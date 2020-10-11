獲釋前總統再度入獄　吉爾吉斯何以不斷變天？

當地時間10月6日凌晨，一陣火光自吉爾吉斯總統府「白宮」竄出，暴動群眾伴隨熊熊烈焰，在府內四下洗劫；不遠處，國家安全委員會辦公大樓同遭攻破，身陷囹圄的前總統阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）在民眾營救下重獲自由，吉國首都比什凱克（Bishkek）陷入了好倉馬車的動盪中。

這場騷亂起於10月4日的議會大選爭議：16政黨共爭120個國會席次，最後僅團結黨、吉爾吉斯我的祖國黨、吉爾吉斯黨、統一吉爾吉斯黨，成功突破7%的政黨得票率門坎，分得席次。然而四黨之中，除屈居末位、拿下13席的統一吉爾吉斯黨外，其餘皆是親當今總統熱恩別科夫（Sooronbay Jeenbekov）的勢力，反對派幾乎全軍覆沒。這般壓倒性結果，激出此次動亂之火。

不滿議會選舉結果的吉爾吉斯反對派支持者們，相繼佔領了政府與議會大樓。（AP）

10月5日起，5,000餘名反對派支持者湧入比什凱克的阿拉圖廣場（Ala-Too Square），抗議選舉結果。示威群眾雖一度被催淚瓦斯與水炮驅離，卻又乘夜色捲土重來，上演佔領政府機關、推翻選舉結果、釋放前總統與高級官員的政治狂飆。

截至10月11日，總理博羅諾夫（Kubatbek Boronov）、議會議長朱馬別科夫（Dastan Jumabekov）已宣布辭職，甫被釋放的扎帕羅夫（Sadyr Zhaparov）宣示就任新總理，卻面臨阿塔·梅肯社會主義黨（Ata Meken）黨魁等其餘反對勢力質疑；淪為圍攻焦點的總統熱恩別科夫則在傳出失蹤疑雲後，重現江湖，並下令軍隊進駐首都維持秩序，比什凱克也於10月10日起進入緊急狀態、並實施宵禁；阿坦巴耶夫則在躲過汽車炸彈的襲擊後，於10月10日再度被捕。

這場騷亂以反舞弊之名登場，經歷短暫示威前奏後，如今已然進入政變主旋律。整段發展看似突兀失序，實是某種吉爾吉斯政治潛規則的展演。

前總統阿坦巴耶夫在躲過汽車炸彈的襲擊後，於10月10日再度被捕。（AP）

中亞「民主島」的革命們

吉爾吉斯自1991年脱離蘇聯獨立以來，便因定期選舉、政權輪替等特色，而享有中亞「民主島」美譽；2005年的鬱金香革命更被納入「顏色革命」敘事內，成為吉國正向民主奔進的有力證據。

然而，不論自由主義話語如何飛舞，吉爾吉斯的政治始終邁着另一種步調，異色的權力靈魂在「民主共和」的軀殼裏寄宿，每隔些許時日便要竄出。從2005年的鬱金香革命、2010年的「第二次革命」，乃至此次的議會大選騷亂，曾熨燙在吉國歷史上的幾次「革命」，雖有抗爭政治的外表相烘托，卻終究是替精英們的「政變」服務。

以鬱金香革命為例，大眾之所以習慣將其視為「顏色革命」，一大原因便是發生地點為於後蘇聯地區，與格魯吉亞、烏克蘭等地方的反政府示威恰可共構一敘事，即蘇聯專制遺毒終要消亡，該國立場也將「脱俄入歐」，民主與公民社會則將持續深化。

2014年11月20日，俄羅斯總統普京主持召開俄聯邦安全委員會會議。普京在會議上表示，在一系列國家發生的「顏色革命」對俄羅斯聯邦來講，是教訓，也是警示。政府會竭盡所能避免其在俄發生。（Reuters）

然若細究革命的事發圖景，不僅公民社會、非政府組織的動員存在感極低，「脱俄入歐」議題也罕有討論空間。整起事件始於2005年的議會大選爭議，並以總統阿卡耶夫（Askar Akayev）的流亡吿終，吉國的政治與社會結構則未有顯著變化。

2010年，不斷上漲的電費成了二次革命導火線，但最終卻牽扯出派系衝突與民族仇恨，不僅令吉國徘徊在內戰邊緣，也讓南部的奧什（Osh）、賈拉拉巴德（Jalal-Abad）等城爆發了針對烏茲別克人的大規模攻擊。騷亂結束後，因鬱金香革命而上台的總統巴基耶夫（Kurmanbek Saliyevich Bakiyev）流亡白俄羅斯，前外交部長奧通巴耶娃（Roza Otunbayeva）短暫就任吉國第三任總統，並於2011年下台，被另一派系領袖、近日獲釋又被捕的阿坦巴耶夫所取代。

此次革命雖促成了2010年的吉國修憲公投，令「總統共和制」就此讓位「議會共和制」，卻難撼既有權力結構，阿坦巴耶夫依舊呼風喚雨，正如熱恩別科夫上台後，也於2019年派出特種部隊抓捕前者般。啟動國家機器的鑰匙，始終握在總統手上。

而綜觀上述革命發展，其體現的並非威權的軟化，或反腐的深刻，而是以政變為途徑，反覆展演的精英鬥爭。

2019年，現任吉國總統熱恩別科夫（左）曾派出特種部隊，抓捕前總統阿坦巴耶夫（右），後者最終鋃鐺入獄。（Reuters）

精英政治左右政局走向

建國之初，吉國政壇多是蘇聯政治精英的天下，首任總統阿卡耶夫即為一例。其曾是吉爾吉斯蘇維埃社會主義共和國科學院院士，於1990年成為總統，並在建國不斷續勝選連任，直至鬱金香革命。

然而綜觀其支持基礎，除有蘇聯精英的頭銜外，更仰賴吉國特有的部族秩序與南北格局。蘇聯時期，中央曾以集體農場等制度，消解部族的政治影響力，卻始終無法徹底根除；而南北對立格局雖始於經濟發展不均，卻在蘇聯的分而治之策略下，進一步激化。上述兩大政治結構彼此纏繞，終在蘇聯崩解後迅速滲入政壇。

以阿卡耶夫為例，其出身北部楚河州，受薩雷巴噶什（Sary- bagysh）部族支持。為保權位安穩，阿卡耶夫於掌政15年間，逐漸脱去蘇式精英舊貌，改為擷取部族與地域情感，建立綿密的恩庇體系，將親信、族人與家人安排於國家系統中，以利益換取忠誠，形塑了家族寡頭制的吉國政治底色。

吉爾吉斯總統阿卡耶夫於2003年的「鬱金香革命」中遭推翻下台。（Eldik）

長此以往，未得勢的政治精英必然不甘，但面對難再插足的政商體系，其欲改寫政治版圖，便僅能以非正常手段，遂行權力的再分配，而這便是推動鬱金香革命、二次革命與此次選後騷亂的最大動因。

以巴基耶夫為例，其於鬱金香革命後登上權力寶座，看似有意營造政壇新風氣，實則欲作阿卡耶夫第二。在其任內，腐敗與威權並未改善，只不過恩庇體系的成員換成了伊奇基利克（Ich-kylyk）部族、出身南方的政治精英，前者是巴基耶夫的親緣基礎，後者則與巴基耶夫來自南方的賈拉拉巴德有關。

吉爾吉斯前總統阿坦巴耶夫出身楚河州，代表北部精英集團。（Reuters）

無獨有偶，吉國後續幾任總統除扮演過渡角色的奧通巴耶娃外，大多共享類似掌權模式。阿坦巴耶夫出身楚河州，代表北部精英集團；熱恩別科夫來自奧什，象徵南部精英的利益，雙方又各自揹負着部落的政治承諾與期待，親族中皆有要員在中央。兩人自2017年起爆發一系列政爭，看似是前後兩任總統的權力糾葛，實是寡頭集團的隱晦碰撞。

如今吉爾吉斯革命範式重演，反腐、反威權、反舞弊話語飄滿大街，掩護着精英集團的暗度陳倉，阿坦巴耶夫之子雖能率眾救出父親，卻似乎跨不過熱恩別科夫調來的軍界五指山。如今大選結果已遭廢棄，但勝負成敗仍難預料。而無論何方掌權，吉國皆難逃家族寡頭集團宰制，裙帶關係將與定期爆發的「革命」攜手，在「民主島」的幻影中來回擺盪、狂奔。