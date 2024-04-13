北上求醫｜深圳前海今年增3家國際化醫院：盼「平靚正」吸引港人

前海近年來推動區內主要醫療機構國際化建設，推動港澳醫療機構等在前海集聚發展，落地「港醫跨境看診、港藥臨床使用、港保跨境直付」等全方位配套措施，努力讓港澳居民在前海獲得與港澳無差異化的就診體驗，爭取打造港澳人士就醫首選地。目前，前海共有4家三級以上醫院，可為港澳人士提供完善的基本醫療及特色診療服務，今年還將新增3家國際化醫院開業營運。



本文獲《羊城晚報》授權轉載。



跨境醫療服務加速「聯通」

據了解，深港醫療服務跨境多項「聯通」已在前海落地。首先，實現「醫師通」，前海鼓勵有優秀臨床經驗或同行認可度高的港澳醫療技術骨幹來前海執業，引進香港醫療機構全科醫護團隊。其次，實現「藥械通」，推動前海蛇口自貿區醫院獲批「港澳藥械通」政策，港澳藥械已開始在前海投入臨床使用，為港澳人士在前海就醫提供較大便利。第三，實現「醫保通」，推動前海醫院與港澳等國際商業保險公司開展合作，港澳人士在前海看病可享受商保服務，就診費用實現跨境直付結算。

北上求醫｜收費平一半 港人深圳睇牙成風 港男換全棚牙慳近40萬

目前，前海共有4家三級以上醫院，床位數共3241張，專科發展各有側重，可為港澳人士提供完善的基本醫療及特色診療服務，特別是口腔、胃腸鏡、皮膚美容、中醫等領域，推出了一系列「平靚正」醫療健康服務項目歡迎港澳人士就醫。南方醫科大學深圳醫院是深圳市屬「三甲」公立醫院，每年服務港澳人士患者達2萬多人次，醫院成立前海港澳居民健康服務中心，面向港澳居民、外籍人士、本地居民提供港式全科診療服務。今年以來，南方醫科大學深圳醫院已分別與香港大灣區醫療集團、香港綜合腫瘤中心、香港城市大學等單位簽訂戰略合作協議，共建深港協作醫療體系項目，推動落實在腫瘤診療、生物醫學和神經科學研究、人才培養等方面開展深度合作交流。

北上求醫｜內地醫院網上預約掛號攻略 用香港身份證、手機號都得

寶安區婦幼保健院引進香港中文大學梁德楊教授母胎醫學團隊，合作共建母胎醫學研究所，聚焦前沿醫學科學及技術研究，專攻胎兒畸形的產前診斷和治療、雙胎/多胎的胎兒併發症治療等，目前已成功開展胎兒宮內手術，未來將進一步打造深圳西部胎兒醫學中心。寶安婦幼著力打造溫馨人文的就醫環境，滿足港澳人士就診需求，提升就醫的體驗感和獲得感。

北上求醫｜深圳陪診員月入過萬：通關後港客暴增，照腸胃鏡最熱門

深圳市前海蛇口自貿區醫院是華南地區第一家通過國際JCI認證並獲得JCI覆審金牌的綜合公立醫院，是港澳外籍人士在深圳就醫的首選醫院之一，年均港澳外籍患者超2萬人次。該醫院可提供國際商保直付結算，國際化語種無障礙看診，可使用臨床急需的香港公立醫院在用藥械。

今年以來，深圳恆生醫院已分別與香港港安醫院、香港仁匯醫務集團、香港綜合腫瘤中心等單位簽訂戰略合作協議，探索醫療健康領域的合作，共建深港協作醫療體系項目。該醫院專門設定了「國際醫療服務中心」以及在門診大廳便民服務中心設定專門的「港人就醫服務點」，可為包括港澳人士在內的海內外人士及有特需需求的人士提供包括資訊諮詢、就診預約、溝通翻譯、特需醫療等一站式服務。

今年將新增3家國際化醫院

前海積極打造國際醫療服務集聚區，通過引進香港醫療機構入駐前海，提供港式診療服務，不斷擴大優質醫療資源供給，提供更加便利的國際化醫療服務。今年，前海將新增3家國際化醫院開業營運。

其中，深圳前海泰康醫院目前已基本建成，計畫今年開業營運。該院定位為面向世界的高品質國際化醫學中心，醫院與美國西達賽奈醫學中心等國際高水平醫療機構合作，將建設成為粵港澳大灣區具有極強品牌影響力、醫教研深度發展的高品質健康醫療生態體系和國際一流的醫學實踐與研究中心。該醫院佔地面積3.76萬平方米，總建築面積21.92萬平方米，規劃床位1160張，按照大型三甲綜合醫院標準籌建，多管道、高標準引入全國頭部專家，第一批重點建設的學科包括消化病醫學中心、骨科與運動醫學中心、泌尿與男科疾病中心、腫瘤中心、口腔醫學中心、健康管理中心等，提供高端+普惠的高品質醫療服務。醫院還將醫學與藝術、科技融合，創新性打造藝術醫院和智慧醫院。

港媽攜女北上求醫 讚深圳醫療：手術治療3日好返 費用回港報銷

+ 1

招商力寶太子灣醫院是招商局集團和印度尼西亞力寶集團合作新建的一家高端民營醫院。該醫院計畫今年下半年建成開業，將與新加坡、印度尼西亞等國家開展交流合作，打造國際先進灣區城市綜合體醫療保健服務配套的典範。該醫院定位為二級綜合醫院，總建築面積4.2萬平方米，規劃床位數233張，將按照「小綜合、強專科」模式建設，特色發展高端健康管理、婦女兒童等學科。

深圳前海森港口腔醫院是前海首家純港資醫院。該醫院按二級口腔專科醫院標準建設，建築面積約5000平方米，擬設定30張牙椅，20張病床。醫院將與香港仁安醫院深度合作，引進香港口腔專科醫師到前海跨境執業，提供優質醫療服務，打造高連接埠腔專科醫院，預計今年下半年開業營運。