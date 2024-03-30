全國首個！廣州南沙跨境養老服務業標準化試點啟動

3月29日，廣州南沙區養老機構跨境養老服務業標準化試點啟動儀式暨穗港澳養老服務融合發展供需對接活動舉行。記者獲悉，該項目是廣東省今年入選的6個國家級服務業標準化試點項目之一，也是全國首個跨境養老服務業標準化試點。



此次啟動的養老機構跨境養老服務業標準化試點項目由南沙區政府承擔，是國家標準化管理委員會確定的2024年度國家級服務業標準化試點項目之一，將積極探索推進跨境養老服務的互惠共融與協同發展。

啟動會上，南沙區養老機構跨境養老服務業標準化試點正式揭牌。南沙區與香港、澳門養老機構代表簽署了粵港澳跨境養老標準合作備忘錄，將通過跨境養老服務標準三地協同研製與實施，形成優勢互補、融合發展的良好局面。

「在南沙開展試點建設，主要是因為南沙具備『跨境養老』所需要的明顯的區位、政策、交通、資源等各方面優勢。」南沙區市場監督管理局產品質量科副科長宋皎表示，隨著粵港澳大灣區建設向縱深推進，南沙與港澳的交通連結更加便利，搭乘廣深港高鐵從南沙的慶盛高鐵站到香港的西九龍站只需約半小時，南沙到珠海連結澳門的城際鐵路也已經開工建設。粵港澳三地人員往來日益頻繁，地緣相近、人緣相親、民俗相通，為南沙率先開展大灣區跨境養老服務業標準化試點奠定了良好基礎。

作為全國首個跨境養老服務標準化試點，南沙區市場監管局和民政局將圍繞跨境養老服務業流程、服務質量、服務安全等方面實際需求建構一套科學完善的標準體系，聯合制定一批具有可操作性和指導性的跨境養老服務標準，推動標準廣泛應用實施，為老年人提供更加規範化、多元化、個性化的養老服務。

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

