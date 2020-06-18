中印衝突傷亡增加　為何中方仍不公布死亡人數？

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中印邊境6月15日發生的衝突，因為自1975年以來首次出現人員傷亡而成為焦點。印度軍方在16日披露印方有3名軍人死亡，當時當天晚些時候，軍方又發表聲明稱，死亡人數增加了17人，共死亡20人。6月17日，印媒又有消息稱4位士兵情況危殆。而中方無論是解放軍還是外交部，都沒有說明中方人員傷亡的具體情況。

死傷情況引猜測

雙方在披露人員傷亡上的差異，也成為輿論猜測的焦點。主要有幾則消息被國際輿論廣泛傳播和討論。

第一是6月16日《環球時報》記者王雯雯在Twitter上轉發一則《今日印度》的消息，該消息稱解放軍在衝突中有5人死亡，11人受傷。而後該記者表示這並非中國官方消息。

第二是在印度披露更多傷亡之後，印度亞洲國際新聞社（ANI）6月16日援引消息人士稱，解放軍有43名士兵在衝突中死亡或嚴重受傷。這一消息被大量轉發之後，印媒「Altnews.in」6月17日則稱該消息有誤導性。

第三則是《環球時報》總編輯胡錫進就此事發表的三條推文。胡錫進在6月16日表示，中方沒有公布解放軍的傷亡人數，是因為中方不希望兩國人民對傷亡人數進行比較，以免引發公眾情緒。他稱這是北京的「善意」。

除中印媒體之外，《美國新聞與世界報道》6月16日稱，美國情報機構估算解放軍死亡35人，英國《每日電訊報》報道稱印度還有34名士兵失蹤，社交網絡上大量的照片、視頻傳播，眾說紛紜。

中印態度不同 考量有異

實際上，在缺乏官方訊息，僅靠消息人士很難真正還原當時中印衝突的情況。然而，中方不披露解放軍死傷人數的選擇引發民間熱議，外界的猜測也更受關注。這背後的理由是什麼？

一種可能是並未有人員在衝突中死亡。雖然中國西部戰區發言人張水利明確表示衝突造成了人員傷亡，但是並未說明是否雙方皆有死亡。

若印度媒體引述的消息屬實，交戰發生在河谷地帶的狹窄斜坡上，印度士兵被扔下的石塊砸中，在身體衝突中，印軍在剛開始寡不敵眾，一些士兵掉入河水中身亡。這從側面說明，解放軍在當時更可能佔領河谷的高處，位置有利。且在印軍回擊解放軍施以「報復」的方面，消息人士似乎沒有給出過多細節。

當然，更大的可能性，仍然是中方出於對解決問題的考慮，而對死亡人數避而不談。這其中自然有不願引起中國國內民族主義情緒的考量，中方顯然不願雙方傷亡情況的對比成為焦點，不斷在輿論中發酵。中方的表態，着重於「要求印方嚴格約束一線部隊，立即停止一切侵權挑釁行動」，敦促印度回到對話的談判桌，警吿之餘意在穩住事態、讓衝突降温。

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印度方面的態度則有所差異。從6月16日官方公開印軍死亡3人，到後來修改聲明稱「雙方皆有人員傷亡」，再到6月17日印度防長辛赫（Rajnath Singh）表示「加勒萬河士兵的死亡令人深感不安和痛苦」，並且讚揚這些士兵英勇地為國捐軀，印度方面更加把這次衝突和軍隊榮譽，乃至國家尊嚴聯繫起來。同時，印度民族主義團體已經發起反華示威，民族情緒高漲。

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不得不說，印度官方的表態可能和國內輿論的壓力有關，但同時也說明了印度對此番衝突的態度。一方面印度對1962年的中印邊境戰爭，以及多年來在邊境爭端中所處的不利地位懷有心結，這是一根觸動印度民族尊嚴的敏感神經。另一方面，新冠肺炎（COVID-19）疫情正在對印度產生巨大壓力，僅馬哈拉施特拉邦的確診病例就已經超過中國全國，此時印度和巴基斯坦、尼泊爾、中國均產生邊境衝突，對社會情緒也算是一種出口。

士兵在衝突中不幸死亡，的確茲事體大。然而雙方死傷多少的比較，歸根結底不是解決問題的根本，當前關於此的輿論發酵，只會讓雙方都承受更大壓力，從客觀上講不利於事態的解決。

所幸，中印雙方雖然相互指責，但根據雙方的表態和6月17日中印外長通話的情況，目前仍然都保持沒有「熱戰」的原則，並且有繼續談判的意願，事態升級應當是雙方都不願看到的結果。

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