXijin_GT) June 16, 2020

中印態度不同 考量有異

實際上，在缺乏官方信息，僅靠消息人士很難真正還原當時中印衝突的情況。然而，中方不披露解放軍死傷人數的選擇引發民間熱議，外界的猜測也更受關注。這背後的理由是什麼？

一種可能是並未有人員在衝突中死亡。雖然中國西部戰區發言人張水利明確表示衝突造成了人員傷亡，但是並未說明是否雙方皆有死亡。

若印度媒體引述的消息屬實，交戰發生在河谷地帶的狹窄斜坡上，印度士兵被扔下的石塊砸中，在身體衝突中，印軍在剛開始寡不敵眾，一些士兵掉入河水中身亡。這從側面說明，解放軍在當時更可能佔領河谷的高處，位置有利。且在印軍回擊解放軍施以「報復」的方面，消息人士似乎沒有給出過多細節。

當然，更大的可能性，仍然是中方出於對解決問題的考慮，而對死亡人數避而不談。這其中自然有不願引起中國國內民族主義情緒的考量，中方顯然不願雙方傷亡情況的對比成為焦點，不斷在輿論中發酵。中方的表態，着重於「要求印方嚴格約束一線部隊，立即停止一切侵權挑釁行動」，敦促印度回到對話的談判桌，警吿之餘意在穩住事態、讓衝突降温。

+ 3 + 2

印度方面的態度則有所差異。從6月16日官方公開印軍死亡3人，到後來修改聲明稱「雙方皆有人員傷亡」，再到6月17日印度防長辛赫（Rajnath Singh）表示「加勒萬河士兵的死亡令人深感不安和痛苦」，並且讚揚這些士兵英勇地為國捐軀，印度方面更加把這次衝突和軍隊榮譽，乃至國家尊嚴聯繫起來。同時，印度民族主義團體已經發起反華示威，民族情緒高漲。

不得不說，印度官方的表態可能和國內輿論的壓力有關，但同時也說明了印度對此番衝突的態度。一方面印度對1962年的中印邊境戰爭，以及多年來在邊境爭端中所處的不利地位懷有心結，這是一根觸動印度民族尊嚴的敏感神經。另一方面，新冠肺炎（COVID-19）疫情正在對印度產生巨大壓力，僅馬哈拉施特拉邦的確診病例就已經超過中國全國，此時印度和巴基斯坦、尼泊爾、中國均產生邊境衝突，對社會情緒也算是一種出口。

士兵在衝突中不幸死亡，的確茲事體大。然而雙方死傷多少的比較，歸根結底不是解決問題的根本，當前關於此的輿論發酵，只會讓雙方都承受更大壓力，從客觀上講不利於事態的解決。

所幸，中印雙方雖然相互指責，但根據雙方的表態和6月17日中印外長通話的情況，目前仍然都保持沒有「熱戰」的原則，並且有繼續談判的意願，事態升級應當是雙方都不願看到的結果。