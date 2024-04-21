廣州加入角逐「天空之城」　廣州大學城設4個飛行汽車起降點

4月18日，廣州大學城低空經濟應用示範島發佈活動在廣州市番禺區舉行。活動中，廣州市番禺區政府與小鵬匯天簽訂《共同推動飛行汽車應用示範框架協議》，聯合發布飛行汽車應用場景探索清單，並宣布啟動飛行汽車基礎設施建設，在廣州大學城首批規劃建設4個飛行汽車起降點，將廣州大學城打造成全國首個低空經濟應用示範島。



打造廣州大學城低空經濟應用示範島是廣州市番禺區、廣州大學城貫徹落實國家、省、市關於加快培育新質生產力、打造低空經濟新增長引擎的具體措施與生動實踐。番禺區聚力創新，將智慧城市、智能交通等元素融入廣州大學城道路品質提升規劃當中，並錨定低空經濟發展新賽道，把「路」修到「空」中去。

根據番禺區與小鵬匯天簽訂的《共同推動飛行汽車應用示範框架協議》，雙方將在建設基礎設施、打造應用場景、開展區域試點等方面展開合作。

為進一步夯實支撐低空經濟產業發展地基，番禺區還發佈了廣州大學城飛行汽車基礎設施建設規劃，首批選取中關村青創匯、廣東科學中心、嶺南印象園和中心湖4個點位為停機坪，配套飛行汽車起降、停放、補能、通訊等基礎設施，為下一步開展「低空+通勤」、「低空+旅遊」、「低空+應急」等應用示範打下堅實基礎。活動當天，廣州大學城首個飛行汽車起降點已在青創匯廣場正式啟用。

據瞭解，角逐「天空之城」，廣州大學城正在醞釀更大的產業雄心。這裡集聚12所高校、20萬師生、213個市級以上實驗室與科研平台，菁英名企彙集，產業人才薈萃。廣州大學城管委會聯合高校、科研院所、重點企業，發起成立首個低空經濟智庫，首批吸納125名低空經濟技術人才，為廣州競逐「天空之城」貢獻「智造+智核」獨特力量。

小鵬匯天總裁趙德力表示，作為一家在廣州大學城培育壯大起來的飛行汽車研發公司，小鵬匯天將從廣州大學城低空經濟應用示範島出發，不斷探索推動飛行汽車的應用落地，凝聚更大力量、更多資源，助力打造廣州低空產業鏈生態。

番禺區有關負責人表示，番禺區正著力推動產業基礎高級化和產業鏈現代化，培育人工智慧、低空經濟等戰略性新興產業、未來產業，以高品質招商引資為高品質發展蓄勢賦能，推動「低空+應急」「低空+文旅」等應用模式快速發展，發展城市「低空」新質生產力。

售價或超百萬元！小鵬「陸地航母」分體式飛行汽車11月開啟預定

4月18日，在廣州大學城低空經濟應用示範島發佈活動上，小鵬匯天創始人、總裁趙德力透露，今年11月的珠海航展上，小鵬匯天的分體式飛行汽車——「陸地航母」將開啟全球預定，售價預計超過100萬元（人民幣，下同），計畫在2025年底大規模交付。

小鵬匯天是小鵬汽車的生態企業，由創始人趙德力於2013年創辦。目前，小鵬匯天研發中心、飛行試飛基地位於廣州，並在深圳、上海等地成立了飛行汽車前瞻實驗室。

鵬匯天的分體式飛行汽車——「陸地航母」將開啟全球預定，售價預計超過100萬元（人民幣，下同），計畫在2025年底大規模交付。（網絡圖片）

「陸地航母」是小鵬匯天推出的分體式飛行汽車。據介紹，該飛行汽車採用兩分體構型設計，分為陸行體與飛行體兩個部分，並可進行自動分離、結合。分體式飛行汽車的陸行體為4-5人座艙，搭載增程式混合動力系統可為飛行體進行多次補能，整車採用三軸六輪汽車設計，可實現6X6全輪驅動及後輪轉向。飛行體部分為純電動有人駕駛飛行器，可實現垂直起降和低空飛行。

今年3月21日，小鵬匯天「陸地航母」飛行汽車的飛行體（代號：X3-F）型號合格證（TC）申請，正式獲中國民用航空中南地區管理局受理，標誌著該型號即將進入適航審定階段。如果進展順利，它將是全球首款面向個人使用者量產交付的分體式飛行汽車。