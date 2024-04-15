第135屆廣交會4.15開幕　首設海外倉展示區

4月15日，廣州將再次迎來一場盛會。

遠在秦漢時期，廣州就已是海上貿易中心。1757年，廣州「一口通商」，近代中國商業經濟在此孕育和發展。

兩百年後，1957年創辦於廣州的中國進出口商品交易會（The China Import and Export Fair，以下簡稱「廣交會」）成為了外貿界的盛事，每年春秋兩季舉行，萬商雲集。



時光荏苒，60多年過去，第135屆廣交會將於4月15日在廣州開展。而在粵港澳大灣區的對岸，海南自貿港，第四屆中國國際消費品博覽會（以下簡稱「消博會」）正如火如荼進行中——這也是2024年中國四大國家級展會中的「首發」。

廣交會是中國對外開放的窗口、縮影和標誌，與進博會、服貿會、消博會合奏出中國進一步擴大對外開放的樂章。

第135屆廣交會於2024年4月15日在廣州開幕。（羊城晚報）

四大國家級會展「天團」雲集，從主推「賣賣賣」的廣交會到家門口「買買買」的消博會，背後是中國經濟結構的轉型升級：中國經濟發展正在從以往依賴投資和出口拉動向更多依靠國內需求，特別是消費需求拉動轉變；從珠江之濱到大海之南，四大展會的所在地鋪展開中國經濟發展的重要藍圖：廣交會、進博會、服貿會所在的粵港澳大灣區、長三角、京津冀是中國最具活力的區域，而消博會所在的海南自貿港，也正在加速成為開放新高地。

作為中國對外開放的國際平台，廣交會、進博會、服貿會、消博會齊迎四方來客，時時互通有無，向世界傳達著中國對外開放的誠意。

今年的《政府工作報告》明確提出，要辦好廣交會等重大展會。在當前外貿形勢下，辦好第135屆廣交會有利於幫助企業抓訂單拓市場，鞏固外貿外資基本盤。

參展商們在展位上布置展品。（羊城晚報）

4月15日，第135屆廣交會將開展。本屆廣交會第一、二、三期分別以「先進製造」「品質家居」「美好生活」為主題，同時加強培育新能源汽車及智慧出行、工業自動化及智能制造、新能源等新題材、「新三樣」相關展區，大幅擴大智慧生活專區，重點鞏固建材、衛浴、玩具、孕嬰童等7個跨期調整展區，展期主題更鮮明、題材協同更緊密。本屆廣交會更會首次試行設置跨境電商綜試區和海外倉展示區，面積達3000平方米。

廣汽純電動超級跑車——昊鉑SSR首次亮相廣交會，工作人員在展位進行最後的準備工作。（羊城晚報）

「我們準備好了！拿訂單充滿信心！」展會即將到來，廣交會的「老朋友」廣州紡織工貿企業集團有限公司早早安排了多名熟悉韓語、法語、西班牙語等小語種的業務員參展，為的就是給海外客商們「家鄉般的親切感」。廣州紡織工貿企業集團有限公司常務副總經理葛偉志告訴羊城晚報記者，這屆廣交會，他們圍繞公司核心主業，將展出紡織服裝、塑料、化工產品、家具、醫藥及醫療器械等產品，並貫穿第一期到第三期。

2023年，廣交會的盛況屢登熱搜，成為廣州街頭巷尾人人津津樂道的話題。而今年的廣交會，勢必也將迎來新的熱潮：截至4月13日，本屆廣交會已有來自215個國家和地區的14.4萬名境外採購商預註冊，其中美國增長21.4%，經合組織國家增長13%，中東國家增長24.7%，共建 「一帶一路」 國家增長45.9%，RCEP國家增長15.5%。288家頭部企業和工商機構確認組團參會，較上屆同期增長21.5%。

從消博會到廣交會，一個個國家級展會「迎面走來」，一個更加開放、更加積極、更有責任、更具擔當的中國，正大步走向世界面前。

本文獲《羊城晚報》授權轉載

