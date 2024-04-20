全國首個大模型和算法創新服務中心在深圳前海揭牌

4月17日，「深圳（前海）大模型和演算法創新服務中心」正式揭牌。該中心圍繞大模型和演算法備案，向粵港澳大灣區企業提供備案諮詢、輔導培訓和預測試等服務，幫助企業快速推進大模型與演算法的研發和上市，有力推動大模型技術的合規化、規模化應用。



同時，該中心將充分整合深圳「數、算、網」優質資源，為企業提供資料流通交易、資料跨境指導、算力資源調度、高速網路服務以及獎補資金申領、金融財稅諮詢等一站式服務，加速人工智慧科技成果向新質生產力轉化，促進深圳數字經濟高品質發展。據悉，這是廣東省內成立的首個大模型和演算法創新服務中心。

深圳前海大模型和演算法創新服務中心。（奧一網）

近年來，生成式人工智慧技術的快速發展和廣泛應用，已經深刻改變了各行各業的生產方式和效率。大模型和演算法作為其中的核心技術，正在發揮著越來越重要的作用。去年，國家網信辦聯合國家發改委等六部門印發《生成式人工智慧服務管理暫行辦法》，對大模型和演算法服務提出了明確的監管要求。

另一方面，前海人工智慧領域也在同一時期蓬勃發展。據前海管理局副局長袁富勇介紹，2023年，前海資訊服務業實現營收2213億元（人民幣，下同），增長51.5%，集聚了人工智慧企業289家，佔全市人工智慧企業總數的1/8，覆蓋人工智慧技術基礎層、技術層和應用層，涉及大模型、機器視覺、資料探勘、智慧金融、智慧物流、智能網聯汽車等領域。

在省、市網信部門的指導下，前海成立大模型和演算法創新服務中心，該中心由國家（深圳·前海）新型網際網路交換中心作為營運主體，旨在為企業提供一站式的合規備案服務，幫助企業順利通過網信備案，提升企業產品上市的效率。

資料顯示，國家（深圳·前海）新型網際網路交換中心是工信部批覆設立的國家級通訊網路基礎設施，是全國四大新型網際網路交換中心試點之一，已建成“雙核多星、覆蓋深圳、輻射灣區、天地一體”的超高速交換網路。前海交換中心發佈的粵港澳大灣區一體化算力服務平台已匯聚算力規模8500PFLOPS，主流晶片覆蓋率超75%，算力調度和服務能力在全國四個交換中心中位列第一。