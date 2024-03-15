廣深港今起加開近200次跨境高鐵　靈活改簽服務擴至深圳北站

深港兩地雙向奔赴，跨境出行需求日益增長。自3月15日起，福田站將連續三周加開往返香港西九龍站的跨境高鐵，預計加開近200趟，以此滿足深港兩地市民周末及香港公眾假期的出行需求，提供更加便捷高效的出行服務。



據深圳鐵路部門負責人介紹，3月15日、17日、22日、24日（周五、周天），福田站往返香港西九龍站每天將加開14趟高鐵；3月16日、23日（周六）及3月29日至4月1日（香港公眾假期），福田站往返香港西九龍站每天將加開22趟高鐵。

自3月15日起，福田站將連續三周加開往返香港西九龍站的跨境高鐵。（南方+）

「福田站作為廣深港高鐵的重要站點和深圳特區的重要窗口，一直致力於提升旅客的出行體驗，以『粵語通、英語通、鐵路通、深港通』為服務標準，為不同需求的旅客提供多元化的溫馨服務」，福田站相關負責人介紹道。為了方便跨境旅客購票，售票廳內還設置了香港西九龍站購票專窗，安排全程引導服務，確保旅客在購票、安檢、乘車等各個環節都能得到及時的幫助與指引。此外，候車室提供充電桌供旅客免費使用，提升出行體驗的同時也體現了鐵路部門對旅客需求的細致關注和積極響應。

鐵路部門去年開始陸續推出廣深港高鐵「靈活行」、「計次票」、「定期票」產品。（南方+）

另外，為了更好地滿足旅客的多元化需求，提升旅客乘坐廣深港高鐵的體驗，鐵路部門對列車運行圖、動車組車底、客服設備等多個維度不斷進行優化，並於去年開始陸續推出廣深港高鐵「靈活行」、「計次票」、「定期票」產品，旅客出行越來越便利。據悉，鐵路部門將於本月對「靈活行」產品進行「升級」，擴大其適用範圍，從福田站延長至深圳北站，方便更多乘客出行，請旅客朋友關注相關資訊，具體實施時間請以車站公告為準。

本文獲《南方+》授權轉載

