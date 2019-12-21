何君堯《環時》年會發言：香港問題本質是顏色革命、貨幣戰爭

今天（21日），環球時報2020年年會在北京舉行。本次年會的主題是「世界之困，中國之治」，而今天議題則是「香港之痛：根在政治還是民生？」 全國人大常委譚耀宗、香港工會聯合會會長吳秋北、香港立法會議員何君堯等人參加了年會。 何君堯在年會上發言稱，香港問題的本質就是「顏色革命」、「貨幣戰爭」。

「我總結香港的問題是顏色革命、貨幣戰爭。」何君堯說，我們看看福布斯報告，全球富人最多的十個城市，中國佔有三個：香港、上海和深圳。美國人看了這個結果是什麼感覺？「沒有錢，什麼人都不關心你，正是因為有錢，才來找你麻煩。所以，我們講和平崛起，但在美國人眼中不是這樣。」

何君堯參加環球時報2020年年會。（環球網）

何君堯稱，面對香港的局面，他非常心痛，一直在想問題出在哪？他認為，香港的問題不僅僅是政治和經濟的問題，「香港資源不多，地方不大，有的都是人才，但正如美心集團伍淑清女士所言，20多年來，我們失去了兩代人。」他建議，在小學、中學、大學裡要積極引導同學有國家觀念，否則面對外部勢力，將沒有抵禦能力。

據了解，環球時報2020年年會之後還會討論「兩岸大勢：2020統一關鍵節點？」「中美博弈：是否會迎來拐點？」「民粹與全球化：水火不容嗎？」三個議題以及「預測2020年的世界」「預測2020年的中國」兩個夜話環節。