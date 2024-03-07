「鐵路版」港珠澳大橋料2028通車　中國打造世界最長海底高鐵隧道

世界橋樑界首屈一指的跨海超級工程——港珠澳大橋，被稱為「新世界七大奇迹」之一。

在浙江，都有一座「鐵路版」港珠澳大橋——甬舟鐵路。究竟這條鐵路有何特別之處？為何被稱為「鐵路版」港珠澳大橋？



甬舟鐵路｜「一橋」「一隧」均創世界之最

甬舟鐵路連接寧波和舟山，以客運為主，兼顧貨運。（網上圖片）

甬舟鐵路是浙江省內一條連接寧波市與舟山市的鐵路，全長約77公里，設計時速250公里，預計2028年建成通車。

通車後，屆時從寧波到舟山只要30分鐘，從杭州至舟山只需80分鐘，舟山群島將結束不通火車的歷史。

為何要把甬舟鐵路稱為「鐵路版」港珠澳大橋？它跟港珠澳大橋一樣，主體工程都採用「橋+隧」組合方式。

在甬舟鐵路中，金塘島至舟山島這段設計為主跨1,488米的特大橋；寧波北侖至金塘島則設計為海底隧道。

設計時速250公里的金塘海底隧道，達到高鐵標準，建成後將成為世界最長的海底高鐵隧道。（中國鐵建/當代中國授權）

值得一提的是，這條主跨1,488米的西堠門特大橋，將成為世界同類項目中跨度最大的公鐵合建大橋。而全長16.2公里的金塘海底隧道，比港珠澳大橋的隧道還要長近10公里，建成後將成為世界最長的海底高鐵隧道。

單論長度，同樣是鐵路隧道，長約38公里的英法海底隧道和長約23公里的日本青函海底鐵路隧道，都比金塘海底隧道長得多，但前兩個海底隧道的最高行車時速，未達到高鐵標準。

至於內地正在建設的汕（頭）汕（尾）高鐵汕頭灣海底隧道、廣湛高鐵湛江灣海底隧道等，雖然設計行車時速為350公里，均達到高鐵標準，但長度均在10公里以內。

甬舟鐵路｜修建海底隧道 幕後功臣「定海號」

雖然同樣建有海底隧道，港珠澳大橋與甬舟鐵路的建造方式並不一樣。前者屬於沉管公路隧道，後者是鐵路盾構隧道。

沉管式隧道，是指將預先製作好的管道沉入海底，並在海底進行管道拼接。而盾構隧道，即鑽挖式隧道，要使用盾構機（隧道鑽挖機），穿越海床下的土壤層和岩石鑽挖出隧道。

盾構機「定海號」刀盤約5層樓高，塗裝「東海龍王」圖案，盡顯威武霸氣，傳遞出「鎮海」寓意。（視覺中國/當代中國授權）

超大直徑盾構機「定海號」將投用於修建甬舟鐵路金塘海底隧道，這台盾構機最大開挖直徑14.57米，總重量達4,350噸，於2024年1月10日在長沙下線。

隧道計劃採用兩台超大直徑盾構機，分別從寧波、舟山兩端相向掘進，最終以不超過20毫米的誤差在海底實現精准對接，這也是國內超大直徑盾構建設史上首次採用兩刀盤接觸、洞內原位拆解創新工法施工的隧道。

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