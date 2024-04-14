廣交會4月15日開幕　參展企業近3萬家　學者：主打「低價」增出口

中國規模最大的國際貿易展廣交會將於15日在廣州開幕。路透社報道引述香港大學經管商學院金融學講座教授陳志武表示，中國今年需求較低，大量工業出現產能過剩，製造業者要減價來增加出口，因此不論高科技或低技術產品，今年廣交會的關鍵字是「低價」。



廣交會將於4月15日開幕。（視覺中國）

第135屆廣交會將於4月15日至5月5日分三期在廣州舉辦線下展、常態化營運線上平台。展覽面積155萬平方米，設55個展區。展位總數近7.4萬個，參展企業超過2.9萬家(其中出口展參展企業2.86萬家)，預計9.3萬名外國買家參加。

廣交會是中國規模最大、最具標誌性的國際貿易展，也被視為「外貿晴雨表」，每年分春秋兩次在廣州舉辦。今年舉辦正值美國及歐盟關注中國「新三樣」，即電動車、太陽能電池及鋰電池在出口市場中占主導地位之際。

雖然陳志武表示，外國採購商會發現許多產品價格太低，無法抗拒。不過，一名廣交會常規參展商表示，他於浙江開設照明產品工廠，今年花了數萬元人民幣租了一個展位，但沒有抱太大期望。該參展商稱，近年來歐洲及美國的買家愈來愈少，以往有一家大型超市買家會派五至八人來展會，但近年只派一至兩人來，而且只是周圍走走看看。

另據廣交會新聞中心主任、中國對外貿易中心副主任周善青介紹，本屆廣交會第一期、第二期、第三期分別以「先進製造」「品質家居」「美好生活」為主題；加強培育新能源汽車及智慧出行、工業自動化及智慧製造、新能源等相關展區，大幅擴大智慧生活專區，重點鞏固建材、衛浴、玩具、孕嬰童等7個跨期調整展區，展期主題更鮮明，題材協同更緊密。

值得關注的是，去年第134屆中國進出口商品交易會（秋季廣交會）實體出口成交223億美元，比第133屆增長2.8%。中國海關總署12日公布今年第一季進出口數據，3月份出口總值5008.1億美元，年減7.5%。