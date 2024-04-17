中國製造走出世界？巴西留學生在廣交會找到他愛用電器的「娘家」

「這個小電器太好用了，我從巴西一直帶到中國，沒想到在廣交會上看到了生產商，太親切了！」



4月15日，第135屆廣交會開幕。當天上午，應記者國際傳播項目「ISeeChina」之邀，就讀於廣東外語外貿大學的巴西籍留學生達尼洛擔任「廣交探『蜜』官」，與記者一起逛廣交會、看新展品。三小時的參觀行程讓達尼洛目不暇接，參觀結束後，達尼洛跟記者分享了他的感受。



達尼洛在廣交會。（羊城晚報）

早上8時30分，廣州琶洲國際會展中心已經熱鬧非凡，來自全球各地的參展商和採購商已經迫不及待入場了。達尼洛比約定時間提早了十五分鐘來到展館外，一見到記者，達尼洛就流露出興奮之情。「比我想像的人還要多啊，我希望能快點進入內場好好逛一逛。」

在展館內，達尼洛的眼睛里寫滿了好奇，他走到一個個展位仔細查看商品，並與工作人員交流，還不時拿起手機拍攝，全程共逛三個多小時。即便下午還要回學校上課，達尼洛寧願犧牲午飯時間，也要多在廣交會逛一逛。

逛展館時，達尼洛看到了一個自己在用的剃鬚刀的品牌（科美Kemei）。達尼洛上前與參展商交流，參展商告訴他，他們的剃鬚刀在巴西賣得很火，在主要電商平台如亞馬遜、全球速賣通（阿里巴巴國際版）、TiktokShop、Temu（拼多多國際版）等都有銷售。

這款剃鬚刀質量如何？達尼洛告訴記者，剃鬚刀是在巴西買的，又帶來中國，當真是天天離不開，沒想到在廣交會上找到了「娘家」本尊，讓他特別有親切感。不僅僅是剃鬚刀，達尼洛在巴西購買的耳機，也是中國品牌。

達尼洛體驗翻譯機。（羊城晚報）

記者：來中國之前，你聽說過廣交會嗎？這是你第幾次來逛廣交會？

達尼洛：我聽說過廣交會，我知道這是中國甚至全世界非常重要的展會。對於巴西的採購商來說，廣交會是非常重要的尋找中國產品的機會。這已經是我第二次來廣交會了，去年我剛到廣州讀書不久就來過一次。

記者：你上一次來廣交會是什麼情形？

達尼洛：我認識一些從事進出口貿易的外國朋友，他們經常來中國，也經常來廣交會。去年他們告訴我，在廣州一定要來廣交會看看，我就和他們一起來了。

記者：他們對廣交會評價如何？

達尼洛：他們一直告訴我說廣交會有多麼棒，多麼有趣。我的外國朋友平常已經和中國製造商建立了穩定的關係，但是他們還是特別期待來廣交會。因為廣交會包羅萬象，最新的產品和技術都在這裡展示，來廣交會總是可以找到新的商機。

達尼洛觀看機械臂寫毛筆字。（羊城晚報）

記者：今天什麼產品給你留下了深刻的印象？

達尼洛：給我留下深刻印象的產品有很多。在科大訊飛的展位，我看到了一個AI翻譯機，我用英語和葡萄牙語現場測試了這台翻譯機，它可以把我說的內容快速翻譯成中文，準確率非常高，還有巴西葡語這個選項，非常智能。這款翻譯機不僅支持語音輸入，甚至還可以拍照、翻譯圖片中的文字。

此外，在小家電展區，我還看到了一台智能貓砂盆，能夠自動處理寵物貓的排泄物，並且自動清理機器，這實在是太方便了。我在巴西的時候也養貓貓，我想養寵物的人會喜歡這款產品。

記者：以前你對中國製造有什麼印象？來廣交會以後，你又對中國製造有什麼新的認識？

達尼洛：中國製造當然是非常出名。但我也知道有人對中國製造有偏見，說中國的產品質量不好，不過這顯然不是真的。現在中國的產品無論是設計還是品質都做得非常好，我平常使用的耳機、剃鬚刀等，不僅僅是中國製造，還是中國的品牌，我非常喜歡這些產品，這些產品都是我在巴西購買的，又帶到中國繼續使用。今天在廣交會我也看到了我平常在用的中國品牌的產品。

分別時，記者問達尼洛：「今天是不是沒有逛夠？」達尼洛說：「廣交會規模太大了，今天我們只逛了很小的一部分，過幾天有時間我應該會自己再來！」

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

