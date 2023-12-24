深港知識產權運營聯盟在深圳前海成立　推動深港科技成果對接轉化

新華社24日（周日）報道，深港知識產權運營聯盟近日在前海成立。該聯盟致力於建設知識產權供需對接平台和合作交流平台，推動深港科技成果對接轉化從零星、分散走向平台化、常態化。



深港知識產權運營聯盟近日在前海成立。（深港知識產權運營聯盟）

深港知識產權運營聯盟在廣東省市場監督管理局指導下由深港兩地機構聯合發起。香港發起方包括香港理工大學、香港城市大學、香港大學、香港科技大學、香港中文大學、香港浸會大學等單位，深圳發起方包括前海國際知識產權綜合運營服務中心、華潤現代服務有限公司、騰訊公司、中集集團、中廣核研究院有限公司、邁瑞醫療等單位。

深港知識產權運營聯盟還致力於推動解決技術進出口審批、資金跨境轉移審批等機制規則銜接方面的問題，促進優秀科研成果在深港兩地轉化，積極對接產業園區、扶持資金、人才政策等，鼓勵聯盟成員單位之間實現資源優勢互補，培育綜合競爭優勢和良好生態。

報道指，世界知識產權組織發布的《2023年全球創新指數》顯示，「深圳－香港—廣州」集群位居全球科技集群第二位。加強知識產權保護，推進深港兩地協同創新和成果轉化，打造開放、多元、融合、共生、互利的創新生態體系，對於進一步提升粵港澳大灣區科技創新實力具有重要意義。