遊客花140元體驗海南「千人宴」 食物超伏：全是野菜毛豆花生
撰文：中天新聞網
出版：更新：
又是一年「三月三」，作為海南黎族苗族傳統節日，相關慶祝活動近年來人氣頗高，但日前有遊客上網發布影片吐苦水，花了128元人民幣（約140港幣）體驗千人宴，一上桌超無奈，全是花生毛豆，引發輿論熱議。
網傳影片中，女網友語帶諷刺稱來看看「千人宴吃的是什麼」，鏡頭隨之掃過長桌，竹筒裡全都是花生、毛豆、野菜，而且份量少到沒動筷菜就被人夾沒了，讓女網友忍不住抱怨「再也不來什麼千人宴了，不想被騙第二次，這是窮瘋了吧！128元一個人，賺了120元，拿8塊錢出來糊弄大家一下。」（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+4
相關影片曝光，讓不少網友紛紛發聲痛批宰客行徑，稱「12塊8都多了」、「窮瘋了吧」、「這也太潦草了」、「當地人太黑了，賺錢不要臉」、「宰客島不意外，怎麼還有人去啊」
同場加映：多圖｜河南用大隻小鮮肉「勾引」遊客 無厘頭耍劍 還玩綑綁SM（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+14
對此，當地保亭旅遊和文化廣電體育總局13日晚發布通報，經查，2024年4月12日在保亭影劇院旁舉辦的「千人宴」活動，由海南鵬博鑫盛資訊諮詢有限公司獨立出資的方式舉辦，屬於商業行為。
同場加映：雲南火把節意外 遊客過火堆瞬間慘被燒成｢火人｣ 驚悚畫面曝光（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+5
由於參與人數較多，該公司在保安和維護現場秩序方面經驗欠缺，在上菜的環節當中組織能力不足、服務不到位，導致無法正常配餐，菜品分布不均，同時在驗票環節當中管理人手不足，導致參與活動的觀眾體驗感和滿意度大大降低，引發遊客反感並錄下影片傳播。涉事海南鵬博鑫盛已向社會公開發布致歉信，並將對參與活動的遊客給予全額退款，消費者可憑票和付款記錄辦理退款。
雲南潑水節｜扛水塔儲水槽狂噴 竟藏「卸妝水」女遊客拔腿逃跑只縛一根繩便爬落千尺懸崖！遊人不改壞手勢 清潔工賣命執垃圾內地輪椅夫妻突破限制跳舞登山 為生育每日打針 帶著BB自駕遊台灣頑童洗衣店當遊樂場 爬入乾衣機玩無敵風火輪 醫生：可燒傷內地男「專業扮乞丐」12年演技太逼真 獲遊客瘋狂施捨 月薪曝光39歲網紅猝逝 被遊客灌下一斤半白酒 表演完坐地休息後再沒醒來移台港星買雪糕聽香港遊客驚嘆「大杯又便宜」：在台灣生活真幸福
延伸閱讀：
影/新娘不是我！她穿白紗赴喜宴竟「當眾剃頭」鬧場 女崩潰：「說好娶我的」
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】