特朗普面臨支持者基本盤崩裂風險

8月25日，美國共和黨黨代會進入第二天。從兩天黨代會的演講主題和內容來看，美國總統特朗普（Donald Trump）和他的競選團隊依然注重2016年勝選時的選民基本盤。比如，在中東訪問的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）打破傳統在黨代會發言，提到以色列和沙特建交，就是為了幫特朗普鞏固國內白人福音派選民的支持，同時提前為自己打理好同這部分選民的關係，為個人未來積累競選資本。

作為總統，特朗普最大優勢就是可以動員政府資源為自己競選服務，這對於一個習慣於打破傳統、並被彈劾過的總統來說，根本不算什麼。2016年，美國的白人福音派八成都投票支持了特朗普。特朗普放棄巴以和談協議，改而宣傳以沙建交，目的就在於鞏固他們的支持。

除此以外，女性選民也是特朗普爭取的關鍵。2016年，多數白人女性（52%）投票支持了特朗普，少數族裔女性（94%的非洲裔女性和69%的拉丁裔女性）偏向於希拉里（Hillary Clinton）。根據美國多項民調數據結果，特朗普所有支持者當中，最容易改弦易轍、投票給拜登的選民就是白人女性，尤其是郊區女性選民。

首兩天的共和黨黨代會，多位女性代表發言，其中包括特朗普夫人、女兒、兒媳，以及共和黨全國委員會女性黨主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）。麥克丹尼爾來自戰場州密歇根州，演講主題就是為了爭取郊區家庭主婦選民群體。根據《華爾街日報》的報道，戰場州女性選民倒戈支持拜登，將是特朗普面臨的一大難題。

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不過，除了女性選民以外，其他特朗普的支持者選民群體尚未表現出明顯倒戈迹象。他的基本盤依然存在。但是，面對一場選情可能持續膠着的大選，只保住選民基本盤是遠遠不夠的。

從上周結束的民主黨黨代會來看，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）注重鞏固民主黨基本盤，即非洲裔、郊區市民、年長和高學歷婦女等選民群體。

比如，民主黨黨代會第二晚，有17位不同地域、種族、年齡、身份的「民主黨新秀」集體亮相，在簡短的發言中表達了對拜登的支持。此舉顯示出拜登樂於為年輕人提供發展空間。正如拜登本人所說，他是「連接黨內不同陣營的橋樑」。在第四晚，新澤西州的聯邦參議員布克（Cory Booker）在視頻演講中則強調拜登代表中產階級、工會和工人階層美國人民的利益。

除了基本盤外，拜登的温和立場，對秩序和法治的注重，也是為了拉攏保守選民的支持。民主黨在黨代會四天都安排了共和黨發言者。在黨代會第一晚，2016年共和黨總統競選人、俄亥俄州前州長卡西奇（John Kasich）、新澤西州前州長惠特曼（Christine Todd Whitman）、曾競選加利福尼亞州州長的惠普公司前首席執行官惠特曼（Meg Whitman）和國會前眾議員莫利納里（Susan Molinari）等共和黨人明確表達了對拜登的支持。

8月17日至20日民主黨線上黨代會全程亮點回顧（點擊放大觀看）：

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民主黨黨代會第四晚，一位95歲高齡的共和黨老兵高德（Ed Good）亮相支持拜登。這位老兵參加過二戰和朝鮮戰爭，自稱上世紀60年代以來一直支持共和黨，也是美國槍支協會（NRA）的成員，也曾為特朗普投票，但他現在認為特朗普是美國歷史上最糟糕的美國總統。

從前共和黨政府資深政要，到共和黨退伍老兵，民主黨黨代會公關明顯是為了否定特朗普作為三軍統帥的資質。民主黨人試圖通過這種安排展現其黨內的包容和團結，並以此拉攏共和黨黨內對特朗普的反對勢力，爭取獨立選民和温和派保守選民的支持。

所以，在拜登不斷擴大選民陣營、刺激投票率的同時，特朗普的首要任務反而穩住基本盤，至少延續2016年水平。但是，特朗普團隊不得不承認的一個現實是，自對手由希拉里改為拜登後，保守陣營基本盤當中的白人選民面臨更大的倒戈風險。

希拉里當年之所以輸掉選舉，和非洲裔選民投票率低、部分白人男性及女性選民倒向特朗普有關。一些戰場州的工心階層白人以及部分沒有大學文憑的白人大多轉向特朗普，並不是因為他們支持特朗普許諾的政策，而是出於對希拉里的「厭惡」。這部分選民三年來親眼目睹了特朗普執政表現，很容易改弦易轍。

而且，特朗普屬於執政者、建制派，是被挑戰者，很大程度上處於守勢。這一點從共和黨黨代會將「拜登當選」其同社會主義聯繫起來、強調維護特朗普執政的「現狀」就能看出。但是，特朗普選民基本盤當中反而有一部分人支持打破現狀、挑戰建制、甚至訴諸民粹的選民。這對特朗普來說，也是一大挑戰。