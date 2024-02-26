南沙至珠海城際鐵路開工建設　廣州地鐵將直達深圳、中山、珠海

隨著廣州城際鐵路公車化運營、羊城通一碼乘車的實現，「軌道上的大灣區」建設昨日（25日）再迎來新進展。

據「廣州發布」官方2月26日消息，2月25日上午，在南珠（中）城際項目十六湧工作井施工現場，五台盾構一齊始發。標志著南珠（中）城際萬頃沙至二十湧區間進入盾構施工高峰期。項目建設完成後，由廣州市中心到深圳市中心僅需75分鐘。



南珠（中）城際是國家發改委2020年8月批覆《粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃》的18個近期建設項目之一，分為東西兩段，西段去往中山，東段聯通珠海。線路還預留了自香山站向珠海方向延伸條件。

目前正在施工的為西段，起於廣州市南沙區萬頃沙站（不含），止於中山市興中站。線路正線長度47.6公里，其中廣州段19.1公里，中山段28.5公里。廣州段均為地下敷設，設計最高時速為160公里。線路新建3座車站、4座工作井，線路共有3個區間，區間均採用盾構法施工。此次5台盾構機始發後，區間將有6台盾構機同時施工。

南珠（中）城際建成後將與廣州地鐵18號線、廣花城際、芳白城際貫通運營。遠期還將銜接深南中城際，方便廣州、中山、珠海、深圳市民便捷往來。同時將加速粵港澳大灣區「一張網、一張票、一串城」軌道交通網絡成形。

廣州南沙至珠海（中山）城際（萬頃沙-興中段）線路示意圖。（廣州發布）

廣州地鐵聯通大灣區城際 75分鐘直達深圳市中心

廣州地鐵建設管理有限公司副總經理表示，南珠（中）城際是首條可實現大灣區城際與廣州地鐵網互聯互通的軌道交通項目，其北端起點南沙萬頃沙站與廣州地鐵18號線萬頃沙站銜接。並與廣花、芳白城際多線貫通、並行運營。項目建成後，廣州市民可以從花都、白雲機場，通過廣花、芳白城際連通18號線，再連通至南珠（中）城際，可以直達中山、珠海。

遠期，南珠（中）城際還將與深南中城際銜接貫通運行，這意味著，廣州市民可以通過廣州地鐵直達深圳市中心。根據測算，廣州市區到中山市中心、到珠海市中心、到深圳市中心的運行時間分別是50分鐘、60分鐘、75分鐘左右。

截至目前，南珠（中）城際廣州段土建工程累計完成25%。3座車站、3個區間均在進行土建施工。