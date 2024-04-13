香港國際品牌博覽會在廣州南沙舉行　IFC港澳青創中心正式啟動

2024年4月11日到12日，由大灣區（香港）青年基金指導，穗港鏈和越秀國際金融中心聯合主辦的：以「走進南沙·連接國際·啟航未來」為主題的2024大灣區啟航計劃——香港國際品牌博覽會（南沙），在廣州南沙IFC隆重舉行。與此同時，南沙IFC港澳青年創新中心舉行落成儀式。



在為期兩天的系列活動里，粵港澳企業代表開展了空前密切的交流，感受到南沙澎湃的經濟活力，以及南沙歡迎港澳企業更多參與南沙對外開放、共享大灣區發展機遇的誠意與熱情。



香港國際品牌博覽會（南沙），在廣州南沙IFC隆重舉行。（越秀商管提供）

4月11日，粵港澳企業代表先後走訪了南沙規劃展覽館、創享灣、南沙全球溯源中心和南沙IFC，多維度感受南沙優質「宜商」的投資環境、貿易環境、營智環境、法治環境、政務服務環境。

隨後，又實地考察了灣區地標級商業綜合體--「中國鐵建·南沙環宇城」，這座匠心打造的購物中心，憑借其全業態、品質化、一站式精緻消費體驗模式，將引領灣區全新品質生活方式，同時為灣區發展貢獻嶄新的商業力量。

在舉辦的企業座談會，南沙相關部門代表與粵港澳企業代表進行深度交流，圍繞南沙戰略定位、營商環境、產業發展狀況以及政策優勢等進行推介和探討，共同探尋未來產業的發展和機遇。

香港國際品牌博覽會（南沙），在廣州南沙IFC隆重舉行。（越秀商管提供）

4月12日上午，在萬眾期待下，2024大灣區啓航計劃·香港國際品牌博覽會（南沙）正式拉開帷幕，南沙區人才發展局副局長高星林、越秀商管南沙分區總經理馮玥上台為本次博覽會發表開幕致辭。

高星林副局長表示，首先肯定了越秀集團六位一體的ESG管理體系，和作為粵港澳人才合作示範區的成效；以及穗港鏈作為一家服務於穗港澳企業的一站式企業服務平台的專業性。

他說道，結合南沙區國際化人才特區定位，南沙做出了一系列舉措，「出台」國際人才特區九條」、簽訂「粵港澳人才協同合作協議」、年初又舉辦了「粵港澳三方人才協同」為主題的論壇，發布「港澳青創「新十條」」等政策，為提供全鏈條全週期的人才服務，南沙一直在盡最大的努力。

馮玥總經理表示，目前已經有26家符合港澳青創企業條件的企業明確了入駐意向，其中有8家企業已經發起申請註冊入駐，大部分企業都是香港BOD、香港數碼港、香港科技園等政策計劃支持的優質企業。下一階段南沙IFC港澳青年創新中心，將充分發揮優秀集團優勢，為港澳企業家以及人才提供全方位、高品質服務。

他希望「接下來有更多優質港澳企業和人才入駐到南沙IFC港澳創新中心，我們將積極落實南沙方案中創建青年創業就業合作平台的要求，為粵港澳交流融合粵港澳青年深入在南沙創新創業發展提供服務方案」。

南沙區人才發展局副局長高星林，香港律師鐘偉雄，南沙區統戰部港澳台僑科一級主任科員潘桂開，廣州市穗港澳青少年交流中心主任翁浩潔，南沙新區規劃設計研究院副總規劃師薛強，越秀商管南沙分區總經理馮玥，越秀商管南沙分區副總經理張德軍，穗港鏈總經理林晨光，上台按下大屏上的手掌印。（越秀商管提供）

隨後，越秀商管南沙分區南沙IFC產業運營經理徐越為大家介紹南沙IFC港澳青年創新中心，其從區域戰略優勢、越秀企業資源整合力與創新中心的生態運營等方面進行全面講解。據介紹，南沙IFC港澳青年創新中心首期規劃面積約3000㎡，共2層，配置有空中咖啡廳、空中圖書館、空中路演廳、共享會議室等多種商務配套，入駐企業可以享受閱讀空間、健身房、免費地鐵接駁巴士等尊享服務，縱享接軌國際化標準的商務辦公環境與服務。

來自香港的8家青創項目團隊成為首批入駐基地企業：光影製作（廣州）商務有限公司、雲杉（廣州）高新技術有限公司、廣州源慷樂科技有限公司、遠享國際有限公司、富買搜（廣州）科技有限公司、廣州財豐貿易有限公司、握時（廣州）貿易有限公司、晉睎（廣州）貿易有限公司，相繼進行首批入駐企業簽約儀式。

來自香港的8家青創項目團隊成為首批入駐基地企業。（越秀商管提供）

香港青年在大灣區發展機遇和挑戰

穗港鏈（廣州）諮詢有限責任公司總經理林晨光以《港澳青年如何在大陸創業》為題演講，他指出，從香港、澳門到廣州，要面對的不僅僅是環境的變化，更多的是港澳創業者對內地政策、法律法規、市場營銷模式的不瞭解。

他表示，港澳青年來大陸創業，要掌握五大核心技能：稅務、法律、財務、人力和營銷;粵港澳兩地創業思路有差異，創業首要任務明確自己的優勢和需要解決的問題，結合自身的創新理念，在內地市場上找到獨特的定位。

穗港鏈（廣州）諮詢有限責任公司總經理林晨光。（越秀商管提供）

南沙區人社局政策宣講團成員陳小靈則提到，「新十條」政策助港澳青年一臂之力，針對港澳青年就業成長、實習研修、創業發展、交流交往與安居樂業五個方面的獎勵補貼實施細則，以及常見疑問進行深度解讀，為推動港澳青年在南沙創業就業賦予最強動能。

她提醒，政策適用期間為2022年1月1日到2025 年12月30日，把握這段黃金期，通過南沙區政府官網申報，開啓你的就業創業夢想！

跨境司法、跨境理財和AI備受關注

金橋司徒鄺（南沙）聯營律師事務所主任黃志勇分享《聯營律師事務所在跨境法律服務中的優勢》，他指出，作為粵港澳三方合伙的律師機構，憑借其跨境法律服務的便捷性、區位和政策優勢，在粵港澳大灣區的經濟建設和法治融合中發揮重要作用。

他表示，聯營律所可直接承接三地法律業務，整合更多優質境內外法律服務資源，為灣區營商主體提供更優質法律服務，更好地促進三地法治交流和融合。不僅為客戶搭建了一座通往成功的橋梁，也為粵港澳大灣區的法治建設添磚加瓦。

金橋司徒鄺（南沙）聯營律師事務所主任黃志勇分享《聯營律師事務所在跨境法律服務中的優勢》。（越秀商管）

環宇博文教育集團有限公司董事總經理龍宇針對教育則指出，「香港招才引智，教育優勢助力人才發展」，香港特區政府為增強發展動能，推出一系列人才政策，包括設立「人才服務窗口」和「高端人才通行證計劃」，並優化現有人才入境計劃。截至2024年2月，這些政策的實施已經取得了顯著成效，超過16萬宗申請獲得了批准，逾10萬人才成功落戶香港，擁有多類型學校系統，保障租售同權，為這座城市注入了新的活力和發展動能。

廣州農商銀行自貿區南沙分行業務推動經理呂妍彤則認為，未來要努力做到打通金融便民服務的「最後一公里」，積極配合南沙區各項優惠政策，用更實際的行動，為粵港澳大灣區同胞提供更實惠、更全面的金融服務。

原微軟公司首席技術顧問、智用人工智能應用研究院院長管震則認為，這一輪人工智能大概率會掀起改變世界的革命，未來10年，人工智能將為中國一些關鍵產業帶來巨大的增長機會，尤其在如汽車、交通運輸和物流；製造業；醫療保健和生命科學；只有進行多維度的戰略投資和創新，才有可能充分釋放人工智能機遇所蘊含的巨大潛力。「雖然是賽跑，但我們希望是坐在蒸汽機上的那個。」

4月12日下午，在博覽會接近尾聲的時候，南沙區委常委、統戰部部長阮曉紅蒞臨南沙IFC展會現場視察。（越秀商管提供）

4月12日下午，在博覽會接近尾聲的時候，南沙區委常委、統戰部部長阮曉紅蒞臨南沙IFC展會現場視察。她表示，本屆香港國際博覽會（南沙）的系列活動豐富多樣，搭建香港青年打開內地創業的網絡，結識內地合作夥伴的橋梁；有助於大港澳青年對大灣區和內地發展機遇的瞭解；為粵港澳交流合作帶來創新示範，希望未來這種交流形式可以常態化。

2024大灣區啟航計劃——香港國際品牌博覽會（南沙）的成功舉辦，讓更多人看到了粵港澳企業紮實的品牌建設基礎，以及南沙作為粵港澳合作的前沿陣地，在不斷拓展與港澳合作的深度與廣度，打造大灣區高質量發展新引擎，示範帶動大灣區服務新發展格局做出的努力，同時也激發了更多粵港澳企業家對南沙的興趣和信心。