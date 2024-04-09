蓮塘口岸地鐵直達！　「東方夏威夷」小梅沙五一假期對外開放

有着「東方夏威夷」美譽的深圳小梅沙，自2019年起開始升級改造工程，改造後將不再是眾人印象中的「海濱浴場」，而將呈現「一山、一海、一城、一世界」的空間格局。據「深圳發布」消息，小梅沙將於今年「五一」假期對外開放。



小梅沙片區的改造項目統籌規劃面積3.9平方公里，涉及多個方面，包括城市更新單元、海濱公園、郊野公園、交通集散中心以及新海洋世界等。片區整體改造以「宜居、宜業、宜遊」的山海連城理念和「景區+街區+社區」三區合一的業態佈局。

即將於五一假期試營業的小梅沙海濱公園，以「乾徑、濕徑、沙灘帶」層次遞進，還將匯聚世界級海上賽事、海上娛樂、海濱浴場、沙灘音樂節、海濱婚禮等多元體驗，塑造全季全時的親海度假歡樂場。

同時，小梅沙疊翠湖郊野公園亦將於五一假期試營業。疊翠湖郊野公園盤臥於馬巒山之上，聯通鹽田半山公園帶，以「自然生態」主題，圍繞疊翠綠道、活力碧道、山林步道的規劃設計，科普中心、觀景平台點綴其間。

此外，深圳美高梅酒店亦將於五一假期正式投入營運。酒店建築面積5.5萬㎡，擁有321間客房，將為小梅沙注入更多品質旅居體驗和文化活力。

而小梅沙海洋世界則預計暑期正式開放。海洋世界以鸚鵡螺為設計原型，五大展區、四大秀場，集科普知識、娛樂觀賞、文化體驗於一體。結合全球最大青藍洞景觀，在聲光電的科技化場景中，數百個名貴海洋物種與人深度互動。未來將提供海洋科普、親子研學、科技演藝等體驗，傳遞全新的海洋文化精神。

據介紹，小梅沙片區將整體呈現「中央山海主軸+奇幻海洋世界+濱海風情小鎮+活力疊翠山林+歡樂梅沙海灣」的「一軸四區」空間格局，集「文、旅、商、居、產」五位一體。