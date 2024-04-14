遊客花140元體驗海南「千人宴」　食物超伏：全是野菜毛豆花生

又是一年「三月三」，作為海南黎族苗族傳統節日，相關慶祝活動近年來人氣頗高，但日前有遊客上網發布影片吐苦水，花了128元人民幣（約140港幣）體驗千人宴，一上桌超無奈，全是花生毛豆，引發輿論熱議。



網傳影片中，女網友語帶諷刺稱來看看「千人宴吃的是什麼」，鏡頭隨之掃過長桌，竹筒裡全都是花生、毛豆、野菜，而且份量少到沒動筷菜就被人夾沒了，讓女網友忍不住抱怨「再也不來什麼千人宴了，不想被騙第二次，這是窮瘋了吧！128元一個人，賺了120元，拿8塊錢出來糊弄大家一下。」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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相關影片曝光，讓不少網友紛紛發聲痛批宰客行徑，稱「12塊8都多了」、「窮瘋了吧」、「這也太潦草了」、「當地人太黑了，賺錢不要臉」、「宰客島不意外，怎麼還有人去啊」

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對此，當地保亭旅遊和文化廣電體育總局13日晚發布通報，經查，2024年4月12日在保亭影劇院旁舉辦的「千人宴」活動，由海南鵬博鑫盛資訊諮詢有限公司獨立出資的方式舉辦，屬於商業行為。

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由於參與人數較多，該公司在保安和維護現場秩序方面經驗欠缺，在上菜的環節當中組織能力不足、服務不到位，導致無法正常配餐，菜品分布不均，同時在驗票環節當中管理人手不足，導致參與活動的觀眾體驗感和滿意度大大降低，引發遊客反感並錄下影片傳播。涉事海南鵬博鑫盛已向社會公開發布致歉信，並將對參與活動的遊客給予全額退款，消費者可憑票和付款記錄辦理退款。

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