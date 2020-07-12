「共和黨支持拜登」：壓斷特朗普連任路的新一着？

「這是我一生首次投票給民主黨。如果拜登退選、民主黨全國大會推出一個『蕃茄罐』來參選，我會投票給那個蕃茄罐，因為我相信一個蕃茄罐帶來的傷害會比我們現在這個總統少。」一位來自北卡羅萊納州（North Carolina）、名叫「Josh」的男子，在一段用手機自拍上傳到「反對特朗普的共和黨選民」（Republican Voters Against Trump，簡稱「RVAT」）網站的片段中如是說。

RVAT在本年5月由前副總統幕僚長兼共和黨時事評論員克里斯托爾（Bill Kristol）成立，旨在收集共和黨選民、保守派人士、前特朗普支持者「反對特朗普」的現身說法，並以之在網絡上和在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）、威斯康星州（Wisconsin）、密歇根州（Michigan）、佛羅里達州（Florida）、北卡羅萊納州、亞利桑那州（Arizona）等大選戰場州份作廣告宣傳，希望能說服一些溫和的特朗普支持者放棄特朗普。

他們周日（7月12日）一輯在霍士新聞台（Fox News）播放的廣告就分享了15名共和黨選民的故事，針對北卡羅萊納州和亞利桑那州，並以「改變你的決定是可以的」作結。

「反特朗普」共和黨組織湧現

除了RVAT之外，一群共和黨前策略師和各地黨部的前領導層，去年也成立了名為「林肯計劃」（Lincoln Project）的超級政治行動委員會（Super PAC），力主「用投選箱擊敗特朗普和特朗普主義」。他們自認與民主黨有「很多政策分歧」，卻說「投票支持擁護憲法的民主黨人、離棄不擁護憲法的共和黨人」值得人付出努力。

林肯計劃去年成立之時不被看好，然而近來該組織苦心經營的反特朗普網上宣傳短片卻接連爆紅，獲得過百萬的瀏覽量。例如一段名為「美國的哀悼」（Mourning in America）的短片——讓人想起共和黨前總統列根（Ronald Reagan）的「美國的早晨」（Morning in America）廣告——更「榮獲」特朗普在Twitter上「御手」親批，將林肯計劃中人形容為「失敗者」。

....lost for Evan “McMuffin” McMullin (to me). Steve Schmidt & Reed Galvin lost for John McCain, Romney’s campaign manager (?) lost big to “O”, & Jennifer Horn got thrown out of the New Hampshire Republican Party. They’re all LOSERS, but Abe Lincoln, Republican, is all smiles! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2020

另一段戴有特朗普疑似無力拿起水杯、疑似步履闌珊的片段，更使特朗普在其6月20日「休息」三個月後的首次大型集會上主動向在場支持者解釋片段中讓人質疑他健康狀況的畫面。

目前已有30名僱員、共籌得近1,700萬美元款項的林肯計劃，除了在選區上拉散特朗普的支持之外，更聲稱將安排以千計的義工，集中攻擊包括緬因州（Maine）參議員柯林斯（Susan Collins）、南卡羅萊納州（South Carolina）參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）等人，希望讓他們的民主黨對手能夠勝選。

前副總統拜登6月30日舉行近3個月來首個記者會，期間集中批評特朗普的抗疫表現。（美聯社）

除此之外，曾在特朗普的白宮中當過10天傳訊總監的斯卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）也聯同一些共和黨人成立了名為「正確一方」（Right Side）的超級政治行動委員會，計劃在戰場州聯繫當地共和黨選民打宣傳戰。在其官方網站上，他們宣稱：「那些想做正確的事的共和黨人，需要被親身告知何以拜登是能夠修補美利堅靈魂的人。在共和黨選民的腦海中，我們要讓拜登超越簡單的『兩害取其輕』。」

7月1日，過百位小布殊（George W. Bush）任內的官員也組成了名為「43舊生支持拜登」（43 Alumni for Biden）的超級政治行動委員會——「43」一數源於小布殊為美國第43任總統——動員共和黨人支持拜登。曾在小布殊任內的農業部工作的Karen Kirksey就指：「四年來，我們帶着沉重的焦慮看着我們深愛的政黨演變成一個人格祟拜教派，一點也不像林肯和列根的政黨。」

邊際上的影響力

對於上述一連申的「反動」共和黨勢力，不少現任共和黨黨部人員也不以為然——畢竟，根據蓋洛普（Gallup）的追蹤民調，特朗普在共和黨選民當中的滿意度長期徘徊在90%上下的水平，且超過兩年從未跌穿85%。

然而，在共和黨幾乎全盤特朗普化之後，一個選民如果不再支持特朗普，他在回應民調人員的時候，就很可能不會再將自己定義為共和黨選民。要計算到這類選民佔2016年共和黨全體選民的比例有多少，甚為困難。這也許是特朗普的共和黨滿意度民調不能作準的原因。

拜登在全國民調上大約領先特朗普9個百分點。（美聯社）

更嚴重的是，特朗普在2016年之所以能取勝希拉里，其關鍵在賓夕法尼亞州、威斯康星州、密歇根州三州不足1%的選票差距。目前拜登三州民調上已領先特朗普超過5個百分點，只要上述「共和黨支持拜登」的團體能多說明幾萬（甚至幾千名）特朗普支持者不投票或投票給拜登，造成邊際上的影響，特朗普命懸一線的連任路似乎非斷不可。

林肯計劃中曾任職白宮國家安全委員會的行政總監蓮蒂（Sarah Lenti）就指出，他們的長處是他們由懂得與共和黨選民溝通的共和黨人組成。

這一般「半草根」的反特朗普勢力未來數月成效如何，將是2020年大選中另一值得關注的發展。