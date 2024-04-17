離島免稅購物天堂！海南自貿港封關運作　大灣區免稅企業加快佈局

第四屆中國國際消費品博覽會（以下簡稱「消博會」）在海南如火如荼地進行中。2023年是「消費提振年」，2024年又被商務部定義為「消費促進年」。隨著海南自貿港建設的深入推進，作為海南特色產業之一的旅遊零售行業正迎來前所未有的發展機遇。作為海南自貿港建設和旅遊業發展的金字招牌，離島免稅購物不斷釋放消費活力，受到國內外廣大消費者青睞，成為海南建設打造國際旅遊消費中心一大新引擎。



海南自貿港。（資料圖片）

離島免稅購物巨大的市場潛力也吸引廣東企業加快佈局海南市場並不斷改善經營條件。「消博會的舉辦，既為全球優質消費品開拓中國市場提供了無限商機，又進一步激發了旅遊零售市場、免稅消費市場的潛力。」珠海免稅集團總經理助理潘明明向羊城晚報全媒體記者表示，近年來，企業依託參展消博會以及在海南自貿港、粵港澳大灣區的戰略佈局，充分見證並參與了我國旅遊零售、免稅消費的高質量發展。

2023年海南免稅購物金額超400億元。如何在全球貿易中延續吸引力、引領全球消費行業發展，給海南自貿港旅遊零售市場提出了新要求。

消博會上發佈的《海南自貿港旅遊零售白皮書2024版》顯示，受益於政策支持和市場開放，海南旅遊零售市場將持續火爆，離島免稅政策也將持續升級。據統計，2023年，海南社會零售總額增長10.7%，國際旅遊消費中心建設也取得新突破，全年免稅購物金額達437.6億元，增長25.4%。其中，重要的吸引力就是來自海南的離島免稅政策，使得消費者在海南購物可以享受到更多優惠。這不僅對國內消費者有很大的吸引力，也讓大量境外消費者前來購物，進一步推動了海南旅遊零售市場的發展。

今年是「十四五」規劃的關鍵節點，海南自貿港的建設也進入了新階段，將在2025年年底前適時啓動全島封關運作。

「封關運作之後，海南將釋放更廣泛的發展機遇。」畢馬威中國海南區域首席合伙人張嵐嵐在消博會現場表示，封關後海南將以獨立的個體吸引更多國內外產業進駐，產業結構呈現更多元化的發展趨勢。

珠海免稅集團在本次消博會上開啓三亞灣壹號招商。（羊城晚報）

大灣區企業用好供應鏈優勢佈局自貿港

一個欣欣向榮和自由便利的海南，正吸引著全球優質資源的助力。廣東是改革開放的排頭兵、先行地、實驗區，在中國式現代化建設的大局中地位重要、作用突出。海南自由貿易港建設總體方案明確提出，要促進與粵港澳大灣區聯動發展。

去年6月，海南省領導到廣東考察交流。其間，兩省共同簽署了推動海南、廣東相向發展戰略合作協議，確立推進飛地經濟合作、瓊州海峽一體化高質量發展的目標。

雙向奔赴的海南與廣東，在今年消博會上也迎來了可喜的成果。深圳免稅集團和珠海免稅集團在此次消博會上大展身手。深圳免稅集團借助裸眼3D裝置，為觀眾帶來了一場視覺盛宴，讓人們在驚嘆中感受到了科技的魅力。而珠海免稅集團則在消博會上啓動了其海南自貿港的重點佈局項目——「三亞灣壹號」的招商。

大年初一，遊客在海南三亞灣暢泳。（視覺中國）

「這個項目進一步打開了國際視野，賦予了新興活力，也將會打造國內外優秀企業在海南自貿港合作共贏的典範項目。」啓動儀式上，海南省領導如此評價道。

首屆消博會舉行時，記者在走訪珠海免稅展台時便已知曉三亞灣項目的雛形。如今4年過去，這個項目也從一片平地到高樓崛起，在這一屆的消博會上留下了新的里程碑。

據了解，三亞灣壹號位於三亞中央商務區鳳凰海岸單元地塊，佔據三亞灣「陽光海岸」核心岸線，總建築面積超16萬平方米，自2021年起連續三年入選海南省重點項目名單。目前，三亞灣壹號主體結構已完成封頂，寫字樓部分已開放銷售。本屆消博會後，三亞灣壹號的全球招商工作將全面展開。

去年，三亞灣壹號與全球最大的旅遊零售服務商Avolta集團攜手合作，雙方將致力於推動引入知名度高、帶動力強的全球優秀品牌商入駐三亞灣壹號項目，提升三亞旅遊零售消費環境，進一步刺激海南旅遊消費市場的需求和潛力，增強區域經濟核心競爭力。

三亞灣一號效果圖。（羊城晚報）

「參展4年來，我們先後組織了140餘場商務交流活動，成效顯著。」潘明明告訴記者，借助消博會的平台，他們展現了在粵港澳大灣區、海南自貿港及橫琴粵澳深度合作區的區域佈局。

談及粵港澳大灣區與海南自貿港兩地旅遊零售的聯動，潘明明表示，多年來珠海免稅集團積累了深厚的供應鏈基礎，拱北口岸進境免稅店的升級進一步提升了珠海免稅集團的全面競爭力。在與三亞灣項目的聯動上，能夠通過其強大的供應鏈導入到海南，加強企業在免稅消費市場、旅遊零售市場的競爭力。

「機不可失！我們會緊隨政策為海南全面封關做準備，充分發揮粵港澳大灣區企業的優勢和資源助力海南自貿港建設。」潘明明說。