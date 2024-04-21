颮線再襲粵　廣州10級大風　深圳發布黃色預警2小時內降水40毫米

今明兩日（4月21日至22日），颮線天氣再席捲廣東，廣東多地仍將暴雨如注，粵北和珠三角局地有特大暴雨。廣州啟動暴雨Ⅲ級和雷雨大風Ⅳ級應急響應。深圳方面，預計南山區、福田區、寶安區、光明區、龍華區、珠江口和深圳灣2小時內將出現40毫米左右降水。



深圳市氣象台於2024年04月21日09時05分在上述區域發佈暴雨黃色預警信號，全市進入暴雨戒備狀態。上述區域存在山洪風險，請注意防禦暴雨可能引發的局部內澇、山洪等災害。

深圳市氣象台於9時48分再發布全市雷電黃色預警信號，預計2小時內全市將受雷電影響。

廣州天氣方面，廣州市氣象台於4月21日7時29分，對越秀、天河兩區發佈雷雨大風橙色預警信號，受東移加強的颮線影響，廣州上游已出現10級左右陣風。預計未來1到2小時，廣州市越秀區、天河區轉強雷雨，累積雨量40-60毫米，並伴有10級左右短時大風、強雷電、局部冰雹。

截至4月21日7時50分，廣州所有行政區均已發佈暴雨和雷雨大風預警信號，其中所有行政區均已發佈暴雨黃色預警信號，越秀、荔灣、天河、番禺、增城發佈雷雨大風橙色預警信號，其餘各區發佈雷雨大風黃色預警信號。據廣州市氣象台監測，廣州市達到啟動氣象災害暴雨Ⅲ級和雷雨大風Ⅳ級應急響應標準。廣州市氣象災害應急指揮部決定從4月21日7時8分起啟動廣州市氣象災害暴雨Ⅲ級和雷雨大風Ⅳ級應急響應。

另據中國天氣網報道，昨日（20日），颮線影響廣東，紫金、龍川等地拉響雷電橙色預警。監測顯示，9時至15時，廣東共有21個鎮街現大暴雨，最大降雨出現在肇慶德慶縣悅城鎮，達144.5毫米。

廣東省氣象台預計，今日（21日）粵北和珠江三角洲市縣有暴雨到大暴雨，局部特大暴雨；粵東和雷州半島有中雨，局部大雨；其余市縣有大雨到暴雨，局部大暴雨。明天，粵東、珠江三角洲、河源和梅州有暴雨到大暴雨，局部特大暴雨；其余市縣有大雨，局部暴雨。後天，廣東南部市縣有中到大雨轉陣雨；其余市縣多雲，有分散陣雨。

氣象部門提醒，今明兩天，廣東多地強降雨仍將持續在線，粵北和珠三角局地或現特大暴雨，當地需謹防山體滑坡、泥石流等次生災害的發生。