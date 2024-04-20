琶洲港澳客運口岸納入廣東省144小時過境免簽政策的出境口岸

4月19日，記者獲悉，為更好服務促進粵港澳大灣區人員跨境便捷高效流動，即日起，琶洲港澳客運口岸被納入廣東省144小時過境免簽政策的出境口岸。



琶洲港澳客運口岸地處廣交會場館「家門口」，於2023年4月開通。該口岸現有1條往返香港國際機場的「海天聯運」航線，每天四進四出；一條往返香港中港城航線，每天一進一出。

琶洲港澳客運口岸有1條往返香港國際機場的「海天聯運」航線，每天四進四出。（網絡圖片）

4月19日第135屆廣交會第一期結束，其間經琶洲港澳客運口岸出入境人員超過4000人次。在被納入廣東省144小時過境免簽政策出境口岸後，琶洲港澳客運口岸將成為144小時過境免簽旅客出境新選擇。

被稱為進出口風向標的「廣交會」於4月15日開幕。（視覺中國）

據介紹，廣東省144小時過境免簽政策，對54個國家持有有效期不少於3個月的國際旅行證件和144小時確定日期、座位前往第三國（地區）聯程客票（包括機票、船票、列車票、前往港澳地區的汽車票）的外國人，可選擇從廣州白雲、深圳寶安、揭陽潮汕機場空港口岸中的任一口岸入境，從國務院批准同意的廣東省口岸中的任一口岸出境，過境免簽停留區域為廣東省。

批准出境的廣東省口岸由原來的32個增加至36個，新增的口岸為琶洲港澳客運口岸、廣深港高鐵西九龍站口岸、港珠澳大橋珠海公路口岸和蓮塘公路口岸。