深圳東門町美食廣場被圍封　官方：違法建築需強拆，重建新打卡地

愈來愈多港人北上覓食，除了發掘特色餐廳，也有不少人鐘情於「掃街」，其中位於老街的東門町美食廣場絕對是「掃街」的必去之地。

不過，近日有網民反映，東門町美食廣場被圍封，有工人在場清拆。

據悉，東門町美食廣場連廊屬違法建築且存重大安全隱患。4月10日，羅湖區相關部門依法對該違建啟動強制拆除程序，同時也在銜接東門商圈升級改造中布局新「打卡地」。



東門町美食廣場已掛上依法強制拆除違建的大型通告牌及橫幅。羅湖區規劃土地監察局相關負責人介紹，該連廊屬違法建築且存重大安全隱患，從4月10日起進入依法強制拆除階段。

負責人稱，現東門町連廊絕大部分位於東門商業街區南塘商業廣場A、B、C三幢建築物裙樓紅線範圍內，該連廊共包括4層鋼架結構弧型鐵皮頂建築物，呈「T」字型，將A、B、C三幢建築連成整體，總長約120米，寬約8-10米，建築（構築物、設施）面積約4800平方米。

經執法部門立案查明，東門町連廊至今尚未取得建築工程規劃許可證，屬於違法建築，同時也擅自改變了不得用於商業用途的功能。此外，東門町連廊存在嚴重消防安全隱患。

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經查證，連廊位置通道原設計為室外公共道路兼消防車道，因違建連廊導致通道寬度及凈空高度均不足4米，無法作為消防車道使用。南塘商業廣場原設計中相互獨立的A、B、C區裙房，因違建連廊而連成整體，導致建築防火間距不足。

負責人介紹，工作人員已上門走訪為各商戶解讀疑慮，並做好訴求登記等工作，提供相關舖位安置指引。4月10日，物業出租方發出《告商戶通知書》，告知在拆除範圍內商戶原所交押金在5-10日予以退回，將協助要求繼續經營商戶調換舖位並給予優惠扶持等事項。

考慮到在拆除過程中商戶可能存在退租、追償等問題，相關部門在拆除現場設立法律咨詢點，可為商戶提供法律援助服務，引導商戶依法依規反映訴求，通過協商調解或法律途徑解決爭端問題。

按照《羅湖區核心商圈建設行動方案（2023—2025年）》部署，當局將打造東門活力時尚消費街區。

東門街道辦相關負責人介紹，東門町連廊拆除後將與東門商業街區升級改造相銜接，聯動整體片區進一步優化升級，重新打造一個更為安全、更具高品質的新「打卡地」。